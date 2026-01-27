Τελικά χωράνε κι άλλοι σταρ στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν – Αποκαλύφθηκε η guest εμφάνιση του Τράβις Σκοτ
Τα τελευταία χρόνια, ο 34χρονος ράπερ Τράβις Σκοτ ψάχνει την ευκαιρία του στον κόσμο του Χόλιγουντ και ο Κρίστοφερ Νόλαν του έδωσε την ευκαιρία στην Οδύσσεια.
Δεν είναι κάτι καινούργιο – εδώ και δεκαετίες οι σταρ της μουσικής ψάχνουν το μονοπάτι που όχι απλά θα τους βάλει στον δρόμο του Χόλιγουντ, αλλά θα τους χαρίσει μια επιτυχημένη καριέρα. Κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο, όπως όλοι έχουμε δει. Ο τελευταίος που θέλει να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο είναι ο Τράβις Σκοτ.
Ο 34χρονος ράπερ δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να δοκιμάσει την τύχη του και στη μεγάλη οθόνη. Είχε έναν guest ρόλο στο Gully του 2019, «χάρισε» τη φωνή του στο Trolls: Holiday in Harmony, ενώ πριν τρία χρόνια είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο πειραματικό φιλμ Aggro Dr1ft.
Ωστόσο, φέτος, είναι αποφασισμένος να παίξει στην «μεγάλη κατηγορία» και ο Κρίστοφερ Νόλαν αποφάσισε να τον βάλει στον κόσμο των υπερπαραγωγών. Όπως έγινε γνωστό, ο Τράβις Σκοτ έχει έναν guest ρόλο στην Οδύσσεια του 55χρονου σκηνοθέτη.
Η είδηση αποκαλύφθηκε πριν από λίγες ημέρες κατά την διάρκεια του AFC Championship στο NFL, όταν ένα teaser από το επερχόμενο έπος του Νόλαν έπαιξε στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου
Όπως συνηθίζει ο επιτυχημένος σκηνοθέτης, έως τώρα δεν έχει δώσει στο φως της δημοσιότητας λεπτομέρειες για τον ρόλο που θα έχει ο Τράβις Σκοτ στην Οδύσσεια, ωστόσο κάποιοι εικάζουν ότι ίσως υποδύεται έναν βάρδο ή αφηγητή.
Αυτή είναι οι δεύτερη φορά που οι δύο άντρες συνεργάζονται – έστω και με διαφορετικό τρόπο. Το 2020 ο ράπερ είχε γράψει το τραγούδι The Plan, με το οποίο «έκλεισε» η ταινία Tenet.
Η πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν έχει προγραμματιστεί για 17 Ιουλίου.
