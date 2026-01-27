Live streaming: Ελλάδα – Γαλλία
Live streaming: Ελλάδα – Γαλλία. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Γαλλία για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο γυναικών.
Δείτε το ματς εδώ.
