Με… όργια Ντόντσιτς οι Λέικερς «άλωσαν» το Σικάγο (118-129) – «Καθάρισαν» Ντουράντ και Σενγκούν για τους Ρόκετς (108-99)
Έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Λούκα Ντόντσιτς οι Λος Άντζελες Λέικερς επιβλήθηκαν των Σικάγο Μπουλς με 129-118, ενώ τη νίκη επί των Μέμφις Γκρίζλις πανηγύρισαν οι Χιούστον Ρόκετς.
Με τον Λούκα Ντόντσιτς να κάνει ένα από τα κορυφαία παιχνίδια της καριέρας του ως παίκτης των Λέικερς, το Λος Άντζελες έφυγε με τη νίκη από την έδρα των Σικάγο Μπουλς επικρατώντας με 129-118. Έτσι οι «λιμνάνθρωποι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 28-17 όντας 5οι στη Δύση, ενώ οι «ταύροι» έπεσαν στο 23-23 όντας 9οι στην Ανατολή.
Ο Σλοβένος σούπερ σταρ σταμάτησε στους 46 πόντους, παρέα με 12 ασίστ και 7 ριμπάουντ, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να προσθέτει 24 και τον Ρούι Χατσιμούρα 23 πόντους. Από την άλλη, ο Κόμπι Γουάιτ μέτρησε 23 πόντους, ενώ ο Άγιο Ντοσουνμού είχε 20.
Στο Τέξας, οι Χιούστον Ρόκετς χρειάστηκαν ένα ξέσπασμα στην τελευταία περίοδο για να καταφέρουν να καταβάλουν την αντίσταση των Μέμφις Γκρίζλις επικρατώντας εν τέλει με 108-99. Έτσι οι «ρουκέτες» βρίσκονται στο 28-16 και την 4η θέση στη Δύση, ενώ οι «αρκούδες» έπεσαν στο 18-26 όντας στη 12η θέση.
Για τους νικητές, από 33 πόντους σημείωσαν Κέβιν Ντουράντ και Αλπερέν Σενγκούν, την ώρα που ο Τάρι Ίσον πρόσθεσε άλλους 17, ενώ στην αντίπερα όχθη, Τζάρεντ Τζάκσον Τζούνιορ και Σάντι Αλντάμα μέτρησαν από 17 πόντους.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:
Καβαλίερς-Μάτζικ 114-98
Σέλτικς-Μπλέιζερς 102-94
Μπουλς-Λέικερς 118-129
Ρόκετς-Γκρίζλις 108-99
Τίμπεργουλβς-Γουόριορς 108-83
