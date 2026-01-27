Γιατί οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πήγαιναν στην Γαλλία μέσω Ρουμανίας
Ο λόγος που οι οπαδοί του Δικεφάλου επέλεξαν τη διαδρομή Βουλγαρία – Ρουμανία – Ουγγαρία και όχι χώρες όπως η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Βοσνία.
- Ο «Κύβος»… μένει ημιτελής - Σταματούν τα έργα για τον μεγαλύτερο ουρανοξύστη στον κόσμο
- ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό
- Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE - Αποχωρεί από την πολιτεία ο διαβόητος διοικητής
- Φυλακές Κασσαβέτειας: 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας θετικοί στο τεστ Mantoux
Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) στην Ρουμανία, ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν.
Το βαν, που μετέφερε τους οπαδούς του Δικεφάλου του Βορρά στη Γαλλία για το παιχνίδι της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου με την Λιόν για το Europa League, προσπέρασε και σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στη λωρίδα του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με μια νταλίκα, που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Η συγκεκριμένη διαδρομή, μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ουγγαρίας, αποτελεί συνήθη επιλογή για τις οδικές ευρωπαϊκές μετακινήσεις των «ασπρόμαυρων» οπαδών, καθώς οι αυτές οι τρεις χώρες είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου αποφεύγονται οι πολύωρες αναμονές στα σύνορα χωρών εκτός Ε.Ε, όπως η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Βοσνία.
Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ
Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: «Μετά τη δυσάρεστη εξέλιξη που προέκυψε από το δυστύχημα φίλων του ΠΑΟΚ κατά την εκδρομή τους στη Γαλλία για τον αγώνα της ποδοσφαιρικής ομάδας με τη Λυών, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ αποφασίζει την αναβολή του προγραμματισμένου για σήμερα Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση».
- Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 98-92: Έκαναν την έκπληξη οι Γάλλοι – Η βαθμολογία της Euroleague
- Διπλό στη Βρέμη για τη Χόφενχαϊμ (2-0), χωρίς νικητή το Ζανκτ Πάουλι – Λειψία (1-1)
- ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
- Καντζούρης για Τζόσεφ: «Παίκτης ομάδας, με βαθιά γνώση του μπάσκετ»
- ΠΑΟΚ: Τι είπε ο διευθυντής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τραυματιών
- Σοκάρει Έλληνας οδηγός την ώρα που περνά από το σημείο της τραγωδίας (vid)
- Πενθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ – «Τους πήρε η αγάπη τους για σένα» (pics)
- Συγκλονιστικό βίντεο με οπαδό του ΠΑΟΚ μέσα στο νοσοκομείο: «Το όνομά σου σε παρακαλώ; – Μάριος»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις