LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο

Euroleague

Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός

Κανονικά πήρε μέρος στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και έτσι τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς με τη Μπαρτσελόνα. «Πρώτη» και για τον Κόρι Τζόσεφ με τα «ερυθρόλευκα».