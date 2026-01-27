Ορτέγκα: «Θα παίξουμε σαν να είναι τελικός, ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Ολλανδία τον Άγιαξ (28/1, 22.00) για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League και θέλει τη νίκη για να συνεχίσει στην ενδιάμεση φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα που εκπροσώπησε τους παίκτες των ερυθρολεύκων στη συνέντευξη Τύπου του ματς, ανέφερε πως άπαντες γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ορτέγκα:

Για το γεγονός ότι δεν έχει κερδίσει ο Άγιαξ φέτος στην έδρα της και αν το συζητάνε στα αποδυτήρια: «Καλησπέρα. Μια ομάδα μπορεί να κερδίζει ή να χάνει και να μη δείχνει την εικόνα του ματς. Ο Άγιαξ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και τα κριτήρια δεν είναι αυτά, οπότε δεν μιλάμε γι’ αυτό».

Για τον χαρακτήρα του τελικού που έχει η αναμέτρηση: «Παίζουμε ένα ματς που όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, παίζουμε όλα τα ματς για να νικήσουμε και ναι θα παίξουμε αυτό το ματς σαν να είναι τελικός, για να νικήσουμε».