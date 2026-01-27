Αναχώρησε για την Ολλανδία ο Ολυμπιακός (pics)
Πέταξε για την Ολλανδία και τον «τελικό» της Τετάρτης κόντρα στον Άγιαξ ο Ολυμπιακός.
- Ο «Κύβος»… μένει ημιτελής - Σταματούν τα έργα για τον μεγαλύτερο ουρανοξύστη στον κόσμο
- ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό
- Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE - Αποχωρεί από την πολιτεία ο διαβόητος διοικητής
- Φυλακές Κασσαβέτειας: 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας θετικοί στο τεστ Mantoux
Ο Ολυμπιακός πέταξε για Άμστερνταμ, όπου την Τετάρτη (28/1, 22:00) θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Άγιαξ στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Ένας παιχνίδι που έχει τον χαρακτήρα του «τελικού», αφού με νίκη, οι «ερυθρόλευκοι» θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στα πλέι οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με σκοπό να διεκδικήσουν μια θέση στις «16» καλύτερες ομάδες.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε 23 ποδοσφαιριστές στην αποστολή, με τους Λορέντσο Πιρόλα και Φρανσίσκο Ορτέγκα να είναι κανονικά στη διάθεσή του, ενώ όπως αναμενόταν, εκτός έμεινε ο τραυματίας Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο επίσης τραυματίας Αλέξανδρος Πασχαλάκης, και οι Μάντσα, Γιαζίτζι που δεν είναι δηλωμένοι στην ευρωπαϊκή λίστα.
Δείτε εικόνες από την αναχώρηση του Ολυμπιακού:
- Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 98-92: Έκαναν την έκπληξη οι Γάλλοι – Η βαθμολογία της Euroleague
- Διπλό στη Βρέμη για τη Χόφενχαϊμ (2-0), χωρίς νικητή το Ζανκτ Πάουλι – Λειψία (1-1)
- ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
- Καντζούρης για Τζόσεφ: «Παίκτης ομάδας, με βαθιά γνώση του μπάσκετ»
- ΠΑΟΚ: Τι είπε ο διευθυντής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τραυματιών
- Σοκάρει Έλληνας οδηγός την ώρα που περνά από το σημείο της τραγωδίας (vid)
- Πενθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ – «Τους πήρε η αγάπη τους για σένα» (pics)
- Συγκλονιστικό βίντεο με οπαδό του ΠΑΟΚ μέσα στο νοσοκομείο: «Το όνομά σου σε παρακαλώ; – Μάριος»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις