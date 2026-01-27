«Ο ΠΑΟΚ επιμένει για τον Χόρχε Σάντσες» (pic)
Ο ΠΑΟΚ φέρεται να κατέθεσε νέα πρόταση στην Κρουζ Αζούλ για να κάνει δικό του τον Χόρχε Σάντσες.
Πλησιάζουμε σιγά-σιγά στο κλείσιμο της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου και στον ΠΑΟΚ δουλεύουν εντατικά για την απόκτηση ενός ακραίου μπακ που θα δώσει λύσεις στον Ραζβάν Λουτσέσκου για την αμυντική γραμμή ενόψει της συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Ένα από τα ονόματα που φαίνεται πως έχουν ξεχωρίσει οι Θεσσαλονικείς είναι αυτό του Χόρχε Σάντσες ο οποίος αγωνίζεται με τη φανέλα της Κρουζ Αζούλ και σύμφωνα με τον Φερνάντο Εσκιβέλ του «365scores.com», η ελληνική ομάδα πιέζει για να τον κάνει δικό της.
Το δημοσίευμα για ΠΑΟΚ και Σάντσες
🚨🚂🇬🇷 PAOK oferta nuevamente por Jorge Sánchez.
->Oferta por 4MDD + bonos x alto % del pase
->Jorge estaría dispuesto a sacrificar salario
->Aún sin respuesta de Cruz Azul, se analiza la propuesta
DETALLES.https://t.co/QSNRfvag86
— Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) January 26, 2026
Μάλιστα το ρεπορτάζ από το Μεξικό αναφέρει ότι ο Δικέφαλος έχει καταθέσει νέα πρόταση ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, μαζί με κάποια μπόνους, αλλά και ποσοστό μεταπώλησης. Παράλληλα, φαίνεται να έχει και σύμμαχο τον παίκτη σε όλο αυτό, ο οποίος είναι πρόθυμος να έχει και μειωμένες αποδοχές.
