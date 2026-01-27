Νέα Αριστερά: Το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι χωρίς ασφάλεια – Η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη
«Από το σημερινό περιστατικό στο δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο φαίνεται ακόμα μια φορά ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο παραμένει επικίνδυνο», επισημαίνει η Νέα Αριστερά
- Ο «Κύβος»… μένει ημιτελής - Σταματούν τα έργα για τον μεγαλύτερο ουρανοξύστη στον κόσμο
- ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό
- Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE - Αποχωρεί από την πολιτεία ο διαβόητος διοικητής
- Φυλακές Κασσαβέτειας: 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας θετικοί στο τεστ Mantoux
Πυρά στην κυβέρνηση εξαπολύει η Νέα Αριστερά για το νέο ατύχημα στο σιδηροδρομικό δίκτυο, στο δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο, που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 27 Ιανουαρίου.
«Από το σημερινό περιστατικό στο δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο φαίνεται ακόμα μια φορά ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο παραμένει επικίνδυνο. Ένα μεγάλο πεύκο έπεσε πάνω στο βαγόνι του μηχανοδηγού, προκαλώντας υλικές ζημιές και τον τραυματισμό του, με αποτέλεσμα τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Πύργου», σημειώνει η Νέα Αριστερά.
«Η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη»
Ακολούθως προσθέτει πως «το περιστατικό αυτό αναδεικνύει ένα διαχρονικό πρόβλημα εγκατάλειψης, ελλιπούς συντήρησης και ανύπαρκτων προληπτικών ελέγχων στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Όταν η πτώση ενός δέντρου αρκεί για να τραυματιστεί εργαζόμενος, να τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και να προκληθούν σοβαρές ζημιές, τότε το ζήτημα αφορά ευθέως την ευθύνη της Πολιτείας».
Τέλος, η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει ότι «οι εργαζόμενοι και οι επιβάτες δεν μπορούν να κινούνται σε ένα δίκτυο που λειτουργεί χωρίς ασφάλεια και πρόληψη. Η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη».
Υπενθυμίζεται ότι, περίπου στις 08:10, ένα πεύκο έπεσε πάνω σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο στο ύψος της περιοχής του Αγίου Κωνσταντίνου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο μηχανοδηγός. Η πτώση του δέντρου προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στον σιδηρόδρομο.
- Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ ανακοινώνει σχέδια για την πυρηνική αποτροπή
- Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
- Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο
- To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο
- Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 98-92: Έκαναν την έκπληξη οι Γάλλοι – Η βαθμολογία της Euroleague
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 28.01.2026]
- Διπλό στη Βρέμη για τη Χόφενχαϊμ (2-0), χωρίς νικητή το Ζανκτ Πάουλι – Λειψία (1-1)
- ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις