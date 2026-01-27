Ανακοινώθηκε από τη Μπόρνμουθ ο Μανδάς (vids)

Παίκτης της Μπόρνμουθ είναι με κάθε επισημότητα ο Χρήστος Μανδάς από το μεσημέρι της Τρίτης (27/1). Ο Έλληνας τερματοφύλακας παραχωρήθηκε από τη Λάτσιο στα «κεράσια» με τη μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν έναντι 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ στο deal υπάρχει και υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το προσεχές καλοκαίρι. Συμπεριλαμβανομένων των μπόνους, το κόστος της μεταγραφής του 24χρονου τερματοφύλακα θα ξεπεράσει τα 23 εκατομμύρια ευρώ!

Κάπως έτσι, ολοκληρώθηκε και το σίριαλ της αποχώρησης του παίκτη από τον ρωμαϊκό σύλλογο, ένα στόρι που κρατά από το περασμένο καλοκαίρι και περιλαμβάνει πολλά επεισόδια και ακόμη περισσότερα σενάρια και δημοσιεύματα. Τελικά, όλοι βγήκαν κερδισμένοι από τη συμφωνία αυτή, αφενός η Λάτσιο που θα λάβει ένα τεράστιο ποσό, με δεδομένο το ότι πλήρωσε στον ΟΦΗ μόλις 1,3 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει το 2023, αφετέρου ο ίδιος ο παίκτης που κατάφερε να κάνει το τεράστιο βήμα στην καριέρα του και να παίξει στην Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Τέλος, κερδισμένη φυσικά είναι και η Μπόρνμουθ, η οποία ανακοίνωσε τον νέο της γκολκίπερ με διπλό βίντεο.

Τα βίντεο της Μπόρνμουθ για τον Μανδά

Christos Mandas has completed a loan move to AFC Bournemouth 🍒👊 pic.twitter.com/jUDRWt1daY — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 27, 2026

Στη Λάτσιο, ο Χρήστος Μανδάς κατέγραψε μόλις 33 εμφανίσεις και δέχθηκε 27 γκολ. Νωρίτερα, άλλα 29 ματς είχε παίξει στον ΟΦΗ και 33 στον Ατρόμητο.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Μπόρνμουθ, ο Χρήστος Μανδάς ανέφερε τα εξής: «Είναι τρομερό συναίσθημα να είμαι μέρος αυτού του συλλόγου. Νιώθω τόσο περήφανος, είναι όνειρο για μένα να έρθω εδώ και είμαι πραγματικά χαρούμενος. Από την πρώτη στιγμή που έμαθα ότι η Μπόρνμουθ ενδιαφερόταν, ήξερα ότι ήθελα να έρθω. Η ατμόσφαιρα μεταξύ παικτών και οπαδών είναι μαγική, και μου αρέσει ο τρόπος που παίζει η ομάδα, οπότε ήταν η σωστή κίνηση για μένα».