Θρηνούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ – «Τους πήρε η αγάπη τους για σένα» (pics)
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αποχαιρέτησαν μέσω αναρτήσεων τους επτά φιλάθλους της ομάδας, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.
Συγκλονισμένοι είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ από την ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη Ρουμανία, με τον τραγικό θάνατο που βρήκαν 7 φίλοι της ομάδας σε δυστύχημα.
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αποχαιρέτησαν με συγκινητικά μηνύματα τους αδικοχαμένους οπαδούς, ενώ νωρίτερα αρκετοί ποδοσφαιριστές του Δικέφαλου βρέθηκαν στην Τούμπα, μαζί με τον Ρασβάν Λουτσέσκου για να τιμήσουν τη μνήμη των οπαδών.
Δείτε τα συγκλονιστικά μηνύματα των παικτών του ΠΑΟΚ:
