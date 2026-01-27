«Ο Μάικ Τζέιμς μένει ελεύθερος το καλοκαίρι» (pic)
Εξελίξεις με τον Μάικ Τζέιμς και τη Μονακό, με τον Αμερικανό να αναμένεται να μείνει ελεύθερος.
Μια νέα τροπή παίρνει το μέλλον του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος αναμένεται να μείνει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι από τη Μονακό, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο έγκυρος δημοσιογράφος, Ντονάτας Ούρμπονας.
Όπως τονίζει ο Λιθουανός ρεπόρτερ, ο Αμερικανός είχε συζητήσεις με τη διοίκηση της ομάδας σχετικά με τη διάρκεια του νέου συμβολαίου που είχε υπογράψει. Συγκεκριμένα, οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει από το τέλος της σεζόν ώστε η συνεργασία τους να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2026, αντί του 2027, όπως είχαν υπογράψει το 2024.
Τι αναφέρει ο Ουρμπόνας για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό
Mike James is set to become a free agent in the summer of 2026, one year earlier than previously anticipated, per sources.
More on BasketNewshttps://t.co/PzOG3EiS3f
— Donatas Urbonas (@Urbodo) January 27, 2026
Αυτό σημαίνει πως σε λίγους μήνες, ο Τζέιμς θα μπορεί είτε να διαπραγματευτεί ένα νέο συμβόλαιο με την ομάδα του Πριγκιπάτου ή να συνεχίσει όπου αλλού επιθυμεί την καριέρα του, σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα καλοκαίρια των τελευταίων ετών της Euroleague.
