Όσες ευθύνες και να αποδοθούν οι πέντε εργάτριες πίσω δεν θα ‘ρθουν, όπως και οι 201 που επίσης πλήρωσαν το μεροκάματο με αίμα

Confidential

Eμπιστευτικά
 27 Ιανουαρίου 2026, 08:00

Όσες ευθύνες και να αποδοθούν οι πέντε εργάτριες πίσω δεν θα ‘ρθουν, όπως και οι 201 που επίσης πλήρωσαν το μεροκάματο με αίμα

To 2025 ένας νεκρός εργάτης ανά δύο μέρες, χθες πέντε γυναίκες μπήκαν στο εργοστάσιο για το νυχτοκάματο και δεν θα ξαναβγούν ποτέ. Η καραμέλα περί απόδοσης ευθυνών έγινε πολύ πικρή και πλέον αηδιάζει όποιον σέβεται την ανθρώπινη ζωή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι χθες η χώρα βυθίστηκε για άλλη μια φορά στο πένθος και στη θλίψη, με την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα». Το ζήτημα είναι ότι δεν πνίγεται στην ντροπή, τουλάχιστον όσοι αμφισβητούν και θεωρούν υπερβολές τα περί εργασιακού μεσαίωνα σε μια αγορά εργασίας, που δεν ανένηψε ποτέ από τα μνημόνια (αφελή με λένε κάτι πλεμπαίοι όταν το λέω αυτό, γιατί ο στόχος των μνημονίων, λένε, ήταν ακριβώς αυτός, μην γίνομαι ανόητη!). Οι προειδοποιήσεις των ειδικών που μιλάνε για ανθρωπιστική κρίση στην εργασία αγνοούνται επιδεικτικά, αλλά μόλις συμβεί το κακό… πέφτουν από τα σύννεφα και αναζητούν τις ευθύνες…

Πάμε παρακάτω

Πέντε αράδες δήλωση – μία για κάθε θύμα άραγε;- έκανε για την τραγωδία στα Τρίκαλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Και μετά «ας έρθω στην ημερήσια διάταξη». Όχι κύριε πρωθυπουργέ, δεν μπορείτε να το προσπερνάτε έτσι, γιατί αυτές πλέον δεν θα ξανάρθουν και ας τις περιμένουν τα παιδιά τους και οι δικοί τους άνθρωποι, φίλοι συγγενείς γείτονες. Κατηγορήστε με για λαϊκισμό, αλλά εξοργίστηκα. Αυτή η εξοικείωση με τον άδικο θάνατο ανθρώπων είναι τρομακτική. Όπως και η υποκρισία…«κλιμάκιο της Πυροσβεστικής ερευνά τα αίτια αυτής της τραγωδίας, έτσι ώστε να μάθουμε ακριβώς τι έγινε και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί όπου αναλογούν» κατέληξε ο Μητσοτάκης. Χορτάσαμε απόδοση ευθυνών… το ‘χουμε δει πολλές φορές το έργο. Το θέμα είναι να μην φτάνουμε στο σημείο αυτό ή για να το καταλάβουμε όλα τα παιδάκια την κύρια ευθύνη φέρει αυτός που επιτρέπει στους εργοδότες να θεωρούν τους εργαζόμενους αναλώσιμο υλικό.

«Εμφύλιος» χαμηλής έντασης;

Κι ενώ η ελληνική κοινωνία συγκλονισμένη θρηνεί τις πέντε νεκρές εργάτριες στα Τρίκαλα, στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται πως διεξάγεται ένας … «εμφύλιος» χαμηλής έντασης. Πως μπορεί να εξηγηθούν διαφορετικά τα όσα συμβαίνουν από το ICE – το σώμα που κυνηγάει τους μετανάστες; Τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ έχουν τις ενδιάμεσες εκλογές για την Γερουσία και τη Βουλή. Ηδη ο Πρόεδρος Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση των New York Times βρίσκεται στο 34%! Και οι προβλέψεις για τον Νοέμβριο δεν είναι καθόλου καλές για τον Πρόεδρο. Εχοντας ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα ταυτόχρονα, τα οποία όμως παράγουν «δευτερογενείς» εξελίξεις, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι αδυνατεί να τα υποστηρίξει. Φαίνεται πως ο πιο … σοφός ηγέτης είναι ο Σι Τζιπινγκ – γενικά οι κινέζοι διακρίνονται γι΄ αυτή την … ατελείωτη υπομονή τους.

Μόνο πέντε!

Θυμάστε που προ ημερών ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης σε μία στιγμή – συνήθους! – έκρηξης είπε ότι πως μόνο πέντε θα έμεναν στο υπουργικό συμβούλιο αν ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσιζε να το συγκροτήσει με κριτήριο το ποιοι υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο; Ε, τον θυμήθηκα χθες. Αφού – όπως προέβλεψα – ο κ. Μητσοτάκης στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο έκανε μία τοποθέτηση για τα όσα συμβαίνουν στο κόσμο και για τις … συγκλονιστικές μεταρρυθμίσεις που ετοιμάζεται να εισάγει η κυβέρνηση ήρθε στο διά ταύτα!

Ποιοι θα … πλαισιώσουν τον Αδωνι;

Ποιο είναι το διά ταύτα; Τώρα στο τέλος του μήνα θα τρέξουν τα … οφέλη των μέτρων της ΔΕΘ – στα οποία τόσα είχε επενδύσει ο πρωθυπουργός για τη δημοσκοπική του ανάκαμψη. Και λέει, λοιπόν, στο υπουργικό συμβούλιο «θέλω την στήριξη σας και στο δημόσιο λόγο σε αυτή τη πολύ σημαντική πρωτοβουλία, που αποτελεί και το πιο ουσιαστικό ‘ανάχωμα’ απέναντι στην ακρίβεια»! Για να μην είναι μόνος του ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης και παλεύει με τα … «θηρία»! Αυτή τη φορά όμως θα τους μετρήσω….

Με αφήγημα την «πολιτική σταθερότητα»

Στη διάρκεια των τελευταίων ημερών λόγω «αστοχίας υλικού» που λένε, στο Μέγαρο Μαξίμου ψάχνουν να βρουν ιδέες για τη δημοσκοπική ανάταξη της Νέας Δημοκρατίας. Κι εκτός από τα μέτρα της ΔΕΘ για τα οποία ζήτησε να βάλουν πλάτη οι υπουργοί του, ο κ. Μητσοτάκης, τα «σαΐνια» της Ηρώδου του Αττικού σκέφτηκαν ότι δεν θα μπορούσε να αποτελεί καλύτερο αφήγημα κανένα άλλο από την «πολιτική σταθερότητα» σε έναν «ταραγμένο κόσμο». Ετσι λοιπόν, το έναυσμα δόθηκε από την Κυριακή που το σύστημα του Μαξίμου περιέγραφε με τα μελανότερα χρώματα τα όσα συμβαίνουν διεθνώς. Χθες τη «σκυτάλη» την πήρε ο πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Κι από εδώ και πέρα οι «τροβαδούροι» του Μεγάρου θα την πάνε ως τα … πέρατα της Ελλάδας! Αυτό θα είναι και το κεντρικό αφήγημα. Μ΄ αυτό θα πάμε και στις εκλογές….

Η κυρία Κασιμάτη προκαλεί αντιδράσεις

Να μου το θυμηθείτε ότι η επικείμενη μεταγραφή της κυρίας Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στον κ. Νίκο Ανδρουλάκη απ΄ όσα ωφελήματα μπορεί να του προσφέρει! Χθες βγήκε ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας και δήλωσε πως όποιος βουλευτής θέλει να έρθει στο κόμμα μπορεί να έρθει ελεύθερα, αλλά να αφήσει την έδρα του στο κόμμα από το οποίο προέρχεται! Αυτή η προτροπή είναι πολύ όμορφη για να εισακουστεί. Διότι όπως σας εξήγησα εγκαίρως στη Β΄ Πειραιά ήδη έχουν στηθεί για τις επόμενες κάλπες συγκεκριμένοι υποψήφιοι – σάρξ εκ της σαρκός του κινήματος – και ο κ. Ανδρουλάκης επιδιώκει να φέρει την κυρία Κασιμάτη να τα «ανακατέψει» όλα; Δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Και να μου το θυμηθείτε στην … «ποδιά της Νίνας» θα «σφαχτούν» παλληκάρια….

Επικαιρότητα
ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

Επικαιρότητα
Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

inWellness
inTown
Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ
Κόσμος 28.01.26

Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS, δύο πράκτορες είναι αυτοί που ερευνώνται για την δολοφονία του νοσηλευτή, Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
Μέση Ανατολή 28.01.26

Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Ο Νετανιάχου θριαμβολόγησε επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους». «Σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε».

Σύνταξη
Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Σύνταξη
To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο
48 ώρες 28.01.26

To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο

To Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ μέσα από βίντεο πως «Όλα ξεκινούν από το πρώτο λεπτό» και το μήνυμα: «θα πατσίσουμε», την ώρα που έχουν πλήρη γνώση της θέσης των δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»

Ο ΣΦ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι ακυρώνονται οι εκδρομές για τη Λυών, ενώ η θύρα 4 θα είναι ανοιχτή από Τετάρτη (28/1) για όποιον επιθυμεί να αποδώσει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φιλάθλους.

Σύνταξη
Η Gen Z ετοιμάζεται να κατακλύσει τις κινηματογραφικές αίθουσες για να δει την ταινία «The Moment» της Charli xcx
Συμβατικό; Μπα 27.01.26

Η ταινία «The Moment» της Charli xcx σπάει κάθε ρεκόρ - Η πιο κερδοφόρα limited κυκλοφορία της Α24

Μετά την πρεμιέρα του «The Moment» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 50 προβολές εξαντλήθηκαν σε βασικές αγορές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν
Επίδειξη δύναμης; 27.01.26

ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν η χώρα πραγματοποιήσει μαζικές εκτελέσεις ή δολοφονίες διαδηλωτών.

Σύνταξη
Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ
Διαπραγματεύσεις 27.01.26

Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ διαμήνυσαν στην Ουκρανία πως για να τεθούν σε ισχύ οι εγγυήσεις ασφαλείας, η τελευταία οφείλει να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τη Ρωσία

Σύνταξη
Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία

Η τραγωδία συνεχίζεται καθώς 55χρονος προδόθηκε από την καρδιά του μαθαίνοντας τα νέα από τη Ρουμανία – «Μαύρη» μέρα για τον ΠΑΟΚ και την Ελλάδα

Σύνταξη
Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη
«Η θλιβερή αλήθεια» 27.01.26

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ έχουν κρατήσει τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια εμφανίζονται μαζί τους σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Σύνταξη
Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα
«Μη συζυγικές» υποχρεώσεις 27.01.26

Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα

Η άρνηση της σεξουαλικής σχέσης από έναν ή μία σύζυγο δεν είναι επαρκής λόγος έκδοσης μη συναινετικού διαζυγίου στην Γαλλία, αποφάνθηκε η Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κόσμος 27.01.26

ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Ακόμη και εβδομάδες μπορεί να χρειαστούν για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν από τη χιονοκαταιγίδα Fern. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ
Ραγδαία αλλαγή 27.01.26

Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ

Η πρώην υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σουέλα Μπρέιβμαν ανακοίνωσε ότι φεύγει από το Συντηρητικό Κόμμα και εντάσσεται στο Reform UK του λαϊκιστή Φάρατζ. Δεν είναι η πρώτη –ίσως ούτε η τελευταία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου
Ελλάδα 27.01.26

Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες των έμπειρων αξιωματικών της ΔΑΕΕ έχουν εντοπίσει σοβαρές αστοχίες στις σωληνώσεις αλλά και στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο εργοστάσιο Βιολάντα

Σύνταξη
