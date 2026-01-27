newspaper
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειας των θυμάτων στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία με τους φίλους του ΠΑΟΚ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε την βαθιά του θλίψη και τα συλλυπητήριά του για τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με φιλάθλους της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήριά στις οικογένειές των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Μητσοτάκης: Βαθιά συγκλονισμένος

«Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη», έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

«Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους», προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

Ανδρουλάκης: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι

Με ανάρτησή στο Facebook ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα φιλάλθων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τρομακτικό τροχαίο στη Ρουμανία με νεκρούς Έλληνες φιλάθλους, που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Συλλυπητήρια στις οικογένειες τους και στον ΠΑΟΚ», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Φάμελλος: Βαθιά οδύνη

Δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου

Με βαθιά οδύνη πληροφορηθήκαμε τον τραγικό θάνατο επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ και τον τραυματισμό τριών σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η απώλεια νέων ανθρώπων, που ταξίδευαν με μοναδικό κίνητρο την αγάπη τους για τον αθλητισμό και την ομάδα τους, μας συγκλονίζει.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εκφράζω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων, καθώς και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα σε όλους όσους δοκιμάζονται από αυτή την ανείπωτη τραγωδία.

Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε με βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ εκφράζει με δήλωσή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

«Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999. Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας» αναφέρει χαρακτηριστικά. Παράλληλα εκφράζει στους τραυματίες τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση.

Επικαιρότητα
ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

Επικαιρότητα
Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών
Επικαιρότητα 27.01.26

ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών

«Δεν πρόκειται για ένα 'μέτρο διευκόλυνσης', αλλά για μια επιλογή με βαθύτερες στοχεύσεις», υποστηρίζει το ΚΚΕ για το νομοσχέδιο που αφορά στην ψήφο των ομογενών στις εθνικές εκλογές

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ποινικός λαϊκισμός Φλωρίδη για την πατροκτονία στη Γλυφάδα
Επικαιρότητα 27.01.26

Νέα Αριστερά: Ποινικός λαϊκισμός Φλωρίδη για την πατροκτονία στη Γλυφάδα

«Κατά τον κύριο Φλωρίδη, το αν ο δράστης επί 8 χρόνια είχε ή δεν είχε κατάλληλη ψυχιατρική υποστήριξη δεν ασκεί καμία ουσιαστική επιρροή στο έγκλημα που διαπράχθηκε», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»
Επικαιρότητα 27.01.26

Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»

«Θέλουμε οι μαθητές να θωρακίζονται απέναντι στην παραπληροφόρηση και να αναπτύσσουν κρίση, αυτονομία και υπευθυνότητα στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται» δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας
Ευλογιά 27.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας

«Η κυβέρνηση επιλέγει επικοινωνιακές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, παρόντος του κ. Μητσοτάκη και γενικόλογες ανακοινώσεις, μεταθέτοντας την ευθύνη στους κτηνοτρόφους και στις Περιφέρειες», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας
Μήνυμα 27.01.26

Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας

«Τιμούμε τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων, οι οποίοι εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Εκτεθειμένη η κυβέρνηση – Τα ψεύδη της στη διαχείριση της ευλογιάς αποκαλύπτονται από την Κομισιόν
Πολιτική 27.01.26

ΠΑΣΟΚ: Εκτεθειμένη η κυβέρνηση – Τα ψεύδη της στη διαχείριση της ευλογιάς αποκαλύπτονται από την Κομισιόν

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για αναποτελεσματικότητα και ψεύδη στη διαχείριση της ευλογιάς - Παραθέτει δηλώσεις του αρμόδιου Επιτρόπου ο οποίος εκτός της θανάτωσης των μολυσμένων ζώων, ζητά να γίνει χρήση των εμβολίων

Σύνταξη
Φάμελλος για Ολοκαύτωμα: Το «Ποτέ Ξανά» ηθική και πολιτική επιταγή για το σήμερα
Ημέρα μνήμης 27.01.26

Το «Ποτέ Ξανά» είναι ηθική και πολιτική επιταγή για το σήμερα - Δήλωση Φάμελλου για το Ολοκαύτωμα

«Ο ΣΥΡΙΖΑ τιμά τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στον αγώνα ενάντια στον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό, τον φασισμό», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Τρίκαλα: Να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων
Πολιτική 26.01.26

Ανδρουλάκης για Τρίκαλα: Να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων

«Οφείλουμε να εγγυηθούμε με κάθε τρόπο την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα, στα Τρίκαλα.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Τραγωδία στα Τρίκαλα 26.01.26

ΚΚΕ: Να να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες και τους συναδέλφους των εργατριών που έχασαν τη ζωή τους κι εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες

Σύνταξη
Κικίλιας: Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας με το Master Plan του λιμένα Πατρών
Πολιτική 26.01.26

Κικίλιας: Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας με το Master Plan του λιμένα Πατρών

«Η στήριξη των τοπικών οικονομιών αποτελεί βασικό μας στόχο στην προσπάθεια που κάνουμε για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των λιμανιών της χώρας», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για Μινεσότα: Αυτό δεν είναι Δύση, είναι ακροδεξιά – Ώρα να μιλήσουμε καθαρά με ποιον κόσμο είμαστε
Αιχμές κατά κυβέρνησης 25.01.26

Ζαχαριάδης για Μινεσότα: Αυτό δεν είναι Δύση, είναι ακροδεξιά – Ώρα να μιλήσουμε καθαρά με ποιον κόσμο είμαστε

«Στις ΗΠΑ του Τραμπ η καταστολή και η αυθαιρεσία βαφτίζονται "ασφάλεια" και μεταναστευτικός έλεγχος"», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας – Πυρά κατά Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 25.01.26

Τσουκαλάς: Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας – Πυρά κατά Μητσοτάκη

«Αντί για μεταρρυθμίσεις», ο κ. Μητσοτάκης «επέλεξε η κυβέρνησή του να ταυτιστεί με τη διαφθορά, τον πελατειασμό, το ρουσφέτι, τον φόβο σύγκρουσης με κατεστημένα συμφέροντα», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Ανάγκη να διατηρηθούν οι ευρωατλαντικές σχέσεις σε «λειτουργικό» επίπεδο
Σύνοδος κορυφής 23.01.26

«Ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα» στις ευρωατλαντικές σχέσεις, δηλώνει ο Μητσοτάκης

Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα» στις ευρωατλαντικές σχέσεις, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ.

Σύνταξη
Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ
Κόσμος 28.01.26

Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS, δύο πράκτορες είναι αυτοί που ερευνώνται για την δολοφονία του νοσηλευτή, Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
Μέση Ανατολή 28.01.26

Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Ο Νετανιάχου θριαμβολόγησε επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους». «Σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε».

Σύνταξη
Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Σύνταξη
To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο
48 ώρες 28.01.26

To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο

To Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ μέσα από βίντεο πως «Όλα ξεκινούν από το πρώτο λεπτό» και το μήνυμα: «θα πατσίσουμε», την ώρα που έχουν πλήρη γνώση της θέσης των δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»

Ο ΣΦ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι ακυρώνονται οι εκδρομές για τη Λυών, ενώ η θύρα 4 θα είναι ανοιχτή από Τετάρτη (28/1) για όποιον επιθυμεί να αποδώσει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φιλάθλους.

Σύνταξη
Η Gen Z ετοιμάζεται να κατακλύσει τις κινηματογραφικές αίθουσες για να δει την ταινία «The Moment» της Charli xcx
Συμβατικό; Μπα 27.01.26

Η ταινία «The Moment» της Charli xcx σπάει κάθε ρεκόρ - Η πιο κερδοφόρα limited κυκλοφορία της Α24

Μετά την πρεμιέρα του «The Moment» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 50 προβολές εξαντλήθηκαν σε βασικές αγορές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν
Επίδειξη δύναμης; 27.01.26

ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν η χώρα πραγματοποιήσει μαζικές εκτελέσεις ή δολοφονίες διαδηλωτών.

Σύνταξη
Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ
Διαπραγματεύσεις 27.01.26

Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ διαμήνυσαν στην Ουκρανία πως για να τεθούν σε ισχύ οι εγγυήσεις ασφαλείας, η τελευταία οφείλει να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τη Ρωσία

Σύνταξη
Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία

Η τραγωδία συνεχίζεται καθώς 55χρονος προδόθηκε από την καρδιά του μαθαίνοντας τα νέα από τη Ρουμανία – «Μαύρη» μέρα για τον ΠΑΟΚ και την Ελλάδα

Σύνταξη
Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη
«Η θλιβερή αλήθεια» 27.01.26

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ έχουν κρατήσει τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια εμφανίζονται μαζί τους σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Σύνταξη
Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα
«Μη συζυγικές» υποχρεώσεις 27.01.26

Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα

Η άρνηση της σεξουαλικής σχέσης από έναν ή μία σύζυγο δεν είναι επαρκής λόγος έκδοσης μη συναινετικού διαζυγίου στην Γαλλία, αποφάνθηκε η Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κόσμος 27.01.26

ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Ακόμη και εβδομάδες μπορεί να χρειαστούν για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν από τη χιονοκαταιγίδα Fern. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ
Ραγδαία αλλαγή 27.01.26

Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ

Η πρώην υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σουέλα Μπρέιβμαν ανακοίνωσε ότι φεύγει από το Συντηρητικό Κόμμα και εντάσσεται στο Reform UK του λαϊκιστή Φάρατζ. Δεν είναι η πρώτη –ίσως ούτε η τελευταία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου
Ελλάδα 27.01.26

Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες των έμπειρων αξιωματικών της ΔΑΕΕ έχουν εντοπίσει σοβαρές αστοχίες στις σωληνώσεις αλλά και στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο εργοστάσιο Βιολάντα

Σύνταξη
