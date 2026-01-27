Σε μια προσπάθεια να επιταχύνει την απεξάρτησή της από αμερικανικές υπηρεσίες όπως το Starlink του Έλον Μασκ, η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία το δικό της δορυφορικό σύστημα IRIS2 ένα χρόνο νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Ορισμένες υπηρεσίες του IRIS2 που προορίζονται για κυβερνήσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν το 2029 αντί το 2030, δήλωσε την Τρίτη ο Άντριους Κουμπίλιους, ευρωπαίος επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος.

«Η Ευρώπη χρειάζεται το δικό της κυρίαρχο στρατιωτικό cloud» δήλωσε ο Κουμπίλιους στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Διαστήματος.

Οι 290 δορυφόροι του αστερισμού IRIS2 θα προσφέρουν κρυπτογραφημένες επικοινωνίες για τις κυβερνήσεις και τις στρατιωτικές δυνάμεις της ΕΕ, καθώς και ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο για ευρωπαίους πολίτες σε περιοχές που δεν καλύπτονται από επίγεια δίκτυα.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η ένταση στις σχέσεις με τις ΗΠΑ αναγκάζουν την Ευρώπη να αναπτύξει δικές της δορυφορικές υποδομές, οι οποίες παίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο στρατός της Ουκρανίας εξαρτάται σήμερα από το Starlink για την αναγνώριση στόχων και την εξουδετέρωσή τους με drone.

Εν μέσω ανησυχίας ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να κλείσει το Starlink στην Ουκρανία ως μέσο πίεσης για συμφωνία ειρήνευσης με τη Ρωσία, η ΕΕ πόνταρε στην ευρωπαϊκή εταιρεία Eutelsat για την παροχή διαδικτυακής πρόσβασης στο Κίεβο.

Μετά τη συγχώνευσή της το 2023 με τη βρετανική OneWeb, η Eutelsat ελέγχει τη μόνη δορυφορική υπηρεσία εκτός από το Starlink που προσφέρει παγκόσμια κάλυψη.

Προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της μέχρι την ενεργοποίηση του IRIS2, η ΕΕ λάνσαρε την περασμένη εβδομάδα την υπηρεσία GOVSATCOM, η οποία συνδέει οκτώ δορυφόρους πέντε ευρωπαϊκών χωρών για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας στις κυβερνήσεις και τους στρατούς της ΕΕ.

«Δεδομένης της γεωπολιτικής κατάστασης πρέπει να επιτχύνουμε τις προσπάθειες. Παραμένουμε εξαρτημένοι από τις αμερικανικές υπηρεσίες» είπε ο Κουμπίλιους.

Τις δικές τους πρωτοβουλίες λαμβάνουν στο μεταξύ ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Τα επόμενα χρόνια η Γερμανία θα επενδύσει 35 δισ. ευρώ σε προγράμματα διαστημικής άμυνας, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με τη Γαλλία για την ανάπτυξη του «Odin’s Eye», ενός συστήματος ανίχνευσης εισερχόμενων πυραύλων που σχεδιάζεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές της επόμενης δεκαετίας.