Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 79-62: Πήραν το ντέρμπι οι πρωταθλητές

Η Φενέρ υποδέχτηκε την Αναντολού Εφές για την 25η αγωνιστική της Euroleague, επικρατώντας με 79-62 και επεκτείνοντας το ρεκόρ της σε 14 νίκες στα τελευταία 16 ματς.

Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ ήταν ξανά πρωταγωνιστής της ομάδας του Σάρας Γιασικεβίτσιους, με 22 πόντους (3/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/4 βολές) σε 20 λεπτά συμμετοχής. Ο Γουέιντ Μπάλντουιν βρέθηκε κοντά σε νταμπλ-νταμπλ με 8 πόντους και 9 ασίστ ενώ ο Νάντο Ντε Κολό είχε 12 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Από τους φιλοξενούμενους, ο Σέιμπεν Λι έκανε ακόμη μία καλή εμφάνιση, όντας ο μόνος διψήφιος της ομάδας του με 19 πόντους, ενώ σημείωσε και 3 κλεψίματα.

Έτσι η ομάδα του Πάμπλο Λάσο έκανε την 19η ήττα της σε 25 ματς και βρίσκεται πλέον στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Euroleague. Από την άλλη η Φενέρ ανέβηκε στην κορυφή, με 17-7, ενώ δεν έχει παίξει ακόμα στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό, το ματς που ακυρώθηκε λόγω καιρικών συνθηκών.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-8, 39-25, 61-39, 79-62

Τα ομαδικά στατιστικά της Φενέρμπαχτσε: 17/29 δίποντα, 11/28 τρίποντα, 12/13 βολές, 40 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 10 επιθετικά), 17 ασίστ, 5 κλεψίματα, 14 λάθη, 4 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά της Εφές: 19/40 δίποντα, 5/24 τρίποντα, 9/12 βολές, 28 ριμπάουντ (17 αμυντικά – 11 επιθετικά), 15 ασίστ, 7 κλεψίματα, 10 λάθη, 3 μπλοκ