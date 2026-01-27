magazin
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 27.01.2026]
Ημερήσια 27 Ιανουαρίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 27.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Επειδή η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, προτίμησε να τη ξεκινήσεις με καλή διάθεση. Να σου πω πως αυτό δε θα περάσει απαρατήρητο από τους γύρω σου. Επιπλέον μπορείς να επικοινωνήσεις τις σκέψεις σου με μεγαλύτερη άνεση, ενώ παράλληλα, είσαι και πιο χαλαρός. So far so good! Πρέπει, όμως, να είσαι πιο δεκτικός και σε όσα ακούς.

DON’TS: Στα ερωτικά, μη διστάσεις να κάνεις κάτι να ανανεώσεις το κλίμα εκεί, είτε είσαι δεσμευμένος, είτε δεν είσαι. Μην αφήνεις την σκέψη σου θολωμένη στο κομμάτι των οικονομικών, αν δε θες να μπεις μέσα. Μη διστάσεις να κάνεις συζητήσεις για κάτι καλύτερο όσον αφορά το εισόδημά σου. Μην αφήνεις τις εκκρεμότητες που έχεις ανοργάνωτες.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Εκμεταλλεύσου το γεγονός ότι το κλίμα γύρω σου φαίνεται να αλλάζει για καλό και βάλε τα πάντα σε σωστή σειρά. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς και θα χαλαρώσεις, αλλά και θα εντοπίσεις ευκαιρίες που κρύβονται εκεί. Αν ηρεμήσεις, θα καταφέρεις να δεις τα πάντα γύρω σου και με μία πιο αισιόδοξη ματιά. Βελτίωσε κάποιους στόχους σου.

DON’TS: Μην αφήνεις ανεκμετάλλευτες τις νέες ιδέες σου, γιατί μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Πού ξέρεις; Μη διστάσεις να αλλάξεις στάση και συμπεριφορά μέσα στην παρέα, γιατί αυτό μπορεί να βελτιώσει το μεταξύ σας κλίμα. Άντε να δούμε! Να ξέρεις πως η ηρεμία και ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι τα πράγματα κάνει μπαμ!

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Εκμεταλλεύσου την ηρεμία και την χαλαρή ατμόσφαιρα που επικρατεί σήμερα. You had enough με την ένταση των προηγούμενων ημερών! Στα ερωτικά, προτείνω να βάλεις μπροστά τα θέματα που σε απασχολούν και να τα εξετάσεις αναλυτικά μεν, ήρεμα δε. Το ίδιο ισχύει, βέβαια, και για τα επαγγελματικά, αλλά και για τα οικονομικά, εντάξει;

DON’TS: Μην επηρεαστείς ψυχολογικά από το γεγονός ότι το πρόγραμμα παραμένει γεμάτο, γιατί εσύ με την ήρεμη και τη χαλαρή σου στάση μπορείς να ανταπεξέλθεις άνετα! Μην κινείσαι τόσο ανοργάνωτος. Μη διστάσεις να κάνεις παρασκηνιακές κινήσεις και συζητήσεις, καθώς έτσι μπορείς να επιλύσεις ευκολότερα τα οικονομικά σου ζητήματα.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Επειδή σήμερα έχεις καλύτερη διάθεση από τη χθεσινή, σου λέω πως μπορείς να κάνεις συζητήσεις με την παρέα σου, καθώς αυτές γίνονται σε ήπιους τόνους, άρα δε βλέπω τον λόγο να τις αποφύγεις. Πάντως και η καλή σου η ψυχολογία παίζει ρόλο, καθώς σε βοηθάει να λύσεις παρεξηγήσεις. Άκου και κατανόησε την πλευρά των απέναντι.

DON’TS: Δεν πρέπει για κανέναν λόγο να κλειστείς σπίτι σήμερα. Κοινώς μη λες «όχι» σε προτάσεις- ειδικά- των φίλων σου, γιατί κάπου εκεί μέσα στην παρέα ίσως κρύβεται μια καινούργια γνωριμία που μπορεί να σε ανανεώσει. Γενικώς η δυναμική της σημερινής μέρας σου λέει πως πρέπει να χαλαρώσεις και να δεις τους φίλους σου. Μην το αγνοήσεις!

Λέων

Λέων

DO’S: Με το βελτιωμένο κλίμα της σημερινής μέρας μπορείς να φέρεις τα επαγγελματικά στο προσκήνιο. Εκεί μπορείς να κινηθείς με μεγαλύτερη άνεση και ηρεμία, προκειμένου να ξεμπερδέψεις με οτιδήποτε εκκρεμεί. Αυτό που μένει, είναι να νιώσεις σίγουρος για τον εαυτό σου και να αποφύγεις να επηρεαστείς ή να παρασυρθείς από τους απέναντι.

DON’TS: Μην αγνοείς όσα σου λένε οι άλλοι και, κυρίως, μην αδιαφορείς για τη δική τους οπτική πάνω στα κοινά σας θέματα. Αν πρέπει, μην αρνείσαι να βάλεις και λίγο νερό στο κρασί σου ή να αναπροσαρμόσεις κάπως τις κινήσεις σου. Δεν πειράζει να αμφιβάλλεις και να είσαι επιφυλακτικός, πειράζει, όμως, να μη δοκιμάζεις νέα πράγματα. Κότα!

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Μιας και που η μέρα σήμερα είναι αρκετά χαλαρή, σου προτείνω να κλείσεις τις εκκρεμότητες που έχεις αφήσει ανοιχτές, για να φεύγουν, αλλά να εστιάσεις και στο να κάνεις πράγματα που γουστάρεις και σε χαλαρώνουν κιόλας. Μπορεί, ας πούμε, να ανέβαλες εδώ και καιρό κάποιες όμορφες δραστηριότητες λόγω έλλειψης χρόνου. Just do it!

DON’TS: Μην περιπλέκεις τα πράγματα μέσα στο μυαλό σου, γιατί αυτά γιγαντώνονται εκεί μέσα κι εσύ μπαίνεις σε μία αχρείαστη τσίτα. Μη διστάσεις να ασχοληθείς με εντελώς καινούργια πράγματα και δραστηριότητες ή ακόμα και να γνωρίσεις νέο κόσμο, καθώς έτσι θα μπορέσεις να διευρύνεις σημαντικά τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Τέλειο;

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Προσπάθησε να δεις τα πάντα μέσα από ένα διευρυμένο πλάνο σήμερα. Να δεις τη μεγαλύτερη εικόνα, που λέμε. Μάλιστα, επειδή πρόκειται για χαλαρή μέρα, μπορείς να ασχοληθείς με οτιδήποτε ανέβαλες το προηγούμενο διάστημα ή με οτιδήποτε χρήζει άμεσης διαχείρισης. Χαλαρά και χωρίς στρες! Ξεκαθάρισε τα πάντα στο κεφάλι σου.

DON’TS: Μην φοβάσαι να ανοιχτείς και να εκφράσεις τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου εκεί που εσύ θες. Απλά γίνε συγκεκριμένος και μην το πας μέσω Λαμίας! Μην αγνοείς τα οικονομικά σου θέματα, καθώς πρέπει να τα βάλεις σε σωστή σειρά. Ίσως υπάρξουν νέα ή εξελίξεις εκεί. Μη βαριέσαι να διορθώσεις αυτό που πρέπει. Ό,τι κι αν είναι αυτό!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Μιας και που οι τόνοι φαίνεται ναι πέφτουν, τι λες κι εσύ να ηρεμήσεις λίγο τον τρόπο σου, όταν συναναστρέφεσαι με άλλο κόσμο; Κοινώς κόψε τα άγρια βλέμματα, τις ειρωνείες και τις απότομες κουβέντες. Άκου και δέξου κάτι διαφορετικό από αυτό που έχεις εσύ μέσα στο κεφάλι σου, όσο κι αν φαίνεται να σε προβληματίζει. Ήμαρτον πια!

DON’TS: Μην αρνείσαι να κατανοήσεις όσα σου λένε ορισμένα άτομα του κύκλου σου, είτε είναι οι συνάδελφοι είτε είναι ο ερωτικός σύντροφός σου. Μην χάνεις την αισιοδοξία σου. Όλα θα πάνε καλά! Μην λες «όχι» στις επικοινωνίες σήμερα, γιατί μέσω αυτών μπορείς να εκφράσεις τις ιδέες σου ή να σου γίνουν προτάσεις για καινούργιες συνεργασίες.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Στα επαγγελματικά, το κλίμα που επικρατεί είναι αρκετά χαλαρό και αυτό είναι κάτι που εσύ πρέπει να εκμεταλλευτείς. Μπορείς, ας πούμε, να ολοκληρώσεις τις υποχρεώσεις που είχες αφήσει μισές τις προηγούμενες μέρες. Γιατί όχι; Γίνε πιο αισιόδοξος, για να μπορέσεις να κάνεις αυτό που πρέπει άνετα και αποτελεσματικά. Τέλειο;

DON’TS: Μην αγνοείς κάποια λαθάκια που έχεις κάνει το προηγούμενο διάστημα, γιατί πώς αλλιώς θα μπορέσεις να τα διορθώσεις; Αναρωτιέμαι τώρα εγώ! Μην ασχολείσαι με οτιδήποτε αχρείαστο, γιατί χάνεις τον χρόνο σου. Από την άλλη, μη βαριέσαι να κάνεις κάποιες δουλίτσες σχετικά με το σπίτι σου, καθώς κι εκεί έχεις μείνει λίγο πίσω, σωστά;

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Βελτίωσε τις επαφές με κάποιους από τους συνεργάτες ή την σχέση σου, εσύ που έχεις. Έτσι θα καταλάβεις ότι και ακούγεσαι, αλλά κι ότι σε εκτιμούν. Άρα χαλάρωσε κι εστίασε σε όσα πρέπει να δουλέψεις μέσα στη μέρα. Κάνε τις κατάλληλες συζητήσεις, για να μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις άφοβα, πρώτα, τα πράγματα και, μετά, τους στόχους σου.

DON’TS: Μην φοβηθείς την ένταση που υπάρχει σήμερα, καθώς πρόκειται για μία δημιουργική ενέργεια. Αρκεί να την εκμεταλλευτείς σωστά, έτσι; Μην κωλώσεις, λοιπόν, να εκφράσεις τις απόψεις σου και να εφαρμόσεις τις ιδέες σου άνετα και άμεσα. Μη διστάσεις να εκτονώσεις κάπου πιο δημιουργικά την υπερένταση που νιώθεις μέσα σου.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Κάνε τις δουλειές σου με ηρεμία, αφού σου το επιτρέπει το κλίμα της σημερινής μέρας. Δεν είναι να τις χάνεις αυτές τις ευκαιρίες, έτσι; Βάλε τα θέματα του σπιτιού σε σωστή σειρά. Αν όχι τώρα, τότε πότε; Γενικώς πρέπει να τακτοποιήσεις τον προσωπικό σου χώρο, για να μπορέσεις έπειτα να τακτοποιήσεις και τις σκέψεις στο κεφάλι σου.

DON’TS: Μην χάνεις την αισιοδοξία σου, γιατί αυτό θα σε βοηθήσει να βοηθήσεις κι εσύ, με την σειρά σου, τα κοντινά σου άτομα που το έχουν ανάγκη. Έτσι δεν κάνουν οι σωστοί οι φίλοι; Μη διστάσεις να κάνεις ευρηματικές αλλαγές, ώστε να γλιτώσεις λίγο χρόνο. Παράλληλα, μην αγνοείς τα οικονομικά, γιατί πρέπει να τα τακτοποιήσεις γρήγορα.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αξιοποίησε την ηρεμία που επικρατεί σήμερα, για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις σωστά αυτά που θέλεις. Υπάρχει μια καλλιτεχνική διάθεση, άρα αξιοποίησέ την κι αυτή. Εξέφρασε τις ιδέες σου άνετα. Ωστόσο πρέπει να τις επεξεργαστείς λίγο πιο προσωπικά και πιο private, προκειμένου να βρεις πιο πρακτικούς τρόπους να τις εφαρμόσεις, έτσι;

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, γιατί αυτό θα σε βοηθήσει να φλερτάρεις. Άλλο που δεν θες. Ωστόσο μη φοβηθείς και τις εκκαθαριστικές συζητήσεις, καθώς πρέπει να γίνουν- άμεσα! Πώς αλλιώς πιστεύεις ότι θα λύσεις τις παρεξηγήσεις, ε; Μην αγνοείς τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Επικαιρότητα
ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Επικαιρότητα
Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

inWellness
inTown
Stream magazin
Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη
«Η θλιβερή αλήθεια» 27.01.26

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ έχουν κρατήσει τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια εμφανίζονται μαζί τους σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Σύνταξη
Αρνητικό ρεκόρ – Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια
Fizz 27.01.26

Αρνητικό ρεκόρ - Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αντιμετωπίζει δυσκολίες στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι ειδικοί παραδέχονται ότι οι πωλήσεις είναι «χαμηλές».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κρίστεν Στιούαρτ σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα»
Ταινίες στην Ευρώπη 27.01.26

Η Κρίστεν Στιούαρτ σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα»

Η Κρίστεν Στιούαρτ δεν είναι η μόνη που σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ - Αρκετοί διάσημοι έχου φύγει ήδη από τη χώρα εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθεί ο πρόεδρος της χώρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό
Βίντεο 27.01.26

ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό

Συναγερμός και κύμα viral αναρτήσεων προκάλεσε στο Σαν Φρανσίσκο η εμφάνιση ενός νεαρού πούμα που εθεάθη να κάνει βόλτες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, οδηγώντας τις Αρχές σε προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους και σε συστάσεις για αυξημένη προσοχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε – Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης
How to 27.01.26

Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε - Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας σκηνοθέτης των ταινιών «Bugonia» και «Poor Things», Γιώργος Λάνθιμος, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα σκηνοθετώντας διαφημίσεις, μουσικά βίντεο κλιπ και πειραματικά θεατρικά έργα –τώρα επιστρέφει στις ρίζες του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μαρία Φαραντούρη και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Στις 13 Μαρτίου 27.01.26

Η Μαρία Φαραντούρη και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ιδιαίτερη και ξεχωριστή στιγμή αποτελεί η ερμηνεία του έργου «Ο Επιζών» του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση του Τάκη Σινόπουλου, από τις Λυγερή και Καλλιόπη Μητροπούλου σε θεατρική διδασκαλία – φιλική συμμετοχή του Θεόδωρου Τερζόπουλου

Σύνταξη
«Η αξία του σοκ πουλάει» – Η πρώτη επίδειξη Haute Couture του Τζόναθαν Άντερσον για τον Dior
Πασαρέλα 27.01.26

«Η αξία του σοκ πουλάει» - Η πρώτη επίδειξη Haute Couture του Τζόναθαν Άντερσον για τον Dior

Με φιλόδοξους νέους σχεδιαστές που πρόσφατα προσλήφθηκαν από τους οίκους Dior και Chanel να ανταγωνίζονται για την κυριαρχία, η μάχη των εντυπώσεων είναι πιο έντονη από ποτέ -ειδικά στην ελιτίστικη Haute Couture.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ
Trump Accounts 27.01.26

Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ

Η Νίκι Μινάζ θα εμφανιστεί σε εκδήλωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση των «Trump Accounts», επιβεβαιώνοντας τη δημόσια σύμπλευσή της με τον Τραμπ και τον κόσμο του MAGA

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction
Αδικημένος; 27.01.26

«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction

Το πιο υποτιμημένο μέλος των One Direction, ο Λούις Τόμλινσον κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ - την ίδια μέρα που ο Χάρι Στάιλς έβγαλε το πρώτο του single μετά από 4 χρόνια. Και η «κόντρα» μεταξύ των 1D επανήλθε στην επικαιρότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο
Βίντεο 27.01.26

Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο

«Κάθε χρήση ή πρόσβαση στην πινακίδα του Χόλιγουντ για εμπορικούς σκοπούς προϋποθέτει άδεια από το Εμπορικό Επιμελητήριο», δήλωσε ο επικεφαλής του Hollywood Sign Trust για τη δράση της Σίντνεϊ Σουίνι

Σύνταξη
Το γύρισμα του «One Battle After Another» σταμάτησε εν αναμονή του Μπενίτσιο ντελ Τόρο – «Υπήρχαν εμπόδια»
Τον ήθελαν 27.01.26

Το γύρισμα του «One Battle After Another» σταμάτησε εν αναμονή του Μπενίτσιο ντελ Τόρο - «Υπήρχαν εμπόδια»

Ο Μπενίτσιο ντελ Τόρο υποδύεται τον συγκλονιστικό ρόλο του δάσκαλου καράτε (Sensei) Σένσεϊ Σέρτζιο Στ. Κάρλος στην ταινία «One Battle After Another» κι όσο εκπληκτικό και αν ακούγεται παραλίγο να μην εμφανιστεί στην ταινία - ωστόσο, κάποιοι επέμεναν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Βρε μπαγάσα, πως τα περνάς εκεί πάνω;»: Η Φίνος Φιλμ τιμά τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη έναν χρόνο μετά τον θάνατό του
Ανάρτηση 27.01.26

«Βρε μπαγάσα, πως τα περνάς εκεί πάνω;»: Η Φίνος Φιλμ τιμά τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη έναν χρόνο μετά τον θάνατό του

«Ένας άνθρωπος που δεν αντιμετώπισε ποτέ τον πολιτισμό ως επάγγελμα, αλλά ως στάση ζωής με βαθιά γνώση, οξύ πνεύμα και μια συγκινητική αφοσίωση στο ελληνικό σινεμά», έγραψε μεταξύ άλλων η Φίνος Φιλμ στην ανάρτησή της

Σύνταξη
Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»
«Sundancers Melt ICE» 27.01.26

Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»

Το Sundance μετατράπηκε σε σκηνή πολιτικής διαμαρτυρίας, με δημιουργούς και σταρ του Χόλιγουντ να καταγγέλλουν τους φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεάπολη και να απαιτούν την απομάκρυνση της ICE.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
Μέση Ανατολή 28.01.26

Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Ο Νετανιάχου θριαμβολόγησε επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους». «Σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε».

Σύνταξη
Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Σύνταξη
To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο
48 ώρες 28.01.26

To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο

To Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ μέσα από βίντεο πως «Όλα ξεκινούν από το πρώτο λεπτό» και το μήνυμα: «θα πατσίσουμε», την ώρα που έχουν πλήρη γνώση της θέσης των δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»

Ο ΣΦ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι ακυρώνονται οι εκδρομές για τη Λυών, ενώ η θύρα 4 θα είναι ανοιχτή από Τετάρτη (28/1) για όποιον επιθυμεί να αποδώσει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φιλάθλους.

Σύνταξη
Η Gen Z ετοιμάζεται να κατακλύσει τις κινηματογραφικές αίθουσες για να δει την ταινία «The Moment» της Charli xcx
Συμβατικό; Μπα 27.01.26

Η ταινία «The Moment» της Charli xcx σπάει κάθε ρεκόρ - Η πιο κερδοφόρα limited κυκλοφορία της Α24

Μετά την πρεμιέρα του «The Moment» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 50 προβολές εξαντλήθηκαν σε βασικές αγορές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν
Επίδειξη δύναμης; 27.01.26

ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν η χώρα πραγματοποιήσει μαζικές εκτελέσεις ή δολοφονίες διαδηλωτών.

Σύνταξη
Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ
Διαπραγματεύσεις 27.01.26

Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ διαμήνυσαν στην Ουκρανία πως για να τεθούν σε ισχύ οι εγγυήσεις ασφαλείας, η τελευταία οφείλει να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τη Ρωσία

Σύνταξη
Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία

Η τραγωδία συνεχίζεται καθώς 55χρονος προδόθηκε από την καρδιά του μαθαίνοντας τα νέα από τη Ρουμανία – «Μαύρη» μέρα για τον ΠΑΟΚ και την Ελλάδα

Σύνταξη
Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη
«Η θλιβερή αλήθεια» 27.01.26

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ έχουν κρατήσει τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια εμφανίζονται μαζί τους σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Σύνταξη
Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα
«Μη συζυγικές» υποχρεώσεις 27.01.26

Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα

Η άρνηση της σεξουαλικής σχέσης από έναν ή μία σύζυγο δεν είναι επαρκής λόγος έκδοσης μη συναινετικού διαζυγίου στην Γαλλία, αποφάνθηκε η Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κόσμος 27.01.26

ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Ακόμη και εβδομάδες μπορεί να χρειαστούν για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν από τη χιονοκαταιγίδα Fern. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ
Ραγδαία αλλαγή 27.01.26

Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ

Η πρώην υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σουέλα Μπρέιβμαν ανακοίνωσε ότι φεύγει από το Συντηρητικό Κόμμα και εντάσσεται στο Reform UK του λαϊκιστή Φάρατζ. Δεν είναι η πρώτη –ίσως ούτε η τελευταία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου
Ελλάδα 27.01.26

Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες των έμπειρων αξιωματικών της ΔΑΕΕ έχουν εντοπίσει σοβαρές αστοχίες στις σωληνώσεις αλλά και στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο εργοστάσιο Βιολάντα

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο