«Ολυμπιακός Πειραιώς: Ο Θρύλος που διεκδικεί την ευρωπαϊκή του δόξα κόντρα στον Άγιαξ»

Το AjaxLife, το δημοφιλές ολλανδικό μέσο των φίλων του Άγιαξ, ετοίμασε ένα εκτενές προφίλ του Ολυμπιακού ενόψει του κρίσιμου αγώνα Champions League στη Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα. Με αναλύσεις ιστορίας, τακτικής και παικτών, το AjaxLife τονίζει την πρόκληση του Θρύλου και την ανάγκη νίκης για πρόκριση:

«Η Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα ετοιμάζεται για μια επική βραδιά Champions League. Ο Άγιαξ, παγιδευμένος στην 32η θέση της βαθμολογίας, αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό Πειραιώς σε ματς-σταθμό. Για να ονειρευτεί πρόκριση στις πρώτες 24 ομάδες, οι Ολλανδοί χρειάζονται νίκη πάση θυσία. Οι Ερυθρόλευκοι, άνετα 24οι, κρατούν την τύχη τους στα χέρια τους και διψούν για τους τρεις βαθμούς. Αυτό το εκτενές αφιέρωμα βυθίζεται στην ιστορία, την τακτική, τους παίκτες και τις αναμετρήσεις ενός συλλόγου που δεν σταματά ποτέ να πολεμά – του Θρύλου του Πειραιά.

Από τα λιμάνια του Πειραιά στην κορυφή της Ευρώπης

Όλα ξεκίνησαν στις 10 Μαρτίου 1925, όταν εργάτες και ναυτικοί του Πειραιά ενώθηκαν για να φτιάξουν τον Ολυμπιακό Σύνδεσμο Φιλάθλων Πειραιώς. Δώδεκα χιλιόμετρα από την Αθήνα, σε μια πόλη εργασίας και αγώνα, γεννήθηκε ένας σύλλογος για τον λαό. Δεν ήταν απλώς ποδόσφαιρο: ο Ολυμπιακός έγινε πολυαθλητικός κολοσσός, με τμήματα σε 17 αθλήματα – μπάσκετ, υδατοσφαίριση, χάντμπολ, στίβο, βόλεϊ. Πάνω από 3.800 αθλητές, ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές, 400+ τίτλοι. Ο Πειραιάς βρήκε τον σύμβολό του.

Στο ποδόσφαιρο, η κυριαρχία είναι απόλυτη: 48 πρωταθλήματα Ελλάδας, περισσότερα από κάθε άλλον. Πέρσι, το 19ο νταμπλ – τίτλος και Κύπελλο, το 29ο στην ιστορία. Και η Ευρώπη; Ο μοναδικός Έλληνας σύλλογος με ευρωπαϊκό τρόπαιο: Conference League 2023/24, με νίκη επί της Φιορεντίνα στον τελικό. Η Κ19 σφράγισε διπλή γιορτή, κατακτώντας το Youth League. Ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει τίτλους – τους μαζεύει σαν θησαυρός.

Σύμβολα, χρώματα και η φωτιά του Θρύλου

Κοίτα το έμβλημα: ένας νέος αθλητής με δάφνινο στεφάνι, απόηχος αρχαίων Ολυμπιακών. Νίκη, τιμή, τελειότητα. Το 1925 χαραγμένο, και πάνω του πέντε αστέρια – τα τέσσερα για τα 40+ πρωταθλήματα, το πέμπτο ξεχωριστό, νύξη για το επόμενο ορόσημο. Μόλις δύο τίτλοι μακριά. Κόκκινο για δύναμη, πάθος, μαχητικότητα. Άσπρο για καθαρότητα, fair play, ευγενή rivalité. Ιδεώδη που ζουν σε κάθε ματς.

Η μεγαλύτερη μάχη; Με τον Παναθηναϊκό. Πειραιάς εναντίον Αθήνας, εργάτες εναντίον κέντρου. Ντέρμπι με ατμόσφαιρα ηφαιστείου, ρεκόρ κόσμου, πάθος που ξεπερνά τα γήπεδα. Και το παρατσούκλι; Θρύλος. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι ομάδα – είναι legend, παράδοση, ισχύς. Οι οπαδοί το φωνάζουν, το ζουν, το υπηρετούν.

Ο Μεντιλίμπαρ και η μηχανή του πολέμου

Ο 64χρονος Ισπανός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φέρνει φωτιά. Η ομάδα του παίζει με ενέργεια, υψηλό τέμπο, γρήγορες μεταβάσεις. 4-2-3-1, υψηλή πίεση, κυνήγι δεύτερης μπάλας, λάθη του αντιπάλου. Δεν ενδιαφέρει το σόου – μετράει το αποτέλεσμα, η πάλη. Στο εσωτερικό, 2οι πίσω από ΑΕΚ (με ματς λιγότερο), μετά το 1-0 επί Βόλου. Στο CL, 24οι, με μάχη για σίγουρη πρόκριση. Ένα βαθμός ίσως φανεί, αλλά τρεις βαθμοί είναι το όνειρο.

Η ομάδα; Μεγάλο μείγμα. Έλληνες διεθνείς: ο αμυντικός Παναγιώτης Ρετσός, ο γκολκίπερ Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο μέσος Χρήστος Μουζακίτης – πυλώνες. Ξένοι αστέρες: Μπρούνο Ονιεμάτσι (Νιγηρία), Ρόμαν Γιαρέμτσουκ (Ουκρανία), Αγιούμπ ελ Κααμπί και Μεχντί Ταρεμί (Μαρόκο, Ιράν) στην κορυφή. Πορτογαλική μαγεία: Γκέλσον Μάρτινς (πρώην Ατλέτικο Μαδρίτης, Σπόρτινγκ), Τσικίνιο (πρώην Μπενφίκα), Ντάνιελ Ποντένσε 30χρονος killer με 136 ματς και 30 γκολ. Έμπειροι, πεινασμένοι, έτοιμοι να δαγκώσουν.

Άγιαξ-Ολυμπιακός: Μνήμες από μάχες θρύλου

Οι δύο σύλλογοι γνωρίζονται καλά – οκτώ συναντήσεις, δύο φιλικά. Πιο πρόσφατα, το 2024: Άγιαξ 1-0 σε προετοιμασία (γκολ Φόρμπς). Στο CL 1998/99: 2-0 εντός (Βίτσγκε, Γκόρε), 0-1 εκτός. Στο Κύπελλο Κυπελλούχων 1986/87, που κατέκτησε ο Άγιαξ: 1-1 εκτός, 4-0 εντός με Μπόσμαν, Ρίτσαρντ, Βαν Μπάστεν, Μιούρεν – θρυλική βραδιά. Το 1983: 0-0 εντός, 0-2 εκτός.

Και παίκτες; Ντένις Ρόμμενταλ και Μάρκο Παντελίτς πέρασαν από Πειραιά μετά Άγιαξ.

Ιστορίες που δένουν τις δύο παραδόσεις. Τώρα, νέα σελίδα. Ο Άγιαξ ψάχνει θαύμα, ο Ολυμπιακός σίγουρη πρόκριση.

Η νύχτα που αλλάζει τα πάντα

Στις 22:00, η μπάλα κυλά. Ο Άγιαξ πρέπει να βρει ρυθμό, να εκμεταλλευτεί το γήπεδό του. Ο Ολυμπιακός θα πιέσει, θα πολεμήσει, θα κυνηγήσει κάθε μπάλα. Δεν είναι ματς – είναι πόλεμος. Ο Θρύλος έρχεται για να αποδείξει γιατί είναι legenda. Ο Άγιαξ; Για να ζωντανέψει το όνειρο. Ποιος θα φύγει νικητής; Μόνο το γήπεδο ξέρει. Μείνετε συντονισμένοι – η βραδιά υπόσχεται ιστορία»…