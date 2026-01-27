Διπλό στη Βρέμη για τη Χόφενχαϊμ (2-0), χωρίς νικητή το Ζανκτ Πάουλι – Λειψία (1-1)

Δύο παιχνίδια της Bundesliga περιελάμβανε το αποψινό πρόγραμμα, με την Χόφενχαϊμ να επικρατεί στη Βρέμη της Βέρντερ με 2-0 και την Ζανκτ Πάουλι να έρχεται 1-1 με την Λειψία, για την 19η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος. Μετά από αποψινά αποτελέσματα, η Χόφενχαϊμ βρίσκεται στην 3η θέση με 39 βαθμούς, η Λειψία στην 4η με 36, η Βέρντερ στην 15η με 18 και η Ζανκτ Πάουλι στην 17η με 14.

Στη Βρέμη η Χόφενχαϊμ άνοιξε το σκορ στο 44’ με φοβερό σουτ του Πρας και στο 54’ έκανε το 2-0 με τον Πρόμελ, παρότι στο 52ο λεπτό είχε μείνει με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του Μπέργκερ με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Οι συνθέσεις:

ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ: Μπακχάους, Μαλατίνι (76’ Τοπ), Λίνεν, Κουλιμπαλί, Σουγκαβάρα, Στάγκε, Ντέμαν (59’ Εμπανγκουλά), Σμιντ, Πουέρτας (76’ Τσόβιτς), Νάινμα (59’ Γκριλ), Μιλόσεβιτς

ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ: Μπάουμαν, Τσουφάλ, Χράνατς, Χαϊντάρι, Μπερνάρντο, Κράμαριτς (59’ Καμπάκ), Πρέμελ, Αβντουλάχου, Μπέρχερ, Πρας (90+6′ Ακπογκουμά), Λέμπερλε (76’ Μούρσταντ)

Στο «Μίλερντορ Στάντιον» η Λειψία προηγήθηκε στο 66’ με σουτ του Ντιομαντέ και όλα έδειχναν ότι θα πάρει το τρίποντο της νίκης, αλλά η Ζανκτ Πάουλι ισοφάρισε σε 1-1 στο 90+3 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κάαρς

Οι συνθέσεις:

ΖΑΝΚΤ ΠΑΟΥΛΙ: Βασίλι, Άντο, Γουάλ, Μετς, Πίρκα, Σαντς (76’ Ιρβάιν), Σάλιακας (88’ Τσισέι), Σμιθ, Φουτζίτα (75’ Ράσμουσεν), Σινάνι (76’ Περέρια Λάζε), Τζόουνς (67’ Κάαρς)

ΛΕΙΨΙΑ: Γκουλάτσι, Μπάκου, Ορμπάν, Μπιτσιαμπού, Ράουμ, Σλάγκερ, Ζάιβαλντ, Μπαουμγκάρτνερ (85’ Μπανζουζί), Ντιομαντέ (90+4’ χένρικς), Ρόμουλο (64’ Χάρντερ), Νούσα (85’ Γκομίς)

Η βαθμολογία: