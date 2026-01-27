Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Οι μικρές στιγμές που κρατούν «ζωντανές» τις σχέσεις
27 Ιανουαρίου 2026, 07:30

Οι μικρές στιγμές που κρατούν «ζωντανές» τις σχέσεις

Καλές οι σημαντικές στιγμές στις σχέσεις, αλλά οι μικρές και καθημερινές είναι που κάνουν τη διαφορά.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Spotlight

Συνηθίζουμε να πιστεύουμε ότι οι δυνατές σχέσεις χτίζονται πάνω σε βαθιές συζητήσεις, απόλυτη ταύτιση αξιών, ασταμάτητες «ουσιαστικές» εμπειρίες και τέλεια σκορ σε κάθε τεστ συμβατότητας που υπόσχεται να προβλέψει τον έρωτα χωρίς αμφιβολία.

Κι ενώ όλα αυτά, φυσικά, έχουν τον ρόλο τους, οι έρευνες γύρω από τις σχέσεις καταλήγουν σε κάτι πολύ πιο απλό και πολύ πιο καθησυχαστικό: η σύνδεση δεν γεννιέται στις μεγάλες στιγμές αλλά στις μικρές και πιο απλές.

Τι μετράει περισσότερο στις σχέσεις;

Αυτές οι μικρές στιγμές δεν χρειάζονται ούτε συναισθηματική υπερπροσπάθεια ούτε περίτεχνο σχεδιασμό. Το μόνο που ζητούν είναι να είστε εκεί. Γιατί, όπως φαίνεται, η αφοσιωμένη παρουσία είναι ο πιο υποτιμημένος —και ίσως ο πιο ισχυρός— παράγοντας της οικειότητας.

Τα micro-check ins

Συχνά δεν συνειδητοποιούμε πόσο συχνά κάνουμε μικρές κινήσεις που —συνειδητά ή όχι— «ανιχνεύουν» τη συναισθηματική κατάσταση του άλλου. Ένα βλέμμα, μια ανεπαίσθητη αλλαγή στον τόνο της φωνής για να δείξουμε ότι ακούμε, ή το κλασικό «στείλε μου όταν φτάσεις» είναι όλα μικρές στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και μας κρατούν συνδεδεμένους, ακόμα κι αν βρισκόμαστε χιλιόμετρα μακριά.

Πρόκειται για τις σχεδόν «αυτόματες» πράξεις μέσα από τις οποίες παρατηρούμε και ανταποκρινόμαστε στα εξωτερικά σήματα του άλλου, χωρίς καν να το σκεφτούμε.

Δυνατές σχέσεις με στιγμές σιωπής

Όταν δύο άνθρωποι μπορούν να καθίσουν δίπλα‑δίπλα χωρίς να νιώθουν την ανάγκη να γεμίσουν τα κενά, τα νευρικά τους συστήματα αρχίζουν να συγχρονίζονται. Η σιωπή, σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν είναι απουσία, αλλά σύνδεση.

Μια μελέτη του 2024 στο Motivation and Emotion επισημαίνει ότι η σιωπή βιώνεται θετικά στις σχέσεις μόνο όταν προκύπτει φυσικά. Με πιο απλά λόγια, όταν οι σύντροφοι θέλουν να μείνουν σιωπηλοί επειδή η στιγμή είναι αβίαστη, η σιωπή λειτουργεί υπέρ της σχέσης.

Σε αυτές τις στιγμές, οι συμμετέχοντες ανέφεραν περισσότερα θετικά συναισθήματα, λιγότερα αρνητικά, μεγαλύτερη ικανοποίηση ψυχολογικών αναγκών και πιο έντονη αίσθηση εγγύτητας.

Οι καθημερινές στιγμές που μετατρέπονται σε mini τελετουργικά

Οι συνηθισμένες στιγμές της καθημερινότητας ενός ζευγαριού δεν αποπνέουν ευθύς εξαρχής οικειότητα. Όμως, μέσα από την επανάληψη, αποκτούν νόημα. Γίνονται μικρές «άγκυρες» στη σχέση — σημεία αναφοράς που βοηθούν τους συντρόφους να νιώθουν συγχρονισμένοι και συνδεδεμένοι.

Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Communication Quarterly, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα πιο ουσιαστικά τελετουργικά των ζευγαριών συνήθως ανήκουν σε πέντε κατηγορίες:

  • Κοινός χρόνος
  • Καθημερινή κουβέντα
  • Προσωπικές συνήθειες του ζευγαριού
  • Καθημερινές ρουτίνες και δουλειές
  • Εκφράσεις οικειότητας

Όσο περισσότερα τελετουργικά υπήρχαν σε αυτές τις κατηγορίες, τόσο υψηλότερη ήταν η ποιότητα της σχέσης και η αίσθηση οικειότητας. Το εύρημα ότι ακόμη και οι καθημερινές ρουτίνες λειτουργούν ως τελετουργίες δείχνει κάτι σημαντικό: το συνηθισμένο, όταν επαναλαμβάνεται και μοιράζεται, γίνεται δεσμός.

* Πηγή: Vita

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Επικαιρότητα
ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Επικαιρότητα
Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Η Έλενα Λεώνη αποκαλύπτεται και μοιράζεται μαζί μας το μουσικό ταξίδι της
Plus 25.01.26

Η Έλενα Λεώνη αποκαλύπτεται και μοιράζεται μαζί μας το μουσικό ταξίδι της

Η «Βροχή» είναι έτσι περισσότερο από ένα τραγούδι – είναι ένα προσωπικό ταξίδι, μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, ένα πρώτο βήμα για να συστηθεί πλήρως η Λεώνη στο κοινό μέσα από τον επερχόμενο δίσκο της

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
Μέση Ανατολή 28.01.26

Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Ο Νετανιάχου θριαμβολόγησε επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους». «Σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε».

Σύνταξη
Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Σύνταξη
To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο
48 ώρες 28.01.26

To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο

To Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ μέσα από βίντεο πως «Όλα ξεκινούν από το πρώτο λεπτό» και το μήνυμα: «θα πατσίσουμε», την ώρα που έχουν πλήρη γνώση της θέσης των δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»

Ο ΣΦ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι ακυρώνονται οι εκδρομές για τη Λυών, ενώ η θύρα 4 θα είναι ανοιχτή από Τετάρτη (28/1) για όποιον επιθυμεί να αποδώσει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φιλάθλους.

Σύνταξη
Η Gen Z ετοιμάζεται να κατακλύσει τις κινηματογραφικές αίθουσες για να δει την ταινία «The Moment» της Charli xcx
Συμβατικό; Μπα 27.01.26

Η ταινία «The Moment» της Charli xcx σπάει κάθε ρεκόρ - Η πιο κερδοφόρα limited κυκλοφορία της Α24

Μετά την πρεμιέρα του «The Moment» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 50 προβολές εξαντλήθηκαν σε βασικές αγορές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν
Επίδειξη δύναμης; 27.01.26

ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν η χώρα πραγματοποιήσει μαζικές εκτελέσεις ή δολοφονίες διαδηλωτών.

Σύνταξη
Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ
Διαπραγματεύσεις 27.01.26

Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ διαμήνυσαν στην Ουκρανία πως για να τεθούν σε ισχύ οι εγγυήσεις ασφαλείας, η τελευταία οφείλει να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τη Ρωσία

Σύνταξη
Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία

Η τραγωδία συνεχίζεται καθώς 55χρονος προδόθηκε από την καρδιά του μαθαίνοντας τα νέα από τη Ρουμανία – «Μαύρη» μέρα για τον ΠΑΟΚ και την Ελλάδα

Σύνταξη
Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη
«Η θλιβερή αλήθεια» 27.01.26

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ έχουν κρατήσει τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια εμφανίζονται μαζί τους σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Σύνταξη
Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα
«Μη συζυγικές» υποχρεώσεις 27.01.26

Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα

Η άρνηση της σεξουαλικής σχέσης από έναν ή μία σύζυγο δεν είναι επαρκής λόγος έκδοσης μη συναινετικού διαζυγίου στην Γαλλία, αποφάνθηκε η Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κόσμος 27.01.26

ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Ακόμη και εβδομάδες μπορεί να χρειαστούν για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν από τη χιονοκαταιγίδα Fern. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ
Ραγδαία αλλαγή 27.01.26

Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ

Η πρώην υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σουέλα Μπρέιβμαν ανακοίνωσε ότι φεύγει από το Συντηρητικό Κόμμα και εντάσσεται στο Reform UK του λαϊκιστή Φάρατζ. Δεν είναι η πρώτη –ίσως ούτε η τελευταία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου
Ελλάδα 27.01.26

Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες των έμπειρων αξιωματικών της ΔΑΕΕ έχουν εντοπίσει σοβαρές αστοχίες στις σωληνώσεις αλλά και στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο εργοστάσιο Βιολάντα

Σύνταξη
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
