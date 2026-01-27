science
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αδριάνειο Υδραγωγείο: Αναβιώνει το ρωμαϊκό έργο που φέρνει νερό από την Πάρνηθα στο Κολωνάκι
Περιβάλλον 27 Ιανουαρίου 2026, 11:01

Αδριάνειο Υδραγωγείο: Αναβιώνει το ρωμαϊκό έργο που φέρνει νερό από την Πάρνηθα στο Κολωνάκι

ΕΥΔΑΠ και Περιφέρεια Αττικής συμφώνησαν για την υλοποίηση του εγχείρηματος που αφορά στο Αδριάνειο Υδραγωγείο.

Μάχη Τράτσα
ΡεπορτάζΜάχη Τράτσα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Spotlight

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα από τα πιο φιλόδοξα και πολυεπίπεδα εγχειρήματα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Στο επίκεντρο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, της ΕΥΔΑΠ και της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε. που εγκρίθηκε πρόσφατα, μπαίνουν τα θεμέλια προκειμένου να αξιοποιηθεί το Αδριάνειο Υδραγωγείο, ένα μοναδικό έργο ρωμαϊκής μηχανικής που λειτουργεί αδιάλειπτα από τον 2ο αιώνα μ.Χ. (κατασκευάστηκε μεταξύ 125 και 140 μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Αδριανό) και εξακολουθεί να διατρέχει υπόγεια την Αττική, από τις παρυφές της Πάρνηθας έως τη δεξαμενή της πλατείας Κολωνακίου.

Με σαφείς ρόλους για τους τρεις εταίρους και με επικεφαλής τη Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε., που λειτουργεί ως τεχνικός, επιστημονικός και διαχειριστικός βραχίονας της Περιφέρειας, σηματοδοτείται η μετάβαση του εγχειρήματος από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή, με ορίζοντα το 2030.

Το νερό θα απολυμαίνεται ώστε να είναι κατάλληλο για άρδευση και εν δυνάμει άλλες μη πόσιμες χρήσεις.

Ουσιαστικά θα είναι ο φορέας που αναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο να καταθέσει την πρόταση για την υλοποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και να οργανώσει τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης που θα «τρέξει» στην πράξη τα απαιτούμενα έργα.

Μοναδικό έργο ρωμαϊκής μηχανικής σε συνεχή λειτουργία

Στο υδραγωγείο διατηρείται έως σήμερα μία υπόγεια σήραγγα μήκους 23,7 χλμ. που εξακολουθεί να περισυλλέγει ύδατα από υπόγειους υδροφορείς και ρέματα κατά μήκος του άξονά της, διασχίζοντας οκτώ δήμους της Αττικής. Θεωρείται δε, ένα άρτιο υπόγειο έργο υδραυλικής μηχανικής – το μεγαλύτερο στην Ευρώπη που συνεχίζει να λειτουργεί αδιάκοπα – το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως έργο Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Κύριο μέλημα της χωρικής ανάδειξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου, είναι η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων του, για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης των δήμων, από τους οποίους διέρχεται. Η διαχείριση των αγωγών και υδάτων του βρίσκεται στη δικαιοδοσία της ΕΥΔΑΠ. Σήμερα στραγγίζει και οδηγεί στη θάλασσα πολύτιμα υπόγεια ύδατα, τα οποία σχεδιάζεται να αξιοποιηθούν από την επιχείρηση για μη πόσιμες χρήσεις.

Στη ξεκαμενή του Αδριάνειου Υφραγωγείου στο Κολωνάκι πραγματοποιείται συχνά η τελετή αγιασμού των υδάτων στα Θεοφάνεια (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Στη ξεκαμενή του Αδριάνειου Υφραγωγείου στο Κολωνάκι πραγματοποιείται συχνά η τελετή αγιασμού των υδάτων στα Θεοφάνεια (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Με το πρώτο αρδευτικό δίκτυο που ήδη κατασκευάζεται στο Χαλάνδρι, συνολικού προϋπολογισμού 3,13 εκατ. ευρώ (με συγχρηματοδότηση της ΕΕ μέσω του προγράμματος UIA Cultural HID.R.A.N.T.), θα εξοικονομούνται ετησίως πάνω από 10.000 κμ. πόσιμου νερού και 45.000 – 90.000 κμ. συνολικής ποσότητας ύδατος.

Το νερό θα απολυμαίνεται, ώστε να είναι κατάλληλο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για άρδευση και εν δυνάμει άλλες μη πόσιμες χρήσεις. Έτσι θα εξασφαλιστεί αφενός εγγυημένη ποσότητα και ποιότητα μη πόσιμων υδάτων με σταθερά χαμηλή τιμή χωρίς κλίμακες και αφετέρου εξοικονόμηση από το ενεργειακό κόστος συντήρησης των γεωτρήσεων αλλά και από τις υψηλές τιμολογιακές κλίμακες του πόσιμου, χωρίς τέλη αποχέτευσης.

Συνεργασία άνω των 55 φορέων

Για την ολοκλήρωση των έργων στο Αδριάνειο Υδραγωγείο στην Αττική, η δυναμικότητα του οποίου εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπερνά τα 3 Mm3/έτος, θα συνεργαστούν πάνω από 55 φορείς της Αττικής που εμπλέκονται ποικιλοτρόπως στο έργο: οι οκτώ δήμοι Αχαρνών, Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Ηρακλείου, Αμαρουσίου, Χαλανδρίου, Φιλοθέης- Ψυχικού και Αθηναίων, η Περιφέρεια, η κεντρική διοίκηση, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικοί φορείς, πολιτιστικοί οργανισμοί, κοινωφελή ιδρύματα και φορείς της κοινωνίας.

Με την έγκριση της σύναψης και των όρων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης που μόλις υπογράφηκε μπαίνουν οι βάσεις για την οργανωμένη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων του υδραγωγείου, με στόχο την εξοικονόμηση πόσιμου νερού, τη βελτίωση του μικροκλίματος και τη μείωση της αστικής θερμικής νησίδας κατά μήκος της διαδρομής του. Παράλληλα, εντάσσεται η ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου σε μια ολοκληρωμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), με πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και τουριστικές παρεμβάσεις.

Οι ΣΒΑΑ αποτελούν ένα αναπτυξιακό εργαλείο που βασίζεται στη λογική της αστικής και εδαφικής παρέμβασης. Χρησιμοποιούνται, εάν οι προκλήσεις και οι αναπτυξιακές ανάγκες είναι συγκεκριμένες σε μια καθορισμένη λειτουργική γεωγραφική περιοχή και υπό την προϋπόθεση ότι χαράσσεται και υλοποιείται μια στρατηγική για την ολική αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο συντάχτηκε η πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Αττική» που αφορά στην υποβολή πρότασης για το Αδριάνειο Υδραγωγείο, από την Περιφέρεια Αττικής, ως αρμόδια Χωρική Αρχή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Επικαιρότητα
ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Επικαιρότητα
Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

inWellness
inTown
Stream science
Πού βρίσκεται η σκοτεινή ύλη; Το τηλεσκόπιο James Webb προσφέρει τον λεπτομερέστο μέχρι σήμερα χάρτη
Διάστημα 27.01.26

Πού βρίσκεται η σκοτεινή ύλη; Το τηλεσκόπιο James Webb χαρτογραφεί το κοσμικό μυστήριο

Ο νέος χάρτης βρίσκεται σε συμφωνία με το στάνταρτ μοντέλο της Κοσμολογίας, σύμφωνα με το οποίο η σκοτεινή ύλη ηταν αυτό που επέτρεψε τον σχηματισμό γαλαξιών και πλανητών.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο κρυφός μακροπρόθεσμος κίνδυνος της ΔΕΠΥ για την υγεία
Μελέτη 27.01.26

Ποιοι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι μπορεί να συνοδεύουν τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής

Μεγάλη μελέτη δείχνει ότι τα άτομα που στην παιδική ηλικία έχουν ισχυρά χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας στη μέση ηλικία.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα
Διάστημα 26.01.26

Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα

Το σύννεφο ατόμων σιδήρου στο κέντρο του Δακτυλιοειδούς Νεφελώματος έχει μήκος 6 τρισεκατομμυρίων χιλιομέτρων. Μια εξήγξση είναι πως πρόκειται για τα λείψανα ενός εξαερωμένου πλανήτη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Γιατί κάποιοι άνθρωποι νοσούν βαριά με κρυολόγημα και άλλοι όχι
Θέμα μύτης 25.01.26

Γιατί κάποιοι άνθρωποι νοσούν βαριά με κρυολόγημα και άλλοι όχι

«Κλειδί» αποτελεί η πρώιμη απόκριση των κυττάρων της μύτης, από όπου εισέρχονται στον οργανισμό οι ρινοϊοί, κύριοι ένοχοι για το κοινό κρυολόγημα - ελπίδα για νέες στοχευμένες θεραπείες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ
Κόσμος 28.01.26

Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS, δύο πράκτορες είναι αυτοί που ερευνώνται για την δολοφονία του νοσηλευτή, Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
Μέση Ανατολή 28.01.26

Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Ο Νετανιάχου θριαμβολόγησε επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους». «Σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε».

Σύνταξη
Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Σύνταξη
To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο
48 ώρες 28.01.26

To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο

To Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ μέσα από βίντεο πως «Όλα ξεκινούν από το πρώτο λεπτό» και το μήνυμα: «θα πατσίσουμε», την ώρα που έχουν πλήρη γνώση της θέσης των δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»

Ο ΣΦ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι ακυρώνονται οι εκδρομές για τη Λυών, ενώ η θύρα 4 θα είναι ανοιχτή από Τετάρτη (28/1) για όποιον επιθυμεί να αποδώσει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φιλάθλους.

Σύνταξη
Η Gen Z ετοιμάζεται να κατακλύσει τις κινηματογραφικές αίθουσες για να δει την ταινία «The Moment» της Charli xcx
Συμβατικό; Μπα 27.01.26

Η ταινία «The Moment» της Charli xcx σπάει κάθε ρεκόρ - Η πιο κερδοφόρα limited κυκλοφορία της Α24

Μετά την πρεμιέρα του «The Moment» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 50 προβολές εξαντλήθηκαν σε βασικές αγορές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν
Επίδειξη δύναμης; 27.01.26

ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν η χώρα πραγματοποιήσει μαζικές εκτελέσεις ή δολοφονίες διαδηλωτών.

Σύνταξη
Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ
Διαπραγματεύσεις 27.01.26

Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ διαμήνυσαν στην Ουκρανία πως για να τεθούν σε ισχύ οι εγγυήσεις ασφαλείας, η τελευταία οφείλει να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τη Ρωσία

Σύνταξη
Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία

Η τραγωδία συνεχίζεται καθώς 55χρονος προδόθηκε από την καρδιά του μαθαίνοντας τα νέα από τη Ρουμανία – «Μαύρη» μέρα για τον ΠΑΟΚ και την Ελλάδα

Σύνταξη
Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη
«Η θλιβερή αλήθεια» 27.01.26

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ έχουν κρατήσει τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια εμφανίζονται μαζί τους σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Σύνταξη
Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα
«Μη συζυγικές» υποχρεώσεις 27.01.26

Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα

Η άρνηση της σεξουαλικής σχέσης από έναν ή μία σύζυγο δεν είναι επαρκής λόγος έκδοσης μη συναινετικού διαζυγίου στην Γαλλία, αποφάνθηκε η Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κόσμος 27.01.26

ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Ακόμη και εβδομάδες μπορεί να χρειαστούν για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν από τη χιονοκαταιγίδα Fern. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ
Ραγδαία αλλαγή 27.01.26

Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ

Η πρώην υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σουέλα Μπρέιβμαν ανακοίνωσε ότι φεύγει από το Συντηρητικό Κόμμα και εντάσσεται στο Reform UK του λαϊκιστή Φάρατζ. Δεν είναι η πρώτη –ίσως ούτε η τελευταία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου
Ελλάδα 27.01.26

Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες των έμπειρων αξιωματικών της ΔΑΕΕ έχουν εντοπίσει σοβαρές αστοχίες στις σωληνώσεις αλλά και στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο εργοστάσιο Βιολάντα

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο