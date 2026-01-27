Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με το Άγιαξ (pic)

O Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ το βράδυ της Τετάρτης (28/1, 22:00) για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League και θέλει το «τρίποντο» για να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους εν Ελλάδι και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για τη σπουδαία αναμέτρηση με τον Αίαντα στην Ολλανδία που θα κρίνει αν θα βρεθούν οι νταμπλούχοι Ελλάδας στα νοκ-άουτ.

Ο Βάσκος τεχνικός πήρε 23 ποδοσφαιριστές μαζί του για το ματς με τον Άγιαξ με τον Πιρόλα και τον Ορτέγκα να επιστρέφουν κανονικά στη διάθεση του, αφού ήταν εκτός αποστολής για το ματς με τον Βόλο. Από εκεί και πέρα, όπως έγινε γνωστό από χθες, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ δεν θα ταξιδέψει με την ομάδα λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, ενώ είναι εκτός επίσης ο τραυματίας Πασχαλάκης, αλλά και οι παίκτες που δεν είναι δηλωμένοι στο Champions League (Μάντσα, Γιαζίτσι).

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Πετάει στις 10:30 ο Ολυμπιακός

Σημειώνεται ότι η αποστολή των «ερυθρόλευκων» θα πετάξει στις 10:30 για την Ολλανδία, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τη συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και του Φρανσίσκο Ορτέγκα στις 19:00 και προπόνηση μία ώρα αργότερα στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα».