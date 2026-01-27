Η επιτυχία του ποπ φαινομένου Charli xcx μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη με το «The Moment» — μια ταινία δια χειρός του Έινταν Ζαμίρι, η οποία κάνει κύκλους γύρω από το «brat» κίνημα που ξεκίνησε με το επιτυχημένο άλμπουμ της η μουσικός — το οποίο αποτελεί την πιο κερδοφόρα limited κυκλοφορία της ανεξάρτητης εταιρείας διανομής και παραγωγής ταινιών A24 μέχρι και σήμερα.

Μετά την πρεμιέρα του «The Moment» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 50 προβολές εξαντλήθηκαν σε βασικές αγορές. Η ταινία, που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, φαίνεται να προσελκύει κυρίως νεανικό κοινό, με την πλειονότητα των αγοραστών εισιτηρίων να είναι κάτω των 35 ετών.

Όπως αναφέρει το Variety, τα εισιτήρια για τις προβολές της ταινίας στο σινεμά Alamo Drafthouse στο Όστιν του Τέξας, μαζί με μια live streaming συνέντευξη με την Charli και τον Ζαμίρι, έχουν επίσης εξαντληθεί και έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σε ιστότοπους μεταπώλησης.

Επιπλέον, πάνω από το 70% των προβολών της ταινίας σε μεγάλη οθόνη έχουν εξαντληθεί πριν από την ευρεία κυκλοφορία της στις 6 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το περιοδικό.

Δοκιμασίες

Σε σκηνοθεσία του Ζαμίρι, η ταινία «The Moment» έχει πρωταγωνίστρια την Charli, η οποία παλεύει με ένα ηθικό δίλημμα: θα παραμείνει πιστή στην τέχνη της ή θα «ξεπουληθεί» ως εμπορική μουσικός;

Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα για την καλλιτέχνιδα, όταν ένας σκοτεινός σκηνοθέτης, τον οποίο υποδύεται ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ, προσλαμβάνεται για να γυρίσει μια συναυλιακή ταινία για την επερχόμενη περιοδεία της «Brat» – τότε, η Charli έρχεται αντιμέτωπη με την απόλυτη δοκιμασία.

View this post on Instagram A post shared by A24 (@a24)

Μαζί με την Charli και τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ, στο «The Moment» πρωταγωνιστούν επίσης οι Ροζάνα Αρκέτ, Κέιτ Μπέρλαντ,Τζέιμι Δημητρίου, Χέιλι Γκέιτς, Άιζακ Κόουλ Πάουελ, Ρις Σαχ, Κάιλι Τζένερ και Ρέιτσελ Σένοτ.

«Συμβατικό»

«Μου πρότειναν να κάνω μια πιο κλασική ταινία για την περιοδεία μου Brat», είπε η Charli xcx σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Variety αναφορικά με το νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ.

«Μου φάνηκε σαν ένας τρόπος να παρατείνω τη διάρκεια ζωής του άλμπουμ για τη δισκογραφική μου εταιρεία. Δεν μου άρεσε και πολύ αυτή η ιδέα. Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν να αλλάξω τη μορφή κάτι αρκετά συμβατικού».

Από την πλευρά του, ο Ζαμίρι, υποστήριξε μιλώντας στο περιοδικό: «Έχεις την ευθύνη να επικοινωνήσεις κάτι που να φαίνεται αληθινό, σωστό και σημαντικό. Και αυτό με κάνει να νιώθω καλά. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν ποικίλες αντιδράσεις, ή ίσως όλοι να την λατρέψουν! Ποιος ξέρει. Αλλά νιώθω πραγματικά σίγουρος ότι αντιπροσωπεύει τόσο εμένα όσο και την Charli».

Η ταινία «The Moment» θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις 6 Φεβρουαρίου και στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 20 Φεβρουαρίου. Αναμένουμε να δούμε τι θα συμβεί με την υπόλοιπη Ευρώπη.

*Με πληροφορίες από: Variety