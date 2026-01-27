newspaper
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης
Διπλωματία 27 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in τις επιπτώσεις της πολιτικής Τραμπ σε σχέση με το ΝΑΤΟ, αλλά και τη δραστική αλλαγή στις σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΣυνέντευξηΑλεξάνδρα Φωτάκη
A
A
Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Spotlight

Η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ και οι επιλογές του να σταθεί απέναντι σε εχθρούς και φίλους απαξιώνοντας μάλιστα διεθνής οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ και ακυρώνοντας συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ, έχει δημιουργήσει ανησυχίες και ερωτήματα σε ένα γεωπολιτικό τοπίο που γίνεται όλο και πιο τοξικό και σαφώς πιο ασταθές.

Ο Θρασύβουλος Τέρρυ Σταματόπουλος, Πρέσβυς ε.τ., πρώην Βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ για τις Πολιτικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, απαντά στο in για τις επιπτώσεις που έχει στο ΝΑΤΟ η πολιτική Τραμπ περί Γροιλανδίας, η ίδρυση του Συμβουλίου Ειρήνης, αλλά και για τις σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Σταματόπουλο η υπόθεση της Γροιλανδίας, είχε επιπτώσεις και ως προς το ΝΑΤΟ. Όπως επισημαίνει μία «δυσμενής επίπτωση, που δεν έχει σημειωθεί επαρκώς, είναι η διαφαινόμενη επιφύλαξη (αν όχι άρνηση) του ισχυρότερου συμμάχου να δηλώσει έτοιμος να προασπιστεί εδάφους συμμάχου χώρας εφόσον το έδαφος αυτό δεν του ανήκει. Η συνδρομή των ΗΠΑ σε επικείμενη απειλή από την Ρωσία ή την Κίνα, που επικαλέστηκε ο κ. Τραμπ, θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη βάσει του άρθρου 5 της Βορειοαντλαντικής Συμμαχίας, έστω και εάν η Γροιλανδία αποτελεί έδαφος της συμμάχου Δανίας. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, με την αντίθετη κατ´ ουσίαν στάση του, αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του εν λόγω άρθρου, όπως είχε κάνει με δηλώσεις και κατά την προηγούμενη του θητεία».

Την ίδια στιγμή αναφερόμενος στην πρωτοβουλία Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης, τονίζει ότι ακόμα και η ονομασία του προέρχεται περισσότερο από τον κόσμο των επιχειρήσεων (boards συνήθως αποκαλούνται τα διοικητικά συμβούλια εταιρειών) και όχι από αυτόν του διεθνούς δικαίου και σημειώνει μεταξύ άλλων πως ο αμερικανός πρόεδρος βλέπει το Συμβούλιο σαν σημαντικό όχημα της ιστορικής του καταξίωσης, φιλοδοξία για την οποία έχει υπάρξει απόλυτα διαφανής.

Κύριε πρέσβη μπορεί η οικονομία, όπως λένε οι αναλυτές, να ανάγκασε τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει πίσω στο θέμα της Γροιλανδία, ωστόσο έχει δημιουργήσει ένα «ρήγμα» δυσπιστίας στο ΝΑΤΟ;

Κατά τη γνώμη μου υπήρξε συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στην αναστροφή του Προέδρου Τραμπ στο θέμα της Γροιλανδίας, τουλάχιστον για την ώρα, με την αξιοσημείωτη πτώση των αγορών να είναι ένας εκ των βασικών.

Στην απόφαση του αυτή όμως πιστεύω πως συνετέλεσαν επίσης αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ και ιδίως στο Κογκρέσο που ορισμένες εκφράστηκαν ανοικτά, ακόμα και με επίσκεψη αντιπροσωπείας του στη Γροιλανδία, αλλά και πιο διακριτικά από υποστηρικτές του Προέδρου ιδιαίτερα στη Γερουσία.

Πιστεύω επίσης ότι δεν ήταν σε θέση να αγνοηθούν οι αντιδράσεις των Ευρωπαϊκών χωρών, του Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβανομένου και η αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει σε σημαντική ρήξη των σχέσεων με τις ΗΠΑ ενόψει των απροκάλυπτων απειλών του Αμερικανού Προέδρου.

Αναμφισβήτητα η ιστορία αυτή είχε επιπτώσεις και ως προς το ΝΑΤΟ. Η πλέον πρόδηλη είναι ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών του έχει τρωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την απειλή χρήσης βίας εναντίον συμμάχου και μάλιστα από την ηγέτιδα δύναμη της συμμαχίας.

Η άλλη δυσμενής επίπτωση, που δεν έχει σημειωθεί επαρκώς, είναι η διαφαινόμενη επιφύλαξη (αν όχι άρνηση) του ισχυροτέρου συμμάχου να δηλώσει έτοιμος να προασπιστεί εδάφους συμμάχου χώρας εφόσον το έδαφος αυτό δεν του ανήκει.

Η συνδρομή των ΗΠΑ σε επικείμενη απειλή από την Ρωσία ή την Κίνα, που επικαλέστηκε ο κ. Τραμπ, θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη βάσει του άρθρου 5 της Βορειοαντλαντικής Συμμαχίας, έστω και εάν η Γροιλανδία αποτελεί έδαφος της συμμάχου Δανίας. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, με την αντίθετη κατ´ ουσίαν στάση του, αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του εν λόγω άρθρου, όπως είχε κάνει με δηλώσεις και κατά την προηγούμενη του θητεία.

Πώς βλέπετε το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ ως «διεθνή οργανισμό»; Ποιους επιχειρεί να ανταγωνιστεί και ενδεχομένως να ακυρώσει;

Δεν θα χαρακτήριζα το Συμβούλιο αυτό σαν διεθνή οργανισμό με τον όρο όπως τον εννοούμε συνήθως.

Άλλωστε και η ονομασία του προέρχεται περισσότερο από τον κόσμο των επιχειρήσεων (boards συνήθως αποκαλούνται τα διοικητικά συμβούλια εταιρειών) και όχι από αυτόν του διεθνούς δικαίου.

Επίσης η δομή του δεν έχει σχέση με τους διεθνείς οργανισμούς που γνωρίζουμε.

Όλες οι δικαιοδοσίες απορρέουν από τον πρόεδρο, που φυσικά είναι (και ως φαίνεται επ´  αόριστον) ο κ. Τραμπ.

Ο ίδιος μπορεί κατά βούληση να προσκαλεί όποιον κρίνει να συμμετάσχει, να διαλύει το Συμβούλιο, να αποπέμπει οποιοδήποτε μέλος, να δημιουργεί ή να καταλύει σώματα του Συμβουλίου και ούτω καθεξής.

Το ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί το Συμβούλιο προσωπικό του κτήμα φάνηκε άλλωστε άμεσα με την άμεση απόσυρση της προσκλήσεως συμμετοχής προς τον Καναδό Πρωθυπουργό μετά την επικριτική ομιλία του τελευταίου στο Νταβός και την σύναψη νέων εμπορικών σχέσεων του Καναδά με την Κίνα, πράξη που δεν προκύπτει να αντίκειται στο καταστατικό του Συμβουλίου αλλά στις προτιμήσεις του προέδρου του.

Ο κ. Τραμπ διατηρεί επίσης το αποκλειστικό δικαίωμα να διορίσει τον διάδοχο του, που θυμίζει μοναρχικά καθεστώτα παρελθόντων αιώνων και που αθέλητα ίσως δίνει κάποια νομιμοποίηση στο κίνημα αμερικανών πολιτών γνωστό ως “No Kings” που στρέφεται κατά πρακτικών του Προέδρου τους τις οποίες θεωρούν απολυταρχικές.

Εξ άλλου το καταστατικό δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε διάταξη περί διαφάνειας και εποπτείας στην διαχείριση των οικονομικών πόρων του Συμβουλίου. Τα ως άνω περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στις βασικές αντιρρήσεις χωρών που διατηρούν σημαντικές επιφυλάξεις ως προς τη συμμετοχή τους σε αυτό.

Το προοίμιο του Καταστατικού αναφέρει ότι απαιτείται αποχώρηση από προσεγγίσεις και θεσμούς που έχουν συχνότατα αποτύχει στην διατήρηση της ειρήνης, ενώ μιλά για την ανάγκη ενός περισσότερο ευέλικτου και αποτελεσματικού διεθνούς σώματος οικοδόμησης ειρήνης. Αν και δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στον ΟΗΕ η αιχμή είναι προφανής.

Τι σημαίνει η δημιουργία του για θεσμούς όπως ο ΟΗΕ και τις σχέσεις του με τις ΗΠΑ, με δεδομένο ότι ο Τραμπ στο Νταβός απαξίωσε για μια ακόμα φορά τα Ηνωμένα Έθνη;

Είναι μάλλον νωρίς για πλήρη απάντηση στο ερώτημα αυτό. Ο ίδιος ο ΟΗΕ παρείχε «νομιμοποίηση» στο Συμβούλιο με την Απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας, χωρίς συνείδηση ότι ίσως προκύψει υπαρξιακό ερώτημα για τον Οργανισμό.

Στην απόφαση αυτή, που αφορά αποκλειστικά το δεύτερο στάδιο ειρήνευσης στη Γάζα, διαδικασία στην οποία δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τη καταλυτική συμβολή του Αμερικανού Προέδρου, το Συμβούλιο αναφέρεται σαν μεταβατική διοίκηση με βασική αποστολή τη δημιουργία μια προσωρινής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης.

Προβλέπεται επίσης ότι η εξουσιοδότηση στο Συμβούλιο (και στη πολιτική και στρατιωτική διεθνή παρουσία στη Γάζα) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2027 πλην αντιθέτου αποφάσεως του Συμβουλίου Ασφαλείας το οποίο ζητά γραπτές ανά εξάμηνο αναφορές από όλα τα ως άνω σώματα, του Συμβουλίου περιλαμβανομένου.

Το όργανο διεθνούς εμβέλειας, που παρουσίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Νταβό, πόρω απέχει βέβαια από το Συμβούλιο (το Board of Peace) που αναφέρεται στην Απόφαση 2803.

Είναι γεγονός ότι ο ΟΗΕ, οι θυγατρικές του οποίου παρέχουν διεθνώς πολλές, ποικίλες και σημαντικές υπηρεσίες διεθνώς, δεν έχει υπάρξει ιδιαίτερα αποτελεσματικός στη διαχείριση και στην επίλυση κρίσεων.

Έχει πάντως διαδικασίες με ευρεία διεθνή συμμετοχή και αποδοχή. Εάν ο κ. Τραμπ επιχειρεί δια του Συμβουλίου του να υποκαταστήσει τον ΟΗΕ, προς τον οποίο πολύ μικρή εκτίμηση τρέφει, δεν είναι σαφές.

Πιστεύω πως θα κριθεί από το μέγεθος της διεθνούς συμμετοχής στο Συμβούλιο, που μέχρι στιγμής φαίνεται να χωλαίνει (βλέπε στάση Ευρωπαίων, Κίνας, Καναδά) και από την αποτελεσματικότητα του Συμβουλίου αρχικά στη Γάζα και μελλοντικά σε άλλη αποστολή που ενδέχεται να αναλάβει.

Αυτό που είναι σαφές και από την εις το διηνεκές προεδρία του, είναι πως ο κ. Τραμπ βλέπει το Συμβούλιο σαν σημαντικό όχημα της ιστορικής του καταξίωσης, φιλοδοξία για την οποία έχει υπάρξει άπόλυτα διαφανής.

Μπαίνουμε σε μια εποχή όπου ΗΠΑ και ΕΕ ανταγωνίζονται τόσο ώστε να βρεθούν αντιμέτωπες;

Δεν χωρά αμφιβολία ότι αυτά που χαρακτήριζαν τις διατλαντικές σχέσεις έχουν αλλάξει. Οι Αμερικανοί από ετών μιλούσαν για στροφή προς τον Ειρηνικό και εξέφραζαν συνήθως σε χαμηλούς τόνους ενόχληση για την υποτονική συμμετοχή των Ευρωπαϊκών κρατών στην άμυνα τους, με το βάρος να πέφτει δυσανάλογα στις ΗΠΑ.

Με την παρούσα Αμερικανική Διοίκηση τέτοιες θέσεις εκφράζονται πλέον σε επίσημα κείμενα. Από πλευράς αμυντικού δόγματος έμφαση δίνεται στην αμερικανική ήπειρο και δευτερευόντως στην Ασία, ενώ η Ευρώπη γίνεται αποδέκτης μάλλον απαξιωτικών αναφορών.

Οι οικονομικές σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ πέφτουν τελευταία θύμα της απρόβλεπτης και κυκλοθυμικής χρήσης του όπλου των δασμών από τον Αμερικανό Πρόεδρο, πράγμα που θα συνεχιστεί εκτός εάν η αναμενόμενη συναφής απόφαση του αμερικανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου θέσει στην πολιτική αυτή ικανούς φραγμούς.

Άρα και στον αμυντικό και στον οικονομικό τομέα τα πράγματα αλλάζουν με απρόβλεπτους ρυθμούς. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι πρέπει να υπάρξει κατά το δυνατόν ταχεία προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.

Βέβαια αναπόφευκτα η προσαρμογή αυτή πρέπει να είναι μεν αποφασιστική και με σαφές πρόγραμμα και σχεδιασμό αλλά και να  ακολουθήσει την τακτική του «σπεύδειν βραδέως».

Στον αμυντικό τομέα η Ευρώπη έχει δρόμο να διανύσει για να κλείσει την απόσταση στην πολεμική βιομηχανία, στις κοινές αμυντικές προμήθειες, στις δομές, στις πληροφορίες, στον σχεδιασμό.

Οι οικονομίες με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχουν τέτοια διασύνδεση που απότομη και ασχεδίαστη ρήξη θα είχε εξαιρετικά δυσάρεστα αποτελέσματα, ενώ πρέπει να αναπληρωθεί κατά το δυνατόν και το συγκριτικό τεχνολογικά μειονέκτημα της Ευρώπης. Γενικότερα οι διασυνδέσεις είναι τέτοιες και στο διμερές πλαίσιο (βλέπε σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ) που εάν φτάσουμε στο διαζύγιο, αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε χρόνο πρόσφορο και με τρόπο κατά το δυνατόν συναινετικό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Επικαιρότητα
ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Επικαιρότητα
Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 26.01.26

Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»

Σύμφωνα με τον ανώτερο συνεργάτη του Atlantic Council, ο Ίαν Μπρεζίνσκι, ο αμερικανός πρόεδρος δεν υπολόγισε την αποφασιστική αντίδραση των Ευρωπαίων και την αρνητική στάση της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ

Μαρία Βασιλείου
Τζέιμς Λίντσεϊ για Τραμπ: «Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία»
Συνέντευξη 15.01.26

«Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία» - Ο Τζέιμς Λίντσεϊ για τις προθέσεις Τραμπ

Ο ανώτερος ερευνητής στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, Τζέιμς Λίντσεϊ, εξηγεί στα «ΝΕΑ» γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πάρει το νησί με μια στρατιωτική εισβολή

Μαρία Βασιλείου
Μπεν Χότζες: «Δεν πρόκειται να δούμε μια στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 12.01.26

«Δεν θα δούμε στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία» λέει πρώην διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη

Ο πρώην ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα σενάρια εισβολής των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Μαρία Βασιλείου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
Μέση Ανατολή 28.01.26

Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Ο Νετανιάχου θριαμβολόγησε επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους». «Σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε».

Σύνταξη
Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Σύνταξη
To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο
48 ώρες 28.01.26

To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο

To Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ μέσα από βίντεο πως «Όλα ξεκινούν από το πρώτο λεπτό» και το μήνυμα: «θα πατσίσουμε», την ώρα που έχουν πλήρη γνώση της θέσης των δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»

Ο ΣΦ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι ακυρώνονται οι εκδρομές για τη Λυών, ενώ η θύρα 4 θα είναι ανοιχτή από Τετάρτη (28/1) για όποιον επιθυμεί να αποδώσει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φιλάθλους.

Σύνταξη
Η Gen Z ετοιμάζεται να κατακλύσει τις κινηματογραφικές αίθουσες για να δει την ταινία «The Moment» της Charli xcx
Συμβατικό; Μπα 27.01.26

Η ταινία «The Moment» της Charli xcx σπάει κάθε ρεκόρ - Η πιο κερδοφόρα limited κυκλοφορία της Α24

Μετά την πρεμιέρα του «The Moment» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 50 προβολές εξαντλήθηκαν σε βασικές αγορές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν
Επίδειξη δύναμης; 27.01.26

ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν η χώρα πραγματοποιήσει μαζικές εκτελέσεις ή δολοφονίες διαδηλωτών.

Σύνταξη
Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ
Διαπραγματεύσεις 27.01.26

Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ διαμήνυσαν στην Ουκρανία πως για να τεθούν σε ισχύ οι εγγυήσεις ασφαλείας, η τελευταία οφείλει να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τη Ρωσία

Σύνταξη
Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία

Η τραγωδία συνεχίζεται καθώς 55χρονος προδόθηκε από την καρδιά του μαθαίνοντας τα νέα από τη Ρουμανία – «Μαύρη» μέρα για τον ΠΑΟΚ και την Ελλάδα

Σύνταξη
Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη
«Η θλιβερή αλήθεια» 27.01.26

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ έχουν κρατήσει τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια εμφανίζονται μαζί τους σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Σύνταξη
Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα
«Μη συζυγικές» υποχρεώσεις 27.01.26

Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα

Η άρνηση της σεξουαλικής σχέσης από έναν ή μία σύζυγο δεν είναι επαρκής λόγος έκδοσης μη συναινετικού διαζυγίου στην Γαλλία, αποφάνθηκε η Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κόσμος 27.01.26

ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Ακόμη και εβδομάδες μπορεί να χρειαστούν για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν από τη χιονοκαταιγίδα Fern. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ
Ραγδαία αλλαγή 27.01.26

Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ

Η πρώην υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σουέλα Μπρέιβμαν ανακοίνωσε ότι φεύγει από το Συντηρητικό Κόμμα και εντάσσεται στο Reform UK του λαϊκιστή Φάρατζ. Δεν είναι η πρώτη –ίσως ούτε η τελευταία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου
Ελλάδα 27.01.26

Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες των έμπειρων αξιωματικών της ΔΑΕΕ έχουν εντοπίσει σοβαρές αστοχίες στις σωληνώσεις αλλά και στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο εργοστάσιο Βιολάντα

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο