Το άλλο το ανέκδοτο με τον Δημητριάδη σας το είπα;

Υπάρχουν τα ανέκδοτα με τον Τοτό. Υπάρχουν τα ανέκδοτα όπου υπάρχει ένας Έλληνας, ένας Γερμανός και ένας Ιταλός.

Υπάρχουν τα ανέκδοτα όπου έχουν και έναν Πόντιο ή και έναν Αμερικάνο. Παλιότερα είχαν και έναν Ρώσο.

Και υπάρχουν και τα ανέκδοτα με τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Αλέξη Τσίπρα. Που είναι άλλου επιπέδου.

Αναφέρομαι στην «αποκάλυψη» ότι στενός φίλος του Αλέξη Τσίπρα συναντήθηκε με στενό φίλο του Γρηγόρη Δημητριάδη, προτείνοντας να κάνουν «σασμό», ώστε να σταματήσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης να «χτυπάει» τον Τσίπρα (και αντιστοίχως ο Τσίπρας τον Δημητριάδη) και να επικεντρωθούν στον κοινό εχθρό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Και μη μου πείτε για ποιο λόγο ο Γρηγόρης Δημητριάδης να στραφεί κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν κατά τεκμήριο δεν αποτελεί εσωκομματική αντιπολίτευση. Γιατί εδώ μιλάμε για το «μην αφήσεις την πραγματικότητα και την αλήθεια να χαλάσουν ένα καλό γκεμπελικό ψεύδος».

Ο ειδικός συνεργάτης γνωρίζει καλά τον Αλέξη Τσίπρα. Και είναι σε θέση να διαβεβαιώσει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ασχολείται με… ταχυδρόμους που έμειναν χωρίς δουλειά τώρα που έκλεισαν τα ΕΛΤΑ. Και ακόμη είναι σε θέση να γνωρίζει ότι το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα, που έχει σταλθεί εδώ και καιρό και εξακολουθεί να ισχύει, προς την πλευρά του Γρηγόρη Δημητριάδη, ήταν απλό, σαφές και… καθόλου φιλικό. Γνωρίζει την ακριβή διατύπωση, αλλά οι καλοί μου τρόποι δεν επιτρέπουν να το αναπαράγω πλήρως.

Μάλιστα, ο ειδικός συνεργάτης μπορεί να επιβεβαιώσει αυτά που γράφει και μέσω του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα και μέσω του στενού του φίλου. Αντιθέτως, οι… δαιμόνιοι ρεπόρτερ από τα Lidl – και ιδιαιτέρως ενεργοί εσχάτως στην αντιτσιπρική λασπολογία – μπορούν να προσφέρουν έστω και ένα ψήγμα τεκμηρίωσης;

Υποθέτω πως όχι…

Το ίδιο ισχύει και για όσους έσπευσαν όχι μόνο να αναπαράγουν το ψεύδος, αλλά και να σπεύσουν να προσθέσουν και τη δική τους, υποτίθεται, επιβεβαίωση και διασταύρωση, αλλά και το εγνωσμένο κύρος που τους έχουν προσδώσει προηγούμενες καταδίκες για συκοφαντική δυσφήμιση, ακριβώς επειδή έλεγαν πάλι ιστορίες με πριγκίπισσες, δράκους και… δήθεν πανάκριβα λούσα.

Η σκοπιμότητα όλων αυτών προφανής: στην εποχή των fake news, ακόμη και το πιο εμφανώς αναληθές παραδοξολόγημα μπορεί να παρουσιαστεί ως αυταπόδεικτη αλήθεια σε ένα κοινό εθισμένο στη δημοσιογραφία της ψέκας και της δήθεν συνωμοσίας, όπου όλα παίζονται στο «είδε κάποιος κάποιον και τα βρήκαν». Κοινώς, λέγε λέγε κάτι θα μείνει. Ιδίως όταν σκοπός είναι να υπονομευτεί ο μόνος πολιτικός που αυτή τη στιγμή αποτελεί αντίπαλο δέος στον Κυριάκο Μητσοτάκη (και το σύστημα εξουσίας στο οποίο έπαιξε ρόλο ο Γρηγόρης Δημητριάδης).

Σαφής, επίσης, και η πρόθεση να παρασύρουν τον Τσίπρα να ασχοληθεί με την όλη υπόθεση, με την ελπίδα ότι θα ισχύσει το «όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα τον τρώνε οι κότες». Όμως, ο Τσίπρας δεν ανακατεύεται με πίτουρα και κυρίως δεν είναι.. κότα

Σε τελική ανάλυση, οι ταχυδρόμοι και οι αγγελιοφόροι και οι απεσταλμένοι στην ιστορία ποτέ δεν έπαιξαν κάποιον ρόλο. Άλλωστε, αναλώσιμοι ήταν. Οι Σπαρτιάτες στον Καιάδα πέταξαν τους αγγελιοφόρους των Περσών…