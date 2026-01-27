Καταγγελία-σοκ για ποδοσφαιρικό μεγαλοατζέντη: Υπό έρευνα για βιασμό και κατά συρροή κακοποίηση
Για βιασμό και κατά συρροή κακοποίηση κατήγγειλε γυναίκα τον 75χρονο, Τζόναθαν Μπαρνέτ, έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς ατζέντηδες.
Ο Τζόναθαν Μπαρνέτ, ένας από τους πιο γνωστούς μάνατζερ ποδοσφαιριστών, μεταξύ άλλων και του Γκάρεθ Μπέιλ, βρίσκεται στο στόχαστρο των βρετανικών αρχών μετά από σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική βία και κακοποίηση.
Μια γυναίκα, που εμφανίζεται στα δικαστικά έγγραφα ως «Τζέιν Ντο», υποστηρίζει ότι επί έξι χρόνια (2017-2023) έπεφτε θύμα βιασμών και σωματικής κακοποίησης, ζώντας σε άθλιες συνθήκες υπό τον έλεγχό του, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν δημοσιεύματα από Μέσα όπως η Τelegraph και η Marca.
Ο 75χρονος ατζέντης αρνείται τα πάντα. Υποστηρίζει ότι η σχέση τους ήταν συναινετική και κατηγορεί τη γυναίκα για εκβιασμό. Σύμφωνα με την Telegraph, ο Μπαρνέτ ισχυρίζεται ότι της κατέβαλε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για να μην αποκαλύψει την προσωπική τους σχέση.
«Όταν η σχέση μου με την ενάγουσα έληξε, εκείνη απείλησε ότι θα τη δημοσιοποιήσει. Υπό την πίεση αυτών των απειλών, κατέβαλα χρήματα επί σειρά ετών, συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Όλες οι πληρωμές έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε ο ίδιος στο δικαστήριο.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει τριγμούς στον χώρο του αθλητισμού, καθώς ο Μπαρνέτ είχε ανακηρυχθεί από το Forbes ως ο κορυφαίος ατζέντης στον κόσμο το 2019, έχοντας διαχειριστεί συμφωνίες δισεκατομμυρίων.
