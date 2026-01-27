Αλκαράθ – Ντε Μινόρ 3-0: Εύκολα στον ημιτελικό του Australian Open ο Ισπανός
Εύκολη πρόκριση εξασφάλισε ο Κάρλος Αλκαράθ για την ημιτελική φάση του Australian Open, μετά το 3-0 επί του Άλεξ Ντε Μινόρ. Κόντρα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ η επόμενη πρόκληση του Ισπανού.
Επιβλητικός γι’ ακόμη ένα παιχνίδι ο Κάρλος Αλκαράθ, «καθάρισε» σε 2 ώρες και 15 λεπτά τον Άλεξ Ντε Μινόρ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Australian Open, χωρίς να έχει χάσει ακόμη σετ στη διοργάνωση.
Ο Ισπανός τενίστας δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο σετ από τον Αυστραλό (Νο 6 στον κόσμο) και στη συνέχεια κυριάρχησε, φτάνοντας στη νίκη με 7-5, 6-2, 6-1, για να κλείσει… ραντεβού στους «4» με τον Γερμανό, Αλεξάντερ Ζβέρεφ.
Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης αναζητά τον πρώτο τίτλο του στη Μελβούρνη, το μοναδικό τουρνουά γκραν σλαμ το οποίο δεν έχει κατακτήσει ως τώρα στην καριέρα του.
Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που ο Αλκαράθ φτάνει στην τελική τετράδα του Australian Open, αφού τις δύο προηγούμενες χρονιές είχε αποκλειστεί στα προημιτελικά, το 2024 από τον Ζβέρεφ και πέρυσι από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.
