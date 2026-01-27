Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ κατέθεσε αίτημα να αναβληθεί το παιχνίδι με την Μύκονο
Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε αίτημα στον ΕΣΑΚΕ για να αναβληθεί το εντός έδρας παιχνίδι με την Μύκονο (31/1, 16:00) λόγω πένθους.
Αίτημα αναβολής του σαββατιάτικου εντός έδρας αγώνα με την Μύκονο (31/1, 16:00), για 17η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League, λόγω πένθους, κατέθεσε στον ΕΣΑΚΕ η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όπως έκανε γνωστό μέσω ανακοίνωσή της.
«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ συμμετέχει στο βαρύ πένθος που έχει σκεπάσει την οικογένεια του ΠΑΟΚ, αιτήθηκε ήδη την αναβολή του αγώνα ΠΑΟΚ – Μύκονος που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 31/1/2026 και είναι στη διάθεση των οικογενειών των θυμάτων και όσων το έχουν ανάγκη, για να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», αναφέρει μεταξύ άλλων η ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Η ανακοίνωση
«Είμαστε συγκλονισμένοι και παρακολουθούμε με αγωνία και βαθιά οδύνη τα τραγικά νέα που έρχονται από τη Ρουμανία για την ανείπωτη τραγωδία που έπληξε, για μία ακόμη φορά, την οικογένεια του ΠΑΟΚ.
Αναμένοντας την επίσημη ενημέρωση για τις συνθήκες της ασύλληπτης αυτής τραγωδίας, θρηνούμε τον αδόκητο χαμό των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο δρόμο για ένα ακόμη παιχνίδι, ακολουθώντας την αγαπημένη τους ομάδα. Παράλληλα, συμμεριζόμαστε τον πόνο και την αγωνία όλων όσοι έχασαν ή ανησυχούν για τους δικούς τους ανθρώπους.
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ συμμετέχει στο βαρύ πένθος που έχει σκεπάσει την οικογένεια του ΠΑΟΚ, αιτήθηκε ήδη την αναβολή του αγώνα ΠΑΟΚ – Μύκονος που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 31/1/2026 και είναι στη διάθεση των οικογενειών των θυμάτων και όσων το έχουν ανάγκη, για να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
