Ακόμη μια σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα συμμετέχουν περιφερειάρχες

Σε ακόμη μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την ευλογιά των αιγοπροβάτων και την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ζωονόσου, θα προεδρεύσει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με σχεδόν μισό εκατομμύριο ζώα, τα οποία «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά προβάτων, να έχουν οδηγηθεί από τον Αύγουστο του 2024 έως σήμερα στη σφαγή, η κυβέρνηση φαίνεται ότι τρέχει να «συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα», που δημιούργησε ο τρόπος διαχείρισης της ζωονόσου ευλογιάς και να κατευνάσει τις αντιδράσεις των κτηνοτρόφων, μπροστά στο κίνδυνο μιας νέας έξαρσης τους επόμενους μήνες.

Σύσκεψη για την ευλογιά – Οι περιφερειάρχες που θα συμμετέχουν

Στη σύσκεψη, εκτός από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα συμμετέχουν ο πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), Καθηγητής Ιολογίας και Ιογενών νοσημάτων και Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, η γενική διευθύντρια Κτηνιατρικής υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μαρίνου και οι 4 περιφερειάρχες που έχουν πρόβλημα στην περιοχή τους με τη ζωονόσο:

-Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

-Δημήτρης Κουρέτας, περιφερειάρχης Θεσσαλίας,

-Νεκτάριος Φαρμάκης, περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος,

-Χριστόδουλος Τοψίδης, περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Θα συμμετέχει επίσης και ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, επικεφαλής μιας Περιφέρειας με βασική απασχόληση την κτηνοτροφία, στην περιοχή του οποίου η ζωονόσος έχει αντιμετωπιστεί. Για αυτόν ακριβώς το λόγο κρίθηκε απαραίτητη η συμμετοχή του κ. Καχριμάνη στη σύσκεψη, προκειμένου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, να ενημερώσει πως αντιμετώπισε το πρόβλημα.

Ευλογιά: Τι λέει η Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ) χαρακτηρίζει ψευδές το δίλημμα «εμβόλιο ή βιοασφάλεια», σχολιάζοντας τα σενάρια που διακινούνται το τελευταίο διάστημα και υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αυστηρή εφαρμογή των μέτρων κανένα εργαλείο δεν μπορεί να αποδώσει.

Από τον περασμένο Οκτώβριο η ΕΕΕΔΕΕ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανέφεραν ότι ο μαζικός εμβολιασμός θα επιβαρύνει την κατάσταση. Τα διαθέσιμα εμβόλια περιέχουν ζωντανό ιό μειωμένης λοιμογόνου δύναμης και, δεδομένου του ισχυρού παθογόνου δυναμικού της νόσου, η χρήση τους σε συνθήκες ανεπαρκούς βιοασφάλειας ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης αντί περιορισμού.

Το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει stamping out, ζώνες προστασίας και αυστηρούς περιορισμούς μετακινήσεων. Μεταξύ άλλων δημιουργήθηκαν ζώνες προστασίας και επιτήρησης 3χλμ και 10χλμ γύρω από την εστία με πλήρη απαγόρευση μετακινήσεων ζώων αλλά και κινητοποίηση στρατιωτικών κτηνιάτρων.