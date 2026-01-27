Στήνονται πυρήνες αυτοοργάνωσης υπέρ Τσίπρα – καταλύτης το νέο κόμμα – στάση αναμονής απο κορυφαία στελέχη

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στα Ιωάννινα ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει την τρίτη κατά σειρά παρουσίαση της «Ιθάκης» στην περιφέρεια.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ποια πρόσωπα θα πλαισιώσουν το πάνελ της παρουσίασης με τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα να ανεβάζουν τον πήχη των προσδοκιών για την παρουσία στελεχών όχι απλώς από τον προοδευτικό χώρο αλλά και από τα σπλάχνα του ΠΑΣΟΚ.

Η περίπτωση του κ. Σαουλίδη στην Θεσσαλονίκη και των Σιακαντάρη και Παππά στην Πάτρα ήταν ενδεικτικές της διείσδυσης που επιχειρεί ο πρώην πρωθυπουργός στον πυρήνα της λεγόμενης Δημοκρατικής Παράταξης.

Και ενώ στα κόμματα της Αριστεράς το φλερτ με τη ρήξη είναι διαρκές καθώς επικρατούν στο εσωτερικό τους μείζονες αντιθέσεις που ενισχύουν τις φυγόκεντρες τάσεις, στη βάση παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα με πολίτες και υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα πατούν γκάζι πληθαίνοντας τις οργανώσεις υπέρ Τσίπρα σε όλη την Ελλάδα.

Αυτοοργάνωση

Το κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα από το Παλλάς στους πολίτες και όχι στα κόμματα να στηθούν πυρήνες αυτοοργάνωσης για το νέο πολιτικό φορέα φαίνεται ότι εκτός από ανταπόκριση βρίσκει πλέον και έκφραση.

Από τους πρώτους πυρήνες οργανώσεων που στήθηκαν στη Μεσσηνία, την Πέλλα και το Κιλκίς η αυτοοργάνωση έχει αρχίσει πλέον να φτιάχνει δίκτυο σε όλη την Ελλάδα.

Πυρήνες έχουν σχηματιστεί σε Φθιώτιδα και Αχαΐα με τους Πατρινούς υποστηρικτές του πρώην πρωθυπουργού να προτάσσουν την ελπίδα για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού και να δηλώνουν ότι κινούνται με γνώμονα αυτό το κενό να μην καλυφθεί από «αυτόκλητους σωτήρες» δείχνοντας ουσιαστικά προς την κα Καρυστιανού.

Στα σκαριά βρίσκονται πυρήνες στην Ημαθία και θα ακολουθήσουν πυρήνες σε Ήπειρο και Άρτα αλλά και στην Κρήτη, δυο από τους ενδιάμεσους σταθμούς της «Ιθάκης» στο ταξίδι που αναμένεται να διαρκέσει σίγουρα μέχρι και τα τέλη Φεβρουαρίου.

Αντίστοιχες οργανώσεις στήνονται με γρήγορους ρυθμούς και στην Αττική και στο Βόρειο τομέα της Αθήνας.

Χαρακτηριστική η «Πρωτοβουλία για τον Αλέξη Τσίπρα» στα Βριλήσσια χθες το απόγευμα με πολίτες να συγκεντρώνονται στην αίθουσα του πάρκου Μίκης Θεοδωράκης και να καλούν όπως ανακοίνωσαν τον πρώην πρωθυπουργό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της Παράταξης.

«Κάθε μεγάλη ιστορική συγκυρία και αλλαγή χρειάζεται τον εμπνευστή της. Αποδεχόμαστε την πρόσκληση του Αλέξη Τσίπρα. Τον καλούμε να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενότητα και την ανασύνθεση των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων».

Σπεύδει.. βραδέως

Ο Αλέξης Τσίπρας στην Πάτρα έστειλε το σήμα της επιτάχυνσης στη βάση και στη Θεσσαλονίκη το σήμα στα πολιτικά στελέχη που θα πάρει μαζί του στο νέο κόμμα ότι προχωρά με προσεκτικά βήματα και χωρίς βιαστικές και επιπόλαιες κινήσεις.

Αυτό όμως ουσιαστικά ανεβάζει τη θερμοκρασία στον προοδευτικό χώρο και το ερώτημα είναι ποιος θα σηκώσει το καπάκι για να εκκινήσουν οι διαδικασίες ανασυγκρότησης της Δημοκρατικής Παράταξης.

Ποιος δηλαδή θα κάνει πρώτος την κίνηση να αποδεσμευτεί από κομματικά ή παραταξιακά δεσμά για να μετακινηθεί στο νέο προοδευτικό φορέα.

Η Όλγα Γεροβασίλη με το άρθρο της στην Εφημερίδα των Συντακτών ήταν σαφής για τη δυναμική που μπορεί να αναπτύξει με το που εμφανιστεί ένα κόμμα Τσίπρα και επίσημα.

«Μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη συγκρότηση ενός νέου προοδευτικού κοινωνικού και πολιτικού μπλοκ. Όχι με όρους επιστροφής στο παρελθόν, αλλά με όρους μέλλοντος: με σαφές πρόγραμμα, δημοκρατική λειτουργία και κοινωνική γείωση» σημειώνει η αντιπρόεδρος της Βουλής που γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις στον χώρο της Αριστεράς και αναγνωρίζει την τάση που επικρατεί μεταξύ βουλευτών και στελεχών που περιμένουν την επόμενη κίνηση του κ. Τσίπρα.

Εχέγγυα

Πολλοί πάντως είναι εκείνοι που και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά διστάζουν να κάνουν το μεγάλο βήμα και να αποδεσμευτούν από τα κομματικά δεσμά για να ακολουθήσουν τον κ. Τσίπρα.

Ουσιαστικά κανείς δεν θέλει να είναι εκείνος που θα σηκώσει πρώτος το καπάκι της χύτρας.

Οι περισσότεροι διστάζουν και ευλόγως, γιατί δεν υπάρχουν ακόμη τα εχέγγυα, όπως σημειώνουν.

Πάντως ο Νίκος Μπίστης φαίνεται να είναι ο πρώτος που κάνει την κίνησή του και όπως όλα δείχνουν μετά και τον συμβιβασμό στο Συνέδριο της Νέας Αριστεράς θα πάρει πολύ σύντομα το δικό του δρόμο μαζί με την ομάδα του.

Μάλιστα σε σχόλιό του για την απόφαση του Συνεδρίου γίνεται ακόμη πιο πιεστικός προς την ηγεσία της Νέας Αριστεράς – Χαρίτση, Αχτσιόγλου και Ηλιόπουλο – στην αντιπαράθεσή της με την πλειοψηφία – Σακελλαρίδη Τσακαλώτου – σημειώνοντας ότι, «οι μεν επαίρονται που δεν αναδιπλωθήκαν, οι δε που φωτογράφισαν τον Τσίπρα ως πηγή δεινών και εξαφάνισαν το λαϊκό μέτωπο. Και οι δυο έχουν δίκιο γιατί η απόφαση έχει από όλα. Γι’ αυτό και τελικά δεν έχει τίποτα».

Σε κάθε περίπτωση όσο το σκηνικό είναι ρευστό η διακινδύνευση ορισμένων σταθερών δεν είναι μια εύκολη υπόθεση ιδιαίτερα όταν πρόκειται για οργανωμένα κόμματα με συμπαγείς κοινοβουλευτικές ομάδες, όπως είναι η Νέα Αριστερά.

Σε δεύτερο χρόνο μια τυχόν ρήξη ή ανεξαρτητοποίηση που πολλοί σκέφτονταν εντόνως το περασμένο διάστημα και μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ θα προκαλούσε ντόμινο.

Μια μάζα ανεξάρτητων βουλευτών από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά εξ αντανακλάσεως θα αντιμετωπιζόταν από την κοινή γνώμη ως μια σκιώδης κοινοβουλευτική ομάδα ενός όμως επικείμενου κόμματος Τσίπρα. Για πολλούς αυτός ο ετεροπροσδιορισμός δεν είναι για την ώρα επιλογή επιβίωσης στο ρευστοποιημένο σκηνικό.