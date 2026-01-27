Μύλος στην Εξεταστική μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Νικολακόπουλου: «Τώρα μιλάω εγώ» – «Είσαι άντρας εσύ τώρα;»

Στα κοινοβουλευιτκά χαρακώματα βρέθηκαν για ακόμα μια φορά στην αίθουσα της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ζωής Κωνσταντοπούλου και Ανδρέας Νικολακόπουλος.

Η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι από νωρίς καθώς στις επίμονες ερωτήσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προς τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτή της ΝΔ, Γιώργο Καρασμάνη, υπήρχαν αντιδράσεις και εκνευρισμός από την πλευρά των βουλευτών της πλειοψηφίας.

Οι συνεχείς αναφορές της κ. Κωνσταντοπούλου προκάλεσαν ένταση με τις εκφράσεις που ακούγονταν να αναβαθμίζουν σταδιακά το επίπεδο της αντιπαράθεσης. Τελικά, ο πρόεδρος της επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος αφού πρώτα προειδοποίησε πως «τώρα μιλάω εγώ», διέκοψε την συνεδρίαση για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ωστόσο η επίμαχη φράση προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης η οποία αναρωτήθηκε εκτός μικροφώνου «είσαι άντρας εσύ τώρα;».

Ο δε χαρακτηρισμός «εγκληματική οργάνωση» της κ. Κωνσταντοπούλου για τους βουλευτές της ΝΔ, προκάλεσαν την αντίδραση της πλειοψηφίας, ενώ στο μεσοδιάστημα έγιναν αναφορές στην «αλήθεια για τα Ίμια», στη σταυροφορία των βουλευτών αλλά και στη ψηφοφορία – τραγέλαφο στην αίθουσα της Ολομέλειας για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής.

Καρασμάνης: Γιατί μου επιτίθεστε;

Κωνσταντοπούλου: γιατί ακούω τον κ. Ακτύπη δίπλα μου που λέει 33%…

Βλαχάκος: εκτός μικροφώνου

Κωνσταντοπούλου: Καλό θα ήταν να ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ίμια.

Φόρτωμας: Είναι ντροπή. Αυτό που είπε η πρόεδρος είναι ντροπή. Είναι δυνατόν να μιλάει για τα Ίμια και για τους νεκρούς;

Κωνσταντοπούλου: γιατί δεν ήσασταν εδώ στην συζήτηση για την προανακριτική;

Καρασμάνης: Δεν θυμάμαι.

Κωνσταντοπούλου: Τυχαίο ήταν που η ΚΟ της ΝΔ ήταν εδώ;

Καρασμάνης: Δεν το γνωρίζω. Αν ήμασταν εδώ δεν θα ψηφίζαμε;

Κωνσταντοπούλου: Ψηφίσατε τελικά;

Καρασμάνης: Όχι δεν ψήφισα. Δεν ήμουν εδώ έλλειπα σας είπα δεν ασχολήθηκα με το θέμα… ποιο είναι το πρόβλημα;

Κωνσταντοπούλου: σκηνοθετήθηκε κύριε μια άκυρη διαδικασία ψηφοφορίας…

Νικολακόπουλος: πόσες άλλες ερωτήσεις θα κάνουμε για το θέμα;

Κωνσταντοπούλου: και άλλες γιατί σας καίει γιατί συντονισμένα σ ακυρώσατε τη ψηφοφορία…ο Λαζαρίδης χθες ρωτούσε 52 λεπτά….Δεν θα ορίζετε εσείς τα ερωτήματα…. γιατί κλείνετε το μικρόφωνο;

Νικολακόπουλος: Γιατί τώρα μιλάω εγώ… θα σας απαντήσω!

Κωνσταντοπούλου (εκτός μικροφώνου) δεν ντρέπεστε; είσαι άντρας εσύ τώρα;

Νικολακόπουλος: Μη κάνετε σχόλια σεξιστικά! Το κάνατε τη προηγούμενη φορά στη κ. Συρεγγέλα

Κωνσταντοπούλου: Τα γιατί τώρα μιλάω εγώ με κλείσιμο του μικροφώνου και αυτά τα νταηλίκια και αντριλίκια στον κ. Μητσοτάκη.

Νικολακόπουλος: Οφείλω να διευθύνω τη συζήτηση και πρέπει να μπει μια τάξη! Δεν είστε μόνο εσείς εδώ… δεν είστε μόνη σας

Κωνσταντοπούλου: Θα βάλετε εσείς την τάξη; Τα συμπλεγματικά υποκείμενα;

Νικολακόπουλος: Πάντως όχι εσείς, το ζήσαμε και το μετάνιωσαν όλοι ακόμα και αυτοί που σας βάλανε

Κωνσταντοπούλου: εγώ σε λίγο θα πάω στον εισαγγελέα για τον φίλο σας τον κ. Τριαντόπουλο. Και να είστε βέβαιοι ότι έχουν σκυλομετανιώσει αυτοί που σας ψήφισαν. Και θα φανεί στη κάλπη που τη τρέμετε

Νικολακόπουλος: Στη κάλπη θα φανεί όχι με ορισμό. Εμένα με ψήφισαν οι πολίτες. Δεν με όρισαν, είμαι με σταυρό εδώ

Κωνσταντοπούλου: όλοι με τον ίδιο τρόπο έχουν εκλεγεί εκτός από τους μπόνους βουλευτές της ΝΔ που είναι 50.

Νικολακόπουλος: Άλλος όριζε τα μέλη του…

Κωνσταντοπούλου: ακραία σεξιστική παρεμπόδιση των ερωτήσεων. Από έναν πρόεδρο που λέει εγώ είμαι άντρας κλείνω τα μικρόφωνα και μιλώ εγώ….

Καρασμάνης γιατί βάζετε λέξεις κα πρόεδρε που δεν έχω πει. Η ζωή μου είναι κρυστάλλινη και διαυγής….

Νικολακόπουλος: τελευταία ερώτηση

Κωνσταντοπούλου: ποιος λέει τελευταία ερώτηση; τι είναι αυτά που κάνετε; σταματήστε να διακόπτετε έχετε γελοιοποιηθεί εντελώς. Έναν- έναν σας κρατάνε και σας εκβιάζουν και κάθεστε και στηρίζετε κυβέρνηση που είναι εγκληματική οργάνωσ

Καρασμάνης: Είμαι ακηδεμόνευτος βουλευτής

Κωνσταντοπούλου: Γιατί δεν ήρθατε να ψηφίσετε;

Νικολακόπουλος: Μουλκιώτη έχετε το λόγο

Κωνσταντοπούλου: Δεν μπορείτε να διακόπτετε εξέταση μάρτυρα κατ’ αυτό το τρόπο . Κ. Μουλκιώτη μπορείτε να πάρετε θέση για αυτό που συμβαίνει…επί 10 λεπτά εμποδίζατε την εξέταση

Νικολακόπουλος: Διακόπτεται η συνεδρίαση για 10 λεπτά. Να διαβάσουν ορισμένοι το άρθρο 81 του ΚτΒ για ανάρμοστη συμπεριφορά. Αν ξαναδιακόψω για δεύτερη φορά θα υπάρξουν κυρώσεις.