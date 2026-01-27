Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Ο κρυφός μακροπρόθεσμος κίνδυνος της ΔΕΠΥ για την υγεία
Υγεία 27 Ιανουαρίου 2026, 11:21

Ο κρυφός μακροπρόθεσμος κίνδυνος της ΔΕΠΥ για την υγεία

Μεγάλη μελέτη δείχνει ότι τα άτομα που στην παιδική ηλικία έχουν ισχυρά χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας στη μέση ηλικία.

ΚείμενοΘεοδώρα Ν. Τσώλη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) δεν έχει επίδραση μόνο στη συμπεριφορά και στις σχολικές επιδόσεις των παιδιών. Σύμφωνα με μια νέα μεγάλη μακροπρόθεσμη μελέτη ερευνητών του University College του Λονδίνου (UCL) και του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, τα άτομα με έντονα χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ στην ηλικία των 10 ετών αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο πολλών και σοβαρών προβλημάτων υγείας στη μέση ηλικία – για την ακρίβεια ως τα 46 έτη τους.

Από τις μεγαλύτερες και πιο μακροπρόθεσμες μελέτες

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο «JAMA Network Open» είναι μια από τις μεγαλύτερες και τις πιο μακροπρόθεσμες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ της ΔΕΠΥ στην παιδική ηλικία και της σωματικής υγείας στην ενήλικη ζωή.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι όσο εμφανίζουν ΔΕΠΥ έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάζουν αυξημένο στρες και να αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό

Όπως ανέφερε ο κύριος συγγραφέας της, καθηγητής Τζόσουα Στοτ από το Τμήμα Ψυχολογίας και Γλωσσικής Επιστήμης του UCL «η μελέτη μας ενισχύει τα υπάρχοντα ανησυχητικά στοιχεία που δείχνουν ότι τα άτομα με ΔΕΠΥ είναι πιθανότερο να έχουν χειρότερη υγεία σε σύγκριση με τον μέσο όρο κατά τη διάρκεια του βίου τους». Ο καθηγητής προσέθεσε ότι «τα άτομα αυτά μπορούν να ανθίσουν και να διαπρέψουν με την κατάλληλη στήριξη η οποία όμως συχνά λείπει τόσο εξαιτίας της έλλειψης των κατάλληλων υπηρεσιών υποστήριξης αλλά και επειδή η ΔΕΠΥ παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιάγνωστη, ιδίως στα άτομα μέσης ηλικίας και άνω».

Συχνή νευροαναπτυξιακή διαταραχή

Η ΔΕΠΥ είναι μια συχνή νευροαναπτυξιακή διαταραχή – εκτιμάται ότι ποσοστό της τάξεως του 5%-8% των παιδιών και εφήβων παγκοσμίως την εμφανίζουν. Μάλιστα μεγάλη μετα-ανάλυση έδειξε ότι σήμερα τουλάχιστον 129 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι κάτω των 18 ετών έχουν ΔΕΠΥ. Σε ό,τι αφορά τους ενηλίκους, η συχνότητα εμφάνισης της διαταραχής εκτιμάται από 3% ως και 4,6%.

Το προφίλ των ατόμων με ΔΕΠΥ

Τα άτομα με ΔΕΠΥ εμφανίζουν διαφορές στην προσοχή ενώ παρουσιάζουν και αυξημένα επίπεδα κινητικότητας ή παρόρμησης. Συχνά έχουν πολύ υψηλά επίπεδα ενέργειας και μπορούν να επικεντρώνονται πολύ αποτελεσματικά σε δραστηριότητες που τραβούν το ενδιαφέρον τους, ωστόσο παλεύουν να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στα καθημερινά τους καθήκοντα ή σε καθήκοντα που δεν τους είναι τόσο ενδιαφέροντα.

Όλα αυτά όμως δημιουργούν προβλήματα στον σχεδιασμό, στη διαχείριση του χρόνου αλλά και στον έλεγχο των παρορμήσεων. Με την πάροδο του χρόνου αυτά τα προβλήματα γίνονται «βαρίδια» που καθιστούν άχθος το σχολείο ή τη δουλειά αυξάνοντας τον κίνδυνο μακροπρόθεσμων κοινωνικών και επαγγελματικών δυσκολιών.

Συχνά συνεχίζεται στην ενήλικη ζωή

Η ΔΕΠΥ ξεκινά στην παιδική ηλικία και παρότι πλέον αναγνωρίζεται από τους ειδικούς ότι συχνά συνεχίζεται στην ενήλικη ζωή, στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν δίνεται η αναγκαία βαρύτητα στους ενηλίκους με ΔΕΠΥ ούτε σε ό,τι αφορά τη διάγνωση ούτε τη θεραπεία τους.

Η μελέτη

Θέλοντας να εξετάσουν τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της ΔΕΠΥ, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 10.930 συμμετέχοντες της British Cohort Study που ξεκίνησε το 1970 με επικεφαλής ειδικούς του UCL. Η μελέτη αυτή παρακολούθησε τους συμμετέχοντες από τη γέννηση ως τη μέση ηλικία.

Τα χαρακτηριστικά που παρέπεμπαν σε ΔΕΠΥ αξιολογήθηκαν σε ερωτηματολόγια σχετικά με τη συμπεριφορά τα οποία συμπλήρωσαν οι γονείς και οι δάσκαλοι των συμμετεχόντων όταν εκείνοι ήταν 10 ετών. Πρέπει να σημειωθεί ότι έγινε καταγραφή αυτών των χαρακτηριστικών ασχέτως του αν οι συμμετέχοντες είχαν διαγνωσθεί επισήμως με ΔΕΠΥ.

Αυξημένος κίνδυνος για δύο ή περισσότερες παθήσεις

Με βάση τα ευρήματα, τα άτομα με πιο έντονα χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ σε παιδική ηλικία είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίζουν προβλήματα υγείας ως την ηλικία των 46 ετών. Μάλιστα αντιμετώπιζαν αυξημένο κατά 14% κίνδυνο να πάσχουν από δύο ή περισσότερες παθήσεις όπως οι ημικρανίες, τα προβλήματα στη μέση, ο καρκίνος, η επιληψία ή ο διαβήτης.

Μεταξύ εκείνων που είχαν τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά ΔΕΠΥ στα 10 έτη τους, το 42% ανέφερε ότι στη μέση ηλικία είχε τουλάχιστον δύο προβλήματα υγείας. Συγκριτικά στην ομάδα με τα λιγότερο έντονα χαρακτηριστικά ΔΕΠΥ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 37%.

Θέματα στην εργασία στα 46 έτη

Οι συμμετέχοντες με ισχυρότερα χαρακτηριστικά ΔΕΠΥ κατά την παιδική ηλικία είχαν επίσης περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν προβλήματα με την εργασία τους ή ανικανότητα να φέρνουν εις πέρας τις καθημερινές δραστηριότητές τους στην ηλικία των 46 ετών.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα αυξημένα προβλήματα υγείας στα άτομα με ΔΕΠΥ συνδέονταν, τουλάχιστον εν μέρει, με τα υψηλότερα ποσοστά προβλημάτων ψυχικής υγείας, τον αυξημένο ΔΜΣ και τα μεγαλύτερα ποσοστά καπνίσματος που εμφάνιζε η συγκεκριμένη ομάδα.

Πιο ευάλωτες οι γυναίκες

Προηγούμενες μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι όσοι εμφανίζουν ΔΕΠΥ έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάζουν αυξημένο στρες και να αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό ενώ παράλληλα έχουν μειωμένες πιθανότητες να εξετάζονται συχνά και να λαμβάνουν την κατάλληλη θεραπεία για τα προβλήματα υγείας τους. Μάλιστα αυτά τα προβλήματα φάνηκε να είναι μεγαλύτερα στις γυναίκες παρά στους άνδρες.

Χειρότερη ψυχική υγεία, κοινωνική υποβάθμιση

Ο καθηγητής Στοτ σημείωσε ότι «όλοι αυτοί οι παράγοντες που πιθανώς εξηγούν τη σύνδεση μεταξύ ΔΕΠΥ και προβλημάτων υγείας ευθυγραμμίζονται με το γεγονός ότι η ΔΕΠΥ καθιστά πιο δύσκολο τον έλεγχο των παρορμήσεων, πιο έντονη την ανάγκη για άμεση ανταμοιβή ενώ επίσης σχετίζεται με χειρότερη ψυχική υγεία, εν μέρει εξαιτίας της κοινωνικής υποβάθμισης που βιώνουν αυτά τα άτομα».

Πιθανή μείωση του προσδόκιμου ζωής

Ξεχωριστή μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρυσι από την ίδια ομάδα έδειξε πιθανή μείωση του προσδόκιμου ζωής σε ενηλίκους που έχουν διαγνωσθεί με ΔΕΠΥ – ωστόσο το προηγούμενο αυτό εύρημα δεν αποτέλεσε αντικείμενο περαιτέρω έρευνας στην τρέχουσα μελέτη.

Ανάγκη ουσιαστικής στήριξης

Ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης δρ Αμπερ Τζον, που ξεκίνησε τη συγκεκριμένη έρευνα στο UCL προτού μεταφερθεί στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, υπογράμμισε την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη των ατόμων με ΔΕΠΥ: «Πρέπει να τονίσουμε ότι τα άτομα με ΔΕΠΥ αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα με τα δικά της δυνατά σημεία και εμπειρίες. Η πλειονότητα αυτών των ατόμων θα ζήσει μακριά ζωή με υγεία. Ωστόσο ουκ ολίγοι εξ αυτών θα βρουν μπροστά τους σημαντικά εμπόδια στην έγκαιρη διάγνωση της κατάστασής τους και στην κατάλληλη υποστήριξη οι οποίες είναι σημαντικές για τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας τους».

Απαραίτητες στοχευμένες στρατηγικές δημόσιας υγείας

Ο ερευνητής κατέληξε τονίζοντας ότι πρέπει να υιοθετηθούν στρατηγικές δημόσιας υγείας που θα λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες των ατόμων με ΔΕΠΥ. «Πρέπει να υπάρξουν προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου καθώς και συνεχιζόμενης παρακολούθησης τα οποία θα είναι πιο εύκολα προσβάσιμα στα άτομα με ΔΕΠΥ».

Επικαιρότητα
ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

Επικαιρότητα
Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

inWellness
inTown
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις
Πού βρίσκεται η σκοτεινή ύλη; Το τηλεσκόπιο James Webb προσφέρει τον λεπτομερέστο μέχρι σήμερα χάρτη
Διάστημα 27.01.26

Πού βρίσκεται η σκοτεινή ύλη; Το τηλεσκόπιο James Webb χαρτογραφεί το κοσμικό μυστήριο

Ο νέος χάρτης βρίσκεται σε συμφωνία με το στάνταρτ μοντέλο της Κοσμολογίας, σύμφωνα με το οποίο η σκοτεινή ύλη ηταν αυτό που επέτρεψε τον σχηματισμό γαλαξιών και πλανητών.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα
Διάστημα 26.01.26

Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα

Το σύννεφο ατόμων σιδήρου στο κέντρο του Δακτυλιοειδούς Νεφελώματος έχει μήκος 6 τρισεκατομμυρίων χιλιομέτρων. Μια εξήγξση είναι πως πρόκειται για τα λείψανα ενός εξαερωμένου πλανήτη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Γιατί κάποιοι άνθρωποι νοσούν βαριά με κρυολόγημα και άλλοι όχι
Θέμα μύτης 25.01.26

Γιατί κάποιοι άνθρωποι νοσούν βαριά με κρυολόγημα και άλλοι όχι

«Κλειδί» αποτελεί η πρώιμη απόκριση των κυττάρων της μύτης, από όπου εισέρχονται στον οργανισμό οι ρινοϊοί, κύριοι ένοχοι για το κοινό κρυολόγημα - ελπίδα για νέες στοχευμένες θεραπείες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
Μέση Ανατολή 28.01.26

Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Ο Νετανιάχου θριαμβολόγησε επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους». «Σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε».

Σύνταξη
Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Σύνταξη
To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο
48 ώρες 28.01.26

To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο

To Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ μέσα από βίντεο πως «Όλα ξεκινούν από το πρώτο λεπτό» και το μήνυμα: «θα πατσίσουμε», την ώρα που έχουν πλήρη γνώση της θέσης των δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»

Ο ΣΦ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι ακυρώνονται οι εκδρομές για τη Λυών, ενώ η θύρα 4 θα είναι ανοιχτή από Τετάρτη (28/1) για όποιον επιθυμεί να αποδώσει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φιλάθλους.

Σύνταξη
Η Gen Z ετοιμάζεται να κατακλύσει τις κινηματογραφικές αίθουσες για να δει την ταινία «The Moment» της Charli xcx
Συμβατικό; Μπα 27.01.26

Η ταινία «The Moment» της Charli xcx σπάει κάθε ρεκόρ - Η πιο κερδοφόρα limited κυκλοφορία της Α24

Μετά την πρεμιέρα του «The Moment» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 50 προβολές εξαντλήθηκαν σε βασικές αγορές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν
Επίδειξη δύναμης; 27.01.26

ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν η χώρα πραγματοποιήσει μαζικές εκτελέσεις ή δολοφονίες διαδηλωτών.

Σύνταξη
Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ
Διαπραγματεύσεις 27.01.26

Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ διαμήνυσαν στην Ουκρανία πως για να τεθούν σε ισχύ οι εγγυήσεις ασφαλείας, η τελευταία οφείλει να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τη Ρωσία

Σύνταξη
Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία

Η τραγωδία συνεχίζεται καθώς 55χρονος προδόθηκε από την καρδιά του μαθαίνοντας τα νέα από τη Ρουμανία – «Μαύρη» μέρα για τον ΠΑΟΚ και την Ελλάδα

Σύνταξη
Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη
«Η θλιβερή αλήθεια» 27.01.26

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ έχουν κρατήσει τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια εμφανίζονται μαζί τους σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Σύνταξη
Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα
«Μη συζυγικές» υποχρεώσεις 27.01.26

Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα

Η άρνηση της σεξουαλικής σχέσης από έναν ή μία σύζυγο δεν είναι επαρκής λόγος έκδοσης μη συναινετικού διαζυγίου στην Γαλλία, αποφάνθηκε η Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κόσμος 27.01.26

ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Ακόμη και εβδομάδες μπορεί να χρειαστούν για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν από τη χιονοκαταιγίδα Fern. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ
Ραγδαία αλλαγή 27.01.26

Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ

Η πρώην υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σουέλα Μπρέιβμαν ανακοίνωσε ότι φεύγει από το Συντηρητικό Κόμμα και εντάσσεται στο Reform UK του λαϊκιστή Φάρατζ. Δεν είναι η πρώτη –ίσως ούτε η τελευταία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου
Ελλάδα 27.01.26

Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες των έμπειρων αξιωματικών της ΔΑΕΕ έχουν εντοπίσει σοβαρές αστοχίες στις σωληνώσεις αλλά και στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο εργοστάσιο Βιολάντα

Σύνταξη
