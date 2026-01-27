Παράταση παραστάσεων για την «Αλεξάνδρεια» του Φωκά Ευαγγελινού στο Θέατρο Παλλάς
Περισσότεροι από 60.000 θεατές έχουν ήδη ζήσει εως τώρα τη μαγεία της «Αλεξάνδρειας», επιβεβαιώνοντας την ξεχωριστή της θέση ανάμεσα στις σημαντικότερες παραγωγές της σεζόν
Μετά την τεράστια ανταπόκριση του κοινού και έχοντας αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές γοητεύοντας κοινό και κριτικούς, η θεατρική παράσταση «Αλεξάνδρεια» σε σύλληψη και σκηνοθεσίατου Φωκά Ευαγγελινού, θα επιστρέψει στο Θέατρο Παλλάς από τις 14 Μαρτίου, για λίγες ακόμα παραστάσεις.
Η «Αλεξάνδρεια» μάς μεταφέρει σε μια πόλη–σταυροδρόμι πολιτισμών, αντιθέσεων και μνήμης. Μέσα από την ιστορία της Άννας, μιας γυναίκας που έρχεται αντιμέτωπη με το παρελθόν της, ξεδιπλώνεται η Αλεξάνδρεια των Ελλήνων της δεκαετίας του ’30: μια πόλη όπου ο έρωτας, η εξουσία, οι κοινωνικές ανισότητες και τα πολιτικά παιχνίδια συνυπάρχουν κάτω από τον ίδιο ουρανό.
Μια ιστορία όπου ο έρωτας, η Ιστορία και η ανθρώπινη μοίρα μπλέκονται σε μια μοναδική, πολυδιάστατη, θεατρική εμπειρία χάρη στο πρωτότυπο κείμενο της Ζέτης Φίτσιο, την μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργεί η μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα το εμπνευσμένο σκηνικό που σχεδίασε ο Μανόλης Παντελιδάκης και τη video art προσέγγιση του Παντελή Μάκκα.
Λόγω της αυξημένης ζήτησης, το Παλλάς δίνει την ευκαιρία στο κοινό να ζήσει ξανά – ή για πρώτη φορά – την εμπειρία της «Αλεξάνδρειας», κάθε Τετάρτη στις 19:30, Σάββατο στις 17:00 και Κυριακή στις 15:00, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός
Κείμενο: Ζέτη Φίτσιου
Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Παναγόπουλος
Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα
Στίχοι: Άρης Δαβαράκης
Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης
Video art: Παντελής Μάκκας
Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη
Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Τέλλος, Στέλλα Κάλτσου
Μουσική διδασκαλία: Πάνος Δήμας
Βοηθός σκηνοθέτη: Εύη Νάκου
Πρωταγωνιστούν:
Άννα Μάσχα, Εριέττα Μανούρη, Ιωάννης Παπαζήσης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Χριστίνα Αλεξανιάν, Ελένη Καρακάση, Αλίνα Κοτσοβούλου, Δημήτρης Δεγαΐτης, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Λήδα Ματσάγγου, Γιώργος Ψυχογιός, Χρήστος Νικολάου, Γιάννης Στόλλας, Γιάννης Μάνιος, Αλέξανδρος Σιάτρας, Δημήτρης Μαχαίρας, Ειρήνη Βαλατσού, Δανάη Πολίτη, Άννα Λεμπεντένκο, Μάγια Βασιλάκη, Νίκος Φραντζέσκος, Βασιλική Σουρρή, Ηλιάνα Ιωαννίδου.
English surtitles are available for this performance.
Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 3-5, Αθήνα
Προπώληση εισιτηρίων: inTickets
