Έβερτον – Λιντς 1-1: Ισοπαλία στο «Χιλ Ντίκινσον»

Σε ένα ματς γεμάτο ένταση, η Λιντς κατάφερε να παγώσει το «Χιλ Ντίκινσον», αλλά η Έβερτον βρήκε γκολ ισοφάρισης και έχασε ευκαιρία να τουμπάρει το ματς το οποίο… κόλλησε στο 1-1, για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Στο +6 από τη ζώνη του υποβιβασμού τα «παγώνια». Δεν χαλάστηκαν τα «ζαχαρωτά», που έφτασαν στους 33 πόντους και βλέπουν Ευρώπη.

Στο 29’ μετά από γύρισμα από δεξιά, ο Τζάστιν με σουτ στο πίσω δοκάρι έκανε το 0-1. Ωστόσο, η Έβερτον πίεσε και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης. Στο 76ο λεπτό ο Γκέιγ σέντραρε από δεξιά και ο Μπαρί μα πανέμορφη προβολή στο πρώτο δοκάρι, ισοφάρισε σε 1-1.

Σχεδόν με τη σέντρα η Έβερτον είχε δοκάρι με τον Γκέιγ και στο 88’ το σουτ του Λόνγκσταφ πέρασε λίγο έξω, όπως και η κεφαλιά του Τζάστιν στο 90+4′, με το 1-1 να παραμένει μέχρι τέλους.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΕΒΕΡΤΟΝ: Πίκφορντ, Άρμστρονγκ (46’ Μπρανθγουάιτ), Μικολένκο, Ταρκόβσκι, Ο΄Μπράιεν, Γκέιγ, Εντιαγέ, Πάτερσον (71’ Ντίμπλινγκ), Γκάρνερ, ΜακΝίλ (46’ Ντιούσμπερι Χολ), Μπαρί (89’ Μπέτο)

ΛΙΝΤΣ: Ντάρλοου, Αμπαντού, Μπογκλ, Μπόρναου (85’ Λόνγκσταφ), Σταχ (85’ Μπουονανότε), Στράουκ, Τζάστιν, Ροντόν, Αάρονσον (85’ Οκαφόρ), Γκρούεφ (67’ Τανάκα), Κάλβερτ Λιούιν.

Aναλυτικά το πανόραμα της 23ης αγωνιστικής:

Σάββατο 24/1

Γουέστ Χαμ-Σάντερλαντ 3-1

Μπέρνλι-Τότεναμ 2-2

Φούλαμ-Μπράιτον 2-1

Μάντσεστερ Σίτι-Γουλβς 2-0

Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 3-2

Κυριακή 25/1

Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-2

Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι 1-3

Νιούκαστλ-Άστον Βίλα 0-2

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-3

Δευτέρα 26/1

Έβερτον-Λιντς 1-1

Η βαθμολογία της Premier League:

Το πρόγραμμα της επόμενης (24ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 31/1

Μπράιτον-Έβερτον (17:00)

Λιντς-Άρσεναλ (17:00)

Γουλβς-Μπόρνμουθ (17:00)

Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (19:30)

Λίβερπουλ-Νιούκαστλ (22:00)

Κυριακή 1/2

Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Φούλαμ (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Δευτέρα 2/2

Σάντερλαντ-Μπέρνλι (22:00)