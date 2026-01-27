Άγιαξ: Τελικός με Ολυμπιακό, όλα τα σενάρια

Και στην Ολλανδία, η αναμέτρηση του Άγιαξ με τον Ολυμπιακό αντιμετωπίζεται ως ένα παιχνίδι «τελικός», καθώς αποτελεί την τελευταία ευκαιρία των Αμστερνταμερς να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για πρόκριση στον ενδιάμεσο γύρο του Champions League. Με τη βαθμολογική τους θέση να μην αφήνει περιθώρια για απώλειες και με το αρνητικό goal difference να περιορίζει τα σενάρια πρόκρισης, οι Ολλανδοί γνωρίζουν πως η νίκη δεν είναι απλώς απαραίτητη, αλλά προϋπόθεση για να μπουν σε οποιονδήποτε υπολογισμό. Παράλληλα, στα ολλανδικά ΜΜΕ επισημαίνεται ότι ο Ολυμπιακός δεν αποτελεί εύκολο αντίπαλο:

«Ο Άγιαξ είδε τις πιθανότητές του για πρόκριση στον ενδιάμεσο γύρο του Champions League να μειώνονται το βράδυ της Τετάρτης. Οι Ολλανδοί δεν μπορούν πλέον να προσπεράσουν την Καραμπάγκ, ενώ η Ατλέτικ Μπιλμπάο πέτυχε μια απρόσμενη εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Αταλάντα. Πόσες πιθανότητες έχει πλέον ο Άγιαξ για την πρόκριση; Το Ajax Showtime ανέλυσε το σενάριο.

Αυτή τη στιγμή ο Άγιαξ βρίσκεται στην 32η θέση της βαθμολογίας. Για να προκριθεί στον ενδιάμεσο γύρο πρέπει να ανέβει τουλάχιστον μέχρι την 24η θέση. Με δεδομένο το πολύ αρνητικό του διαφορά τερμάτων (-12), είναι εξαιρετικά απίθανο να υπερισχύσει σε ισοβαθμία. Άρα, ο Άγιαξ πρέπει να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές του καθαρά σε βαθμούς.

Οι θέσεις που ενδιαφέρουν τον Άγιαξ είναι οι 22, 23 και 24, δηλαδή απομένουν τρία «εισιτήρια». Ωστόσο, υπάρχουν δέκα ομάδες που τον ανταγωνίζονται: PSV, Ατλέτικ Μπιλμπάο, Ολυμπιακός, Νάπολι, Κοπεγχάγη, Κλαμπ Μπριζ, Μπόντο/Γκλιμτ, Μπενφίκα, Πάφος FC και Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ.

Το καλό νέο για τον Άγιαξ

Ο Άγιαξ μπορεί να «χτυπήσει δύο… μύγες με ένα σμπάρο». Για να διατηρήσει ελπίδες, πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει τον Ολυμπιακό στην τελευταία αγωνιστική, εντός έδρας. Με νίκη, περνά σίγουρα πάνω από τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία, αφαιρώντας έναν άμεσο ανταγωνιστή.

Τι πρέπει να γίνει στα άλλα παιχνίδια

Από τις υπόλοιπες εννέα αναμετρήσεις, ο Άγιαξ μπορεί να αντέξει μόνο δύο αρνητικά αποτελέσματα. Αν τρεις ή περισσότερες ομάδες πάρουν αποτέλεσμα εις βάρος του, τότε ο Άγιαξ αποκλείεται.

Επιθυμητά αποτελέσματα για τον Άγιαξ:

PSV – Μπάγερν Μονάχου → Νίκη Μπάγερν

Ατλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ → Νίκη Σπόρτινγκ

Νάπολι – Τσέλσι → Νίκη Τσέλσι

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη → Νίκη Μπαρτσελόνα

Κλαμπ Μπριζ – Μαρσέιγ → Ισοπαλία ή νίκη Μαρσέιγ

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο/Γκλιμτ → Ισοπαλία ή νίκη Ατλέτικο

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης → Ισοπαλία ή νίκη Ρεάλ

Πάφος FC – Σλάβια Πράγας → Ισοπαλία ή νίκη Σλάβια

Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Αταλάντα → Ισοπαλία ή νίκη Αταλάντα

Ο Άγιαξ προκρίνεται μόνο αν νικήσει τον Ολυμπιακό και τουλάχιστον 7 από τα 9 παραπάνω παιχνίδια λήξουν υπέρ του.

Υπάρχει ελπίδα μέσω διαφοράς τερμάτων;

Θεωρητικά ναι, πρακτικά σχεδόν όχι. Ο Άγιαξ μπορεί να φτάσει τους 9 βαθμούς, αλλά το -12 στο goal difference τον καταδικάζει. Για να ελπίζει, θα χρειαστεί πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού (3–5 γκολ διαφορά) και ταυτόχρονα βαριές ήττες ομάδων όπως η Λεβερκούζεν ή η Μονακό — σενάρια που θεωρούνται εξαιρετικά απίθανα».