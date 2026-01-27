Lost & Found: Μια παράσταση για την ελευθερία της μετανάστευσης στο Altera Pars
Από τον Φεβρουάριο και κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο του Κεραμεικού.
Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars, συνεπής στη διαρκή του αναζήτηση για σύγχρονα, πρωτοεμφανιζόμενα έργα που συνομιλούν άμεσα με το σήμερα, επιστρέφει τη φετινή θεατρική περίοδο με το έργο Lost & Found της Ιταλο-μαυρικιανής συγγραφέως Nalini Vidoolah Mootoosamy, που παρουσιάζει σε παγκόσμια πρώτη, σε μετάφραση από τα ιταλικά και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου.
Το έργο γραμμένο το 2022
Υποψήφιο για το βραβείο Riccione -καλύτερου σύγχρονου ιταλικού έργου- γοητεύει με τη διττή του φύση: ρεαλιστικά ωμό και ταυτόχρονα αισθαντικά ποιητικό, το Lost & Found πραγματεύεται το θέμα, της ελευθερίας της μετακίνησης και της μετανάστευσης, τις σχέσεις βίας και εξουσίας σε όλο τo φάσμα μιας κοινωνίας και εν τέλει το «όνειρο για μια καλύτερη ζωή», με τρόπο ιδιαιτέρως πρωτότυπο και αυθεντικό.
Δεν στοχεύει στη συμπόνια για τους «κατατρεγμένους» , δεν επιδιώκει τη φιλανθρωπία ή την ενοχή… Το Lost & Found απευθύνεται στο σύγχρονο πολίτη του δυτικού κόσμου, θέτοντας του το ερώτημα:
Σ’ έναν τόσο ασταθή και μεταβαλλόμενο κόσμο πόσο δεδομένη είναι η ασφάλεια;
Ένα μόνο γύρισμα της τύχης αρκεί για να εκπέσει κανείς από τη θέση του προνομιούχου στη θέση εκείνου που «δεν του ανήκει τίποτα».
Ταυτότητα παράστασης:
Mετάφραση – Σκηνοθεσία -Φωτισμοί: Πέτρος Νάκος
Σκηνικά- Koστούμια: Αltera Pars
Σύνθεση ηχοτοπίων – Βοηθός σκηνοθέτη Ά: Aγγελική Κοντού
Βοηθός σκηνοθέτη Β’: Χαρά Νικολάου
Ηχοληψία – Βοηθός παραγωγής Α’: Διονύσης Μανιώτης
Βοηθός παραγωγής Β’: Άρης Κουκάς
Επεξ/σία ήχων: Aναστασία Ντανάκα
Κατασκευές σκηνικών: Στέφανος Λώλος – Θωμάς Σιαμπέκας
Video παράστασης: Ιωσήφ Τοπαλιάν
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Μητσέας – Αγγελική Κοντού
Eπικοινωνία: Le Canard qui Parle / lecanardpr@gmail.com
Παραγωγή: Αltera Pars 2025-2026
Παίζουν:
Πέτρος Νάκος, Δημήτρης Δρακόπουλος, Νίκος Αξιώτης, Αγγελική Κοντού, Σάκης Σιούτης, Άντα Κουγιά
Πληροφορίες
– Kάθε Σάββατο στις 21.00 & Κυριακή στις 20.30
– Θέατρο Altera Pars (Μεγ. Αλεξάνδρου 123, Κεραμεικός)
– Εισιτήρια: 18 ευρώ (Κανονικό) -15 ευρώ (Φοιτητικό) 12 ευρώ (Ανέργων/ΑΜΕΑ/Ομαδικά άνω των 10 ατόμων) – 8 ευρώ (Ατέλειες) | Προσφορά
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
Θέατρο Altera Pars
Mεγ. Αλεξάνδρου 123, Κεραμεικός
Τηλ. 210 3410011
www.alteraparstheater.gr
