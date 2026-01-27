Ο Ιωαννίδης ξεπέρασε τον τραυματισμό του και επιστρέφει
Έτοιμος για την επιστροφή του στη δράση με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι ο Φώτης Ιωαννίδης ο οποίος ξεέρασε τον πρόσφατο τραυματισμό του.
- Ο «Κύβος»… μένει ημιτελής - Σταματούν τα έργα για τον μεγαλύτερο ουρανοξύστη στον κόσμο
- ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό
- Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE - Αποχωρεί από την πολιτεία ο διαβόητος διοικητής
- Φυλακές Κασσαβέτειας: 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας θετικοί στο τεστ Mantoux
Πολύ κοντά στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και θα τεθεί πολύ σύντομα στη διάθεση του Ρουί Μπόρζες για τα επόμενα ματς της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Ο Έλληνας επιθετικός ταλαιπωρούνταν από ένα πρόβλημα στο έσω πλάγιο σύνδεσμο στο δεξί γόνατο και η κατάστασή του αξιολογούνταν καθημερινά, αφού κάτι ανάλογο είχε υποστεί και τον περασμένο Νοέμβρη, με το ιατρικό τιμ του πορτογαλικού συλλόγου να επιλέγει συντηρητική αντιμετώπιση στο πρόβλημα.
«Μπαίνει» κόντρα στη Νασιονάλ ο Ιωαννίδης
Τώρα όμως όλα δείχνουν πως είναι απολύτως καλά και είναι πολύ πιθανό να πατήσει ξανά χορτάρι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, στην αναμέτρηση των «λιονταριών» με αντίπαλο τη Νασιονάλ Μαδέιρα για τη Liga Portugal.
Σημειώνεται ότι ο διεθνής φορ μετρά φέτος σε όλες διοργανώσεις και έχει πετύχει 4 γκολ, με 2 ασίστ.
- Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 98-92: Έκαναν την έκπληξη οι Γάλλοι – Η βαθμολογία της Euroleague
- Διπλό στη Βρέμη για τη Χόφενχαϊμ (2-0), χωρίς νικητή το Ζανκτ Πάουλι – Λειψία (1-1)
- ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
- Καντζούρης για Τζόσεφ: «Παίκτης ομάδας, με βαθιά γνώση του μπάσκετ»
- ΠΑΟΚ: Τι είπε ο διευθυντής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τραυματιών
- Σοκάρει Έλληνας οδηγός την ώρα που περνά από το σημείο της τραγωδίας (vid)
- Πενθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ – «Τους πήρε η αγάπη τους για σένα» (pics)
- Συγκλονιστικό βίντεο με οπαδό του ΠΑΟΚ μέσα στο νοσοκομείο: «Το όνομά σου σε παρακαλώ; – Μάριος»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις