ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πλήρως αποτύχει στη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και στην προστασία της πρωτογενούς παραγωγής», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, για τα μέτρα βιοασφάλειας στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Όπως αναφέρει η Κουμουνδούρου, «οι επιπτώσεις για χιλιάδες κτηνοτρόφους είναι ήδη καταστροφικές: ζωικό κεφάλαιο χαμένο, εισοδήματα μηδενικά, τοπικές οικονομίες σε κατάρρευση – όλα αυτά λόγω της χρόνιας ολιγωρίας και της παντελούς απουσίας σχεδίου», καταγγέλλει.

«Αντί να αναλάβει τις ευθύνες της, η κυβέρνηση επιλέγει επικοινωνιακές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, παρόντος του κ. Μητσοτάκη και γενικόλογες ανακοινώσεις, μεταθέτοντας την ευθύνη στους κτηνοτρόφους και στις Περιφέρειες», τονίζει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Το ‘επόμενο τρίμηνο είναι κρίσιμο’, μας λένε, όταν για χιλιάδες παραγωγούς το κρίσιμο σημείο έχει ήδη χαθεί οριστικά και αμετάκλητα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση της ΝΔ ότι:

«άφησε τις δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες διαλυμένες και υποστελεχωμένες,

απέτυχε να εφαρμόσει έγκαιρους και ουσιαστικούς ελέγχους στα αιγοπρόβατα,

δεν εμπόδισε τις παράνομες μετακινήσεις ζώων,

δεν διασφάλισε επαρκείς αποζημιώσεις ή μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους.

δεν παρουσίασε ποτέ ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο πρόληψης, επιτήρησης και διαχείρισης ζωονόσων, αφήνοντας τη χώρα θεσμικά ανοχύρωτη».

«Πολιτική επιλογή του συστήματος Μητσοτάκη η αδράνεια και η ανικανότητα»

Παράλληλα, επισημαίνει πως «η αδράνεια και η ανικανότητα αυτή δεν είναι ατύχημα ούτε σύμπτωση. Είναι πολιτική επιλογή. Είναι αποτέλεσμα ενός πολιτικού συστήματος,του συστήματος Μητσοτάκη, που αντιμετωπίζει τον πρωτογενή τομέα ως κόστος και όχι ως στρατηγικό πυλώνα της οικονομίας».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταγγέλλει ευθέως τις πολιτικές ευθύνες αυτής της κυβέρνησης και απαιτεί:

– «Αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς, άμεσα και χωρίς προσχήματα με σαφές δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών και κάλυψη, όχι μόνο της απώλειας ζώων, αλλά και του χαμένου εισοδήματος, των ζωοτροφών, των λειτουργικών εξόδων καραντίνας και του κόστους ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου.

– »Ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών με μόνιμες προσλήψεις και σύγχρονα διαγνωστικά μέσα.

– »Αυστηρούς ελέγχους και αυστηρή ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια παραγωγής.

– »Σαφές, επιστημονικά τεκμηριωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της νόσου και ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου.

– »Πλήρη διαφάνεια ως προς τις εισηγήσεις των επιστημονικών επιτροπών και την αλληλογραφία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να σταματήσει η σύγχυση γύρω από το ζήτημα του εμβολιασμού».

«Οι αρμόδιοι υπουργοί θα πρέπει να παραιτηθούν άμεσα»

«Εάν η κυβέρνηση δεν αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και δεν παρουσιάσει έγκαιρο και αποτελεσματικό σχέδιο, θα φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη για την κατάρρευση του κτηνοτροφικού τομέα – και οι αρμόδιοι υπουργοί θα πρέπει να παραιτηθούν άμεσα», σημειώνει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «το ζήτημα πλέον δεν αφορά μόνο τους κτηνοτρόφους. Αφορά τη διατροφική ασφάλεια, τις τιμές βασικών αγαθών, την ποιότητα των τροφίμων και το ίδιο το εθνικό συμφέρον».

Για να καταλήξει πως «η ευλογιά των αιγοπροβάτων δεν είναι φυσική καταστροφή. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών και αμέλειας. Και γι’ αυτό έχει όνομα και διεύθυνση: Κυβέρνηση Μητσοτάκη-Μέγαρο Μαξίμου. Και αυτό οι Έλληνες κτηνοτρόφοι και το γνωρίζουν και δεν θα το ξεχάσουν».