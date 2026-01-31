newspaper
Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο
Διπλωματία 31 Ιανουαρίου 2026, 19:13

Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο

«H Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες κατά τη διεξαγωγή των εντατικών διαβουλεύσεων για την ανανέωση της εντολής της UNFICYP, παρά τις απόπειρες αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφίσματος», τονίζει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει την υιοθέτηση του Ψηφίσματος 2815 από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με το οποίο ανανεώθηκε η εντολή της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) για επιπλέον 12 μήνες.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας, με το Ψηφίσμα αυτό, επιβεβαιώνει την ισχυρή στήριξη στην UNFICYP, που έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για την αποκλιμάκωση των εντάσεων και τη διατήρηση της ειρήνης και ασφάλειας, σημειώνεται σε ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Τονίζεται, πως «στέλνει, επίσης, ένα σαφές μήνυμα στήριξης στις προσπάθειες του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος επί τη βάσει μίας Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, όπως προβλέπεται στα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

«H Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη διετία 2025-2026, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες κατά τη διεξαγωγή των εντατικών διαβουλεύσεων για την ανανέωση της εντολής της UNFICYP, παρά τις απόπειρες αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφίσματος», τονίζει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

Και υπογραμμίζει πως «η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί πάντοτε κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Η επαναπροσέγγιση των κοινοτήτων ως ζητούμενο για τον ΟΗΕ

Βασικό σημείο τριβής κατά τις διαπραγματεύσεις αποτέλεσε η διατύπωση σχετικά με τις επιπτώσεις της κοινωνικοοικονομικής ανισότητας μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Προηγούμενες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα έχουν υπογραμμίσει τη σημασία του ενδοκυπριακού εμπορίου και της εμβάθυνσης των οικονομικών δεσμών ως μέσου επαναπροσέγγισης των κοινοτήτων, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα ως κεντρικό στο έργο εξωστρέφειας και υπεράσπισης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Το ψήφισμα 2771 (2025)  αναγνώρισε ότι τέτοιες ανισότητες ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω αποξένωση στο νησί και ενθάρρυνε προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους.

Το νέο ψήφισμα οικοδομεί επί αυτής της βάσης, σημειώνοντας ότι η κοινωνικοοικονομική ανισότητα θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές επίτευξης λύσης και καλώντας σε προσπάθειες μετριασμού της μέσω «ουσιαστικών επαφών».

Επαναλαμβάνει αρκετά στοιχεία του ψηφίσματος 2771 (2025), συμπεριλαμβανομένης της επαναβεβαίωσης του καθεστώτος των Βαρωσίων, όπως αυτό προβλέπεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, και εκφράζει λύπη για τη συνέχιση μονομερών ενεργειών που αντιβαίνουν στις εν λόγω πρόνοιες.

Υπενθυμίζει επίσης τη ζωτική σημασία της πλήρους συμμόρφωσης με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο στη μεταχείριση αιτημάτων ασύλου και προσφύγων. Επιπλέον, το κείμενο υπογραμμίζει ότι το Συμβούλιο συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Πύλα.

Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα
Διπλωματία 30.01.26

Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα

Στην Γαλλία τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν πως «η προτεραιότητα δεν περιορίζεται στην υπογραφή συμφωνιών, αλλά στη λήψη επιλογών που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις διμερείς σχέσεις, χωρίς προσφυγή σε εντυπωσιασμούς»

Σύνταξη
Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια
Διπλωματία 29.01.26

Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια

Η γαλλίδα ΥΠΑΜ, Κατρίν Βοτρίν συπλήρωσε τις δηλώσες Δένδια λέγοντας ότι «η ελληνογαλλική συνεργασία είναι ένας παράγων σταθερότητας, αξιοπιστίας, ασφαλείας για ολόκληρη την Ευρώπη»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων
Πολιτική 29.01.26

Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας έρχεται σε μία ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, που δεν επιτρέπει, όπως παραδέχονται διπλωμάτες πρωτοβουλίες και ακροβατισμούς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους
Ενημέρωση 28.01.26

Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους

Η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών και την προετοιμασία για τον επαναπατρισμό των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο

Σύνταξη
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης
Διπλωματία 27.01.26

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in τις επιπτώσεις της πολιτικής Τραμπ σε σχέση με το ΝΑΤΟ, αλλά και τη δραστική αλλαγή στις σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για δημιουργία «Ισλαμικού ΝΑΤΟ», ο ρόλος της Τουρκίας και η Αθήνα
Πολιτική 26.01.26

Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για δημιουργία «Ισλαμικού ΝΑΤΟ», ο ρόλος της Τουρκίας και η Αθήνα

Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής κάνουν τη Σαουδική Αραβία να αναζητά αναβαθμισμένο ρόλο επιδιώκοντας νέες συμμαχίες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης για επέκταση 12 ναυτικών μιλίων: Νόμιμο δικαίωμα που ασκηθεί μονομερώς σε χρόνο που θα επιλεγεί
Εξωτερική πολιτική 24.01.26

Γεραπετρίτης για επέκταση 12 ναυτικών μιλίων: Νόμιμο δικαίωμα που ασκηθεί μονομερώς σε χρόνο που θα επιλεγεί

«Θεωρώ αυτονόητο ότι η ενάσκηση νόμιμου δικαιώματος δεν μπορεί και δεν πρέπει να προκαλεί κρίση στη σχέση μεταξύ δύο γειτονικών χωρών», υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας

Σύνταξη
Η νέα διεθνής τάξη πραγμάτων με τη λογική MAGA
Πολιτική 24.01.26

Η νέα διεθνής τάξη πραγμάτων με τη λογική MAGA

Οι διαφορές στην επιβολή των συμφερόντων των ΗΠΑ στην εποχή MAGA. Ο Τραμπ θα μπορούσε να συνδυαλέγεται κάτω από το τραπέζι όχι μόνο με τον Πούτιν, αλλά ενδεχομένως και με την Κίνα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX διετούς διάρκειας – Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών
Διπλωματία 23.01.26

NAVTEX διετούς διάρκειας εξέδωσε η Τουρκία - Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών

Συνεχίζει τις προκλήσεις στο Αιγαίο η Τουρκία και, μάλιστα, λίγο πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, παρά το υποτιθέμενο «καλό κλίμα» στις σχέσεις με την Ελλάδα

Σύνταξη
Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί
Διπλωματία 22.01.26

Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί

Ο Δένδιας έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει, ούτε έχει εκπέμψει απειλή πολέμου καθ' οιονδήποτε - Τι απαντά στους επικριτές του εντός ΝΔ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Με κεφαλιά «κανονιά» του Φαμπιάνο! (vids)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Με κεφαλιά «κανονιά» του Φαμπιάνο! (vids)

Ο Άρης τα βρήκε σκούρα για 78 λεπτά απέναντι στον Παναιτωλικό, ωστόσο ο Φαμπιάνο «χτύπησε» με κεφαλιά σε εκείνο το σημείο και χάρισε μια νίκη (1-0) που η ομάδα του είχε πολύ μεγάλη ανάγκη. Με δέκα από το 24ο λεπτό έπαιζαν οι γηπεδούχοι

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ιράν: Σε διαρροή αερίου αποδίδεται η έκρηξη στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς – Απορρίπτεται η δολιοφθορά
Μέση Ανατολή 31.01.26

Ιράν: Σε διαρροή αερίου αποδίδεται η έκρηξη στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς – Απορρίπτεται η δολιοφθορά

Η πυροσβεστική υπηρεσία στο Ιράν ανακοίνωσε ότι η έκρηξη σε κτίριο στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς οφείλεται σε διαρροή αερίου. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 14 τραυματίες.

Σύνταξη
«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της
Go Fun 31.01.26

«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της

Η είδηση του θανάτου της Κάθριν Ο'Χάρα σε ηλικία 71 ετών βύθισε στη θλίψη τον κόσμο του θεάματος, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο μια στιγμή που σήμερα μοιάζει σχεδόν μεταφυσική

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανδρουλάκης για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη – Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο
Μήνυμα 31.01.26

Ανδρουλάκης για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη – Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως εκείνη τη νύχτα «αποδείχτηκε ότι οι διαχρονικές αναθεωρητικές και παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν είναι ρητορικά σχήματα αλλά πραγματικές προκλήσεις που δεν μπορούν να είναι ανεκτές».

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Σε καλή κατάσταση εμείς, ο Ολυμπιακός είναι σε φανταστική»
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Νίκολιτς: «Σε καλή κατάσταση εμείς, ο Ολυμπιακός είναι σε φανταστική»

Ο τεχνικός ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ανέλυσε τους ερυθρόλευκους και ζήτησε από τους παίκτες δείξουν μαχητικότητα και να μπουν στο γήπεδο με αυτοπεποίθηση

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson
Μπάσκετ 31.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson

LIVE: Ολυμπιακός – Περιστέρι. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Περιστέρι για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του
Η «ρήτρα-έκπληξη» 31.01.26

Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του

Χωρίς άμεσους απογόνους και χωρίς σύζυγο, ο Valentino, o «Τελευταίος Αυτοκράτορας» της μόδας, αφήνει πίσω του μια περιουσία που, σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, ανέρχεται σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ατρόμητος – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Ατρόμητος – ΟΦΗ

LIVE: Ατρόμητος – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΟΦΗ για τη 19η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Σύνταξη
Το σεμινάριο διαιτησίας που διαλύει ο αφήγημα του Λανουά
On Field 31.01.26

Το σεμινάριο διαιτησίας που διαλύει ο αφήγημα του Λανουά

Ο Στεφάν Λανουά έμεινε μετεξεταστέος στον προγραμματισμό καθώς ταυτόχρονα με αγώνες θα διεξαχθεί και σεμινάριο διαιτητών της Super League για τα «μάτια του κόσμου» και για εικονικά συγχαρητήρια!

Βάιος Μπαλάφας
Κόκκινος συναγερμός σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία για την κακοκαιρία – Συνεδρίασε η Επιτροπή Kινδύνου
Red Code 31.01.26

Κόκκινος συναγερμός σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία για την κακοκαιρία – Συνεδρίασε η Επιτροπή Kινδύνου

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε με θέμα την κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή. Συστάσεις προς τους δήμους και τις περιφέρειες

Σύνταξη
Βόλος: Διαρρήκτες σπάνε την τζαμαρία καταστήματος και αρπάζουν χρήματα και προϊόντα
Ελλάδα 31.01.26

Βόλος: Διαρρήκτες σπάνε την τζαμαρία καταστήματος και αρπάζουν χρήματα και προϊόντα

Οι κινήσεις τους καταγράφονται καθαρά από κάμερα ασφαλείας, χωρίς οι ίδιοι να δείχνουν τον παραμικρό δισταγμό, παρά το γεγονός ότι κινούνται σε κεντρικό σημείο στον Βόλο

Σύνταξη
Μαρκογιαννάκη για «Βιολάντα»: Η κυβέρνηση διατυμπανίζει αύξηση ελέγχων – Ξέχασε ότι οι περισσότεροι είναι απομακρυσμένοι
Τρίκαλα 31.01.26

Μαρκογιαννάκη για «Βιολάντα»: Η κυβέρνηση διατυμπανίζει αύξηση ελέγχων – Ξέχασε ότι οι περισσότεροι είναι απομακρυσμένοι

«Είναι άξιο απορίας το γιατί ο κ. Μαρινάκης βιάστηκε να πει ότι δεν υπάρχει παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας όταν μιλάμε για κανόνες υγιεινής και ασφάλειας», λέει η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
Σφοδρά καιρικά φαινόμενα από το βράδυ – Κατηγορίας 4 η βροχή που αναμένεται – Χάρτες
Απο τα δυτικά 31.01.26

Σφοδρά καιρικά φαινόμενα από το βράδυ – Κατηγορίας 4 η βροχή που αναμένεται – Χάρτες

Ευρείας κλίμακας θα είναι η κακοκαιρία που αναμένονται από το βράδυ του Σαββάτου και έως και τη Δευτέρα. Ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιόνι προβλέπονται στα ορεινά, ισχυροί άνεμοι στα πελάγη.

Σύνταξη
Ντέιβιντ Μπόουι, προφήτης του χάους – Η μουσική θρησκεία του σε νέο βιβλίο
Cult 31.01.26

Ντέιβιντ Μπόουι, προφήτης του χάους – Η μουσική θρησκεία του σε νέο βιβλίο

Η νέα βιογραφία του Πίτερ Όρμεροντ επαναπροσδιορίζει τον Ντέιβιντ Μπόουι όχι απλώς ως έναν χαρισματικό καλλιτέχνη, αλλά ως έναν βαθιά θρησκευτικό δημιουργό που χρησιμοποίησε τη μουσική του για να χαρτογραφήσει την πνευματική αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βιολάντα: Το προειδοποιητικό καμπανάκι, η μηχανική της καταστροφής και η αόρατη παγίδα
Τραγωδία στα Τρίκαλα 31.01.26

Βιολάντα: Το προειδοποιητικό καμπανάκι, η μηχανική της καταστροφής και η αόρατη παγίδα

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για τo πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα - Ευρήματα που υποδεικνύουν δομικά κενά ασφαλείας και αγνοημένες προειδοποιήσεις ετών

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Μπράιτον – Έβερτον

LIVE: Μπράιτον – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μπράιτον – Έβερτον για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Λιντς – Άρσεναλ

LIVE: Λιντς – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Λιντς – Άρσεναλ για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια»
Ελλάδα 31.01.26

ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια»

Για φήμες και αβάσιμες ερμηνείες που διακινούνται στον δημόσιο διάλογο κάνει λόγο η εταιρεία Βιολάντα και επισημαίνει ότι «συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος».

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Άρης
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Άρης για την 19η αγωνιστική της Superleague.

Σύνταξη
Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος – Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση
Καλώδιο 31.01.26

Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος – Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση

Αυτή η εξέλιξη «συνιστά σοβαρή γεωπολιτική ήττα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί επικίνδυνη αναβάθμιση του ψευδοκράτους», προειδοποιεί ο Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
«Συνεχίστε να ονειρεύεστε»: Μπορεί τελικά η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ;
Στρατός made in Europe 31.01.26

«Συνεχίστε να ονειρεύεστε»: Μπορεί τελικά η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ;

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ήταν χαρακτηριστικά κάθετος μιλώντας για τις ΗΠΑ όταν συναντήθηκε με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή την εβδομάδα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Άιντραχτ – Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Άιντραχτ – Λεβερκούζεν

LIVE: Άιντραχτ – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άιντραχτ – Λεβερκούζεν για την 20η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
