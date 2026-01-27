«Μένει στη Ρόμα ο Τσιμίκας»

Η Ρόμα και ο Κώστας Τσιμίκας φαίνεται ότι θα πορευθούν μαζί μέχρι και το τέλος της σεζόν, καθώς σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο υπήρξε ανατροπή στην υπόθεση και δεν θα διακοπεί ο δανεισμός του από τη Λίβερπουλ.

Ο Ιταλός ρεπόρτερ με ανάρτησή του αναφέρει πως ο 29χρονος πιθανότατα θα παραμείνει στη Ρόμα, παρότι ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι δεν ήταν ικανοποιημένος από την απόδοσή του. Ουσιαστικά οι «Τζαλορόσι» αποφάσισαν πως δεν θέλουν να… πειράξουν το υπάρχον ρόστερ στη συγκεκριμένη θέση, κρατώντας τον Τσιμίκα μέχρι το φινάλε της σεζόν και πλέον πρόκειται να κινηθούν μόνο για επιθετικό, τον Γιανίκ Καράσκο.

Στη Ρώμη τουλάχιστον ως το καλοκαίρι ο Τσιμίκας

«Κλειδώνει η παραμονή του Κώστα Τσιμίκα στη Ρόμα μέχρι το τέλος της σεζόν, με τους “τζαλορόσι” να θεωρούν πλέον πλήρως καλυμμένο το αριστερό άκρο της άμυνας ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Παρά τις αρχικές σκέψεις και τις συζητήσεις που είχαν γίνει με τη Λίβερπουλ, το ενδεχόμενο πρόωρης διακοπής του δανεισμού του Έλληνα διεθνούς απομακρύνεται οριστικά. Ο Τσιμίκας αναμένεται να παραμείνει στο ρόστερ της Ρόμα έως το φινάλε της χρονιάς, δίνοντας λύσεις στο αριστερό άκρο και επιτρέποντας στη διοίκηση να στρέψει αλλού την προσοχή της στο μεταγραφικό παζάρι.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από το πρόσφατο παιχνίδι με τη Μίλαν, ο αθλητικός διευθυντής των Ρωμαίων, Ρίκι Μασάρα, είχε αφήσει ανοιχτό το θέμα, τονίζοντας πως «υπάρχουν επαφές με τη Λίβερπουλ και θα φανεί πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τις επόμενες ημέρες». Ωστόσο, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι οι δύο πλευρές δεν θα προχωρήσουν σε κάποια αλλαγή των δεδομένων.

Η παραμονή του Τσιμίκα σημαίνει αυτομάτως πως η Ρόμα δεν πρόκειται να κινηθεί για την απόκτηση άλλου αριστερού μπακ τον Ιανουάριο, καθώς το τεχνικό τιμ κρίνει επαρκείς τις υπάρχουσες επιλογές. Έτσι, το βάρος των μεταγραφικών κινήσεων αναμένεται να πέσει σε άλλες θέσεις, όπου ενδεχομένως εντοπίζονται μεγαλύτερες ανάγκες για ενίσχυση».