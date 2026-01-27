«Μένει στη Ρόμα ο Τσιμίκας»
Στη Ρόμα φαίνεται πως θα συνεχίσει ο Κώστας Τσιμίκας, αφού οι «τζιαλορόσι» τελικά αποφάσισαν πως δεν θέλουν να διακοπεί ο δανεισμός του και να επιστρέψει ο Έλληνας αμυντικός στη Λίβερπουλ.
- Ο «Κύβος»… μένει ημιτελής - Σταματούν τα έργα για τον μεγαλύτερο ουρανοξύστη στον κόσμο
- ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό
- Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE - Αποχωρεί από την πολιτεία ο διαβόητος διοικητής
- Φυλακές Κασσαβέτειας: 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας θετικοί στο τεστ Mantoux
Η Ρόμα και ο Κώστας Τσιμίκας φαίνεται ότι θα πορευθούν μαζί μέχρι και το τέλος της σεζόν, καθώς σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο υπήρξε ανατροπή στην υπόθεση και δεν θα διακοπεί ο δανεισμός του από τη Λίβερπουλ.
Ο Ιταλός ρεπόρτερ με ανάρτησή του αναφέρει πως ο 29χρονος πιθανότατα θα παραμείνει στη Ρόμα, παρότι ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι δεν ήταν ικανοποιημένος από την απόδοσή του. Ουσιαστικά οι «Τζαλορόσι» αποφάσισαν πως δεν θέλουν να… πειράξουν το υπάρχον ρόστερ στη συγκεκριμένη θέση, κρατώντας τον Τσιμίκα μέχρι το φινάλε της σεζόν και πλέον πρόκειται να κινηθούν μόνο για επιθετικό, τον Γιανίκ Καράσκο.
Στη Ρώμη τουλάχιστον ως το καλοκαίρι ο Τσιμίκας
«Κλειδώνει η παραμονή του Κώστα Τσιμίκα στη Ρόμα μέχρι το τέλος της σεζόν, με τους “τζαλορόσι” να θεωρούν πλέον πλήρως καλυμμένο το αριστερό άκρο της άμυνας ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.
Παρά τις αρχικές σκέψεις και τις συζητήσεις που είχαν γίνει με τη Λίβερπουλ, το ενδεχόμενο πρόωρης διακοπής του δανεισμού του Έλληνα διεθνούς απομακρύνεται οριστικά. Ο Τσιμίκας αναμένεται να παραμείνει στο ρόστερ της Ρόμα έως το φινάλε της χρονιάς, δίνοντας λύσεις στο αριστερό άκρο και επιτρέποντας στη διοίκηση να στρέψει αλλού την προσοχή της στο μεταγραφικό παζάρι.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από το πρόσφατο παιχνίδι με τη Μίλαν, ο αθλητικός διευθυντής των Ρωμαίων, Ρίκι Μασάρα, είχε αφήσει ανοιχτό το θέμα, τονίζοντας πως «υπάρχουν επαφές με τη Λίβερπουλ και θα φανεί πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τις επόμενες ημέρες». Ωστόσο, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι οι δύο πλευρές δεν θα προχωρήσουν σε κάποια αλλαγή των δεδομένων.
Η παραμονή του Τσιμίκα σημαίνει αυτομάτως πως η Ρόμα δεν πρόκειται να κινηθεί για την απόκτηση άλλου αριστερού μπακ τον Ιανουάριο, καθώς το τεχνικό τιμ κρίνει επαρκείς τις υπάρχουσες επιλογές. Έτσι, το βάρος των μεταγραφικών κινήσεων αναμένεται να πέσει σε άλλες θέσεις, όπου ενδεχομένως εντοπίζονται μεγαλύτερες ανάγκες για ενίσχυση».
- Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 98-92: Έκαναν την έκπληξη οι Γάλλοι – Η βαθμολογία της Euroleague
- Διπλό στη Βρέμη για τη Χόφενχαϊμ (2-0), χωρίς νικητή το Ζανκτ Πάουλι – Λειψία (1-1)
- ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
- Καντζούρης για Τζόσεφ: «Παίκτης ομάδας, με βαθιά γνώση του μπάσκετ»
- ΠΑΟΚ: Τι είπε ο διευθυντής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τραυματιών
- Σοκάρει Έλληνας οδηγός την ώρα που περνά από το σημείο της τραγωδίας (vid)
- Πενθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ – «Τους πήρε η αγάπη τους για σένα» (pics)
- Συγκλονιστικό βίντεο με οπαδό του ΠΑΟΚ μέσα στο νοσοκομείο: «Το όνομά σου σε παρακαλώ; – Μάριος»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις