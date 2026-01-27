Συνταγή: Bελουτέ σούπα κουνουπίδι με μπέικον και μανιτάρια
Μια συνταγή που θα «φορεθεί» πολύ τις κρύες μέρες του χειμώνα.
Το κουνουπίδι είναι ένα παρεξηγημένο υλικό που οι περισσότεροι από εμάς αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε – αρκετά έντονη η μυρωδιά του. Ωστόσο, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, αποφάσισε να καταρρίψει αυτές τις απόψεις, με τη συνταγή που παρουσίασε.
Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για βελουτέ σούπα κουνουπίδι με μπέικον και μανιτάρια. Απαλή, γήινη και πεντανόστιμη, είναι ότι πρέπει για αυτές τις μέρες με βροχές και κρύο.
Τα υλικά
1 κιλό κουνουπίδι
2 πατάτες
2 πράσα
1 λευκό κρεμμύδι
200 γρ. μανιτάρια πλευρώτους
1 ματσάκι μαϊντανό
5 φέτες μπέικον
150 γρ. βούτυρο
1 κ.σ. φρέσκια ρίγανη
1 κ.γ. τζίντζερ
αλάτι
πιπέρι
1,5 λίτρο ζωμό λαχανικών
Η διαδικασία
Σε μια κατσαρόλα που έχουμε στη φωτιά ρίχνουμε το βούτυρο και το μπέικον, ενώ ανακατεύουμε.
Προσθέτουμε στη συνέχεια το κρεμμύδι, το πράσο, τον μαϊντανό, το τζίντζερ, τη ρίγανη και το κουνουπίδι και τα αφήνουμε να σοταριστούν.
Τα μανιτάρια τα προσθέτουμε τελευταία.
Μόλις είναι έτοιμα, προσθέτουμε τις πατάτες μαζί με το νερό που τις είχαμε μέσα (εναλλακτικά χρησιμοποιούμε ζωμό λαχανικών) και το αφήνουμε να βράσει για περίπου 20 λεπτά.
Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, χτυπάμε τα υλικά με το μπίμπερ και αφήνουμε τη σούπα για λίγα λεπτά ακόμα στη φωτιά.
Την σερβίρουμε ζεστή, ενώ αν θέλουμε την γαρνίρουμε με κρουτόν και μπέικον.
