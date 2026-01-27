«Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα, λέει η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: «Η μήνυση υποκρύπτει πολιτική σκοπιμότητα» – «Ναι» για άρση ασυλίας Μάντζου

Αρνητική ήταν η εισήγηση της επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής προς την Ολομέλεια του Σώματος για την ενδεχόμενη άρση της ασυλίας του Δημήτρη Κουτσούμπας.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, εγκαλείται από τον Κωνσταντίνο Πλεύρη για τη διαχείριση των οικονομικών του κόμματος.

«Πρόκειται για μια απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης σε βάρος του ΚΚΕ και ενδεικτικό ως προς αυτό είναι ότι η συγκεκριμένη ποινική διαδικασία κινήθηκε μετά από καταγγελία μήνυση του γνωστού φασίστα Κωνσταντίνου Πλεύρη ενώ δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα για το γεγονός ότι μια τέτοια προφανώς ψευδής και ανυπόστατη κατηγορία στάλθηκε από τις εισαγγελικές αρχές στη Βουλή», αναφέρει χαρακτηριστικά το υπόμνημά του ο κ. Κουτσούμπας και προσθέτει: «το ΚΚΕ τηρεί τις διατυπώσεις της νομοθεσίας για τα οικονομικά των κομμάτων δηλώνει κανονικά τα έσοδα του από συνδρομές και εισφορές, δωρεές, κληρονομιές τα δημοσιεύσει στον ετήσιο ισολογισμό του και όλα αυτά δίνονται και ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές και την αρμόδια επιτροπή ελέγχου της βουλής ενώ είναι συνεπές στις φορολογικές του υποχρεώσει μέχρι το τελευταίο ευρώ».

«Είναι επίσης γνωστό ότι το μόνο που δεν δέχεται το ΚΚΕ είναι να συγκεντρώνει να καταρτίζει και να δίνει λίστες με ονόματα και προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των μελών των φίλων και άλλων ανθρώπων που το εκτιμούν και επιθυμούν να το στηρίξουν και οικονομικά χωρίς τα προσωπικά τους δεδομένα να γίνονται φέιγ-βολάν» συμπλήρωσε.

Ο κ. Κουτσούμπας επισήμανε επίσης πως οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στον έλεγχο των οικονομικών του κόμματος για τη χρήση του 2022 και επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο με βάση τη νομοθεσία (1% επί της τελευταίας δόσης της κρατικής χρηματοδότησης. «Είναι εντελώς αβάσιμη νομικά η κίνηση της διαδικασίας μέσω της εισαγγελικής παραγγελίας.Η μήνυση σε βάρος μου υποκρύπτει σαφή πολιτική σκοπιμότητα», σημείωσε με νόημα.

Στο πλαίσιο αυτό η επιτροπή αποφάσισε να μην εισηγηθεί την άρση της ασυλίας του κ. Κουτσούμπα με τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, να καταψηφίζουν και τους ΕΛΛΥΣΗ, Πλεύση και Νίκη να επιφυλάσσονται για την Ολομέλεια.

«Ναι» στην άρση ασυλίας Μάντζου

Παράλληλα η επιτροπή δεοντολογίας πρότεινε και την άρση της ασυλίας του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου μετά και από σχετική δική του εισήγηση. Η κ. Μάντζος εγκαλείται από Βασίλη Στίγκα για τις αναφορές του από το βήμα της Ολομέλειας στις σχέσεις του επικεφαλής των Σπαρτιατών με τον Ηλία Κασιδιάρη.

«Η αναφορά μου αυτή στηρίζεται σε δημόσιες τοποθετήσεις του ίδιου του εκγαλούντος ο οποίος άλλωστε υπήρξε ο πρώτος που αποκάλυψε εξ αρχής την άρρηκτη σχέση μεταξύ Σπαρτιατών και ΧΑ», αναφέρει στο υπόμνημά του ο κ. Μάντζος. Η επιτροπή αποδεχόμενη το σχετικό αίτημα του βουλευτή, εισηγήθηκε την άρση της ασυλίας του παρότι ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και Πλεύση καταψήφισαν.

Αξίζει να σημειωθεί πως την τελική απόφαση για την άρση ή μη της ασυλίας των βουλευτών λαμβάνει η Ολομέλεια με ονομαστική ψηφοφορία.

Αξίζει να σημειωθεί πως το γεγονός πώς η εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας στη συνεδρίαση δεν πήρε θέση, λέγοντας πως θα τοποθετηθεί στην Ολομέλεια η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από βουλευτές του ΚΚΕ που σημείωναν ότι «είναι απαράδεκτο να μην αποδοκιμάζεται εμπράκτως η κίνηση του Κωνσταντίνου Πλεύρη».