Σκανδαλίδης: Δεν έχουν όριο η προπαγάνδα και ο γκεμπελισμός της ΝΔ

Για «προπαγάνδα και γκεμπελισμό» κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης, μετά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Όπως επανειλημμένα στην κατάθεσή μου ανέλυσα, κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, είχαμε δομήσει σύστημα υποβολής, παραλαβής και αποδοχής των αιτήσεων, που σε συνδυασμό με τη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέβαλε αυτόματα κάθε προσπάθεια είσπραξης ενισχύσεων από μη δικαιούχους», διευκρινίζει με δήλωσή του ο πρώην υπουργός.

«Κατά συνέπεια», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Σκανδαλίδης, «η άθλια απόπειρα διαστρέβλωσης της κατάθεσής μου από τη ΝΔ, δηλώνει με τον πλέον κυνικό τρόπο ότι η παράταξη που κατά την επταετή θητεία της συγκλονίζει τη χώρα με σειρά σκανδάλων, με αποκορύφωμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ορρωδεί προ ουδενός και παραμένει αφοσιωμένη στην ωμή προπαγάνδα και στον γκεμπελισμό».

Πηγές ΝΔ: Κυνική ομολογία Σκανδαλίδη για παρατυπίες που έμεναν ατιμώρητες

Σημειώνεται ότι πηγές του κυβερνώντος κόμματος, σχολιάζοντας την κατάθεση του κ. Σκανδαλίδη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έκαναν κυριολεκτικά το «άσπρο – μαύρο», παραποιώντας τα λόγια του.

«Σε μια κυνική ομολογία προχώρησε ο πρώην υπουργός και ισχυρό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης. Στην κατάθεσή του αποκάλυψε ότι έκλεινε τα μάτια σε παραβάτες παραγωγούς, καθώς η μόνη τους ‘ποινή΄’ ήταν η αφαίρεση της δυνατότητας να ενταχθούν σε πρόγραμμα επιδοτήσεων», υποστηρίζουν οπηγές της ΝΔ.

«’Δεν τους στέλνουμε στην ελληνική Δικαιοσύνη κύριε Λαζαρίδη…’, ήταν η χαρακτηριστική απάντηση στον εισηγητή της ΝΔ, όταν τον ρώτησε αν υπήρχαν παραβατικοί παραγωγοί στις δηλώσεις που υποβάλλονταν και αν τους έστειλε – ως όφειλε – στην Ελληνική Δικαιοσύνη: ‘Οι παραβάτες παραγωγοί που αποκαλύπτονταν δεν έπαιρναν τις επιδοτήσεις. Τους αφαιρούσαμε την δυνατότητα να μπουν στο πρόγραμμα. Οι παρατυπίες αυτές τότε ήταν μεμονωμένες και τις αντιμετωπίζαμε επί τόπου’ ήταν η προκλητική τοποθέτηση μάρτυρα, που επιχείρησε μια άστοχη σύγκριση και αποτίναξη των ευθυνών του», όπως ισχυρίζονται οι ίδιες πηγές.

Ωστόσο, ο Κώστας Σκανδαλίδης έκανε λόγο «για παρατυπίες, όχι για απάτες» σαν τις σημερινές επί διακυβέρνησης ΝΔ, ξεκαθαρίζοντας πως εκπρόκειτο για «δηλώσεις στον ΟΣΔΕ που είχαν παρατυπίες».