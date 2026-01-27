newspaper
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι
Οικονομικές Ειδήσεις 27 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι

Αντικαθιστούν λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε προνομίων, έναντι μηνιαίας χρέωσης 0,50-0,80 ευρώ n Αντιδράσεις από πελάτες και ενώσεις καταναλωτών

ΡεπορτάζΠέτρος Κωνσταντινίδης
A
A
Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Spotlight

Μετά τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank γίνεται η τρίτη μεγάλη τράπεζα που αναμένεται να προχωρήσει στην αυτόματη αναβάθμιση των απλών καταθετικών λογαριασμών σε λογαριασμούς προνομίων, έναντι μηνιαίας συνδρομής μερικών λεπτών του ευρώ (0,50-0,80 ευρώ). Οι εν λόγω λογαριασμοί δίνουν στους πελάτες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τραπεζικές εργασίες (εμβάσματα, πληρωμές λογαριασμών, έκδοση κάρτας) χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

Η Alpha Bank θα προχωρήσει, εκτός απροόπτου, στην εγγραφή όλων των καταθετών στο βασικό συνδρομητικό πρόγραμμα MyAlpha Benefit Base, με μηνιαίο κόστος 0,80 ευρώ τον μήνα, μέσα στις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου. Οι πελάτες της τράπεζας θα έχουν τη δυνατότητα να μην εγγραφούν στο εν λόγω πρόγραμμα κάνοντας opt-out (απεγγραφή) μέσω e-banking ανά πάσα στιγμή. Oπως αναφέρουν πηγές της Alpha Bank, η κίνηση της τράπεζας αφορά την παροχή δωρεάν συναλλαγών και την αποφυγή χρεώσεων στις οποίες υπόκεινται συχνά οι πελάτες άνευ λόγου.

Aλλωστε, τραπεζικές πηγές επισημαίνουν ότι οι πελάτες που ανοίγουν νέο λογαριασμό ενημερώνονται για τη δυνατότητα ένταξής τους στο συνδρομητικό πακέτο MyAlpha Benefit με το άνοιγμα του λογαριασμού τους, ενώ οι υφιστάμενοι πελάτες ενημερώνονται σταδιακά. Πάντως, οι αποφάσεις δεν είναι ακόμη οριστικές, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η αναβάθμιση σε συνδρομητικό λογαριασμό θα ισχύσει για όλους ή αν θα εξαιρεθούν κάποιοι λογαριασμοί.

Η Eurobank ήταν η πρώτη τράπεζα που προχώρησε σε παρόμοια κίνηση, μετατρέποντας το σύνολο των απλών λογαριασμών σε προνομιακούς του πακέτου My Blue Advantage τον Αύγουστο του 2024. Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής είναι 0,60 ευρώ ή δωρεάν για όσους έχουν τη Eurobank ως βασική τους τράπεζα – δηλαδή, είτε λαμβάνουν μισθοδοσία ή σύνταξη ή έχουν μεγάλη καταθετική ή επενδυτική θέση.

Το περασμένο καλοκαίρι η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) αναβάθμισε τους απλούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε Λογαριασμούς Προνομίων, με μηνιαία συνδρομή 0,80 ευρώ, χωρίς εξαιρέσεις. Οπως αναφέρουν πηγές της τράπεζας, το εν λόγω κόστος καλύπτεται με μια πολύ περιορισμένη χρήση του λογαριασμού. Από τη μεριά τους, Πειραιώς, CrediaBank και Optima Bank δεν έχουν προχωρήσει σε αυτόματες μετατροπές των απλών καταθετικών λογαριασμών σε προνομιακούς και η παροχή των υπηρεσιών τους παραμένει δωρεάν.

Καταγγελίες

Οι παραπάνω κινήσεις, ειδικά αυτή της ΕΤΕ και η επερχόμενη της Alpha Bank, έχουν προκαλέσει κύμα αντιδράσεων από πελάτες και ενώσεις καταναλωτών. Με τελευταία της ανακοίνωση, η Ενωση Καταναλωτών Η Ποιότητα της Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) καταγγέλλει τις τράπεζες για αδιαφανείς και παραπλανητικές πρακτικές που έχουν χαρακτηριστεί καταχρηστικές από απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στη βάση της μη ρητής συγκατάθεσης των πελατών για την αλλαγή των όρων των λογαριασμών τους.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΕΚΕ, περισσότεροι από 7 στους 10 καταθέτες διατηρούν λογαριασμούς με ποσά κάτω των 1.000 ευρώ στις τράπεζες, με πολλούς εξ αυτών να είναι επί της ουσίας ανενεργοί. Με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις της τελευταίας διετίας που έφεραν την κατάργηση, ουσιαστικά, των «λαϊκών» προμηθειών (πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφέλειας, αναλήψεις κ.λπ.), η διατήρηση ανενεργού λογαριασμού σε πολλές τράπεζες χάνει το νόημά της. Η αυτόματη μετατροπή των λογαριασμών σε συνδρομητικούς μπορεί να οδηγήσει, επομένως, και στο κλείσιμο ορισμένων ανενεργών λογαριασμών.

Συνδρομητικά πακέτα

Την τελευταία διετία, όλες οι συστημικά σημαντικές τράπεζες έχουν προχωρήσει στην ανανέωση των συνδρομητικών τους πακέτων. Τα προνόμια που παρέχονται αφορούν δωρεάν μεταφορές χρημάτων εντός και εκτός Ελλάδος, δωρεάν εκδόσεις/συνδρομές καρτών (χρεωστικών και πιστωτικών) κ.ά.

Η Eurobank έχει τη σειρά My Advantage, που χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες: Blue, Silver, Gold και Platinum. Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής είναι 0,60, 2, 5 και 10 ευρώ αντίστοιχα. Η Πειραιώς «λάνσαρε» πρόσφατα τα πακέτα Basic, Plus και Premium, με μηνιαία συνδρομή 2, 3,50 και 5 ευρώ αντίστοιχα.

Η ΕΤΕ, πέραν του λογαριασμού προνομίων, έχει τους λογαριασμούς Value, e-Value και Value Plus με μηνιαίο κόστος 2 ευρώ για τους δύο πρώτους και 5 ευρώ για τον τρίτο. Η Alpha Bank έχει τη σειρά MyAlpha Benefit με τις «βαθμίδες» Base, Advanced και Unlimited. Τέλος, CrediaBank και Optima Bank δεν έχουν παρουσιάσει ακόμα αντίστοιχα πακέτα.

Οι τράπεζες των περισσότερων χωρών της ευρωζώνης ακολουθούν αντίστοιχες πολιτικές, έχοντας συνήθως μια ελάχιστη μηνιαία χρέωση για τη διατήρηση λογαριασμού, που ανέρχεται σε μερικά ευρώ. Ωστόσο, στην πλειονότηταα των περιπτώσεων αυτό συνδυάζεται και με υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων σε σχέση με τις ελληνικές τράπεζες. Για τις απλές καταθέσεις ταμιευτηρίου (μιας ημέρας), το μέσο επιτόκιο στην Ελλάδα είναι μόλις 0,03%, ενώ στο σύνολο της ευρωζώνης ανέρχεται σε 0,25%.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Επικαιρότητα
ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Επικαιρότητα
Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
Ηλεκτροκίνηση 27.01.26

Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Στοχεύει σε νοικοκυριά χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος και αναμένεται να χρηματοδοτήσει την αγορά 800.000 ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2029.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
Μέση Ανατολή 28.01.26

Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Ο Νετανιάχου θριαμβολόγησε επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους». «Σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε».

Σύνταξη
Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Σύνταξη
To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο
48 ώρες 28.01.26

To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο

To Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ μέσα από βίντεο πως «Όλα ξεκινούν από το πρώτο λεπτό» και το μήνυμα: «θα πατσίσουμε», την ώρα που έχουν πλήρη γνώση της θέσης των δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»

Ο ΣΦ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι ακυρώνονται οι εκδρομές για τη Λυών, ενώ η θύρα 4 θα είναι ανοιχτή από Τετάρτη (28/1) για όποιον επιθυμεί να αποδώσει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φιλάθλους.

Σύνταξη
Η Gen Z ετοιμάζεται να κατακλύσει τις κινηματογραφικές αίθουσες για να δει την ταινία «The Moment» της Charli xcx
Συμβατικό; Μπα 27.01.26

Η ταινία «The Moment» της Charli xcx σπάει κάθε ρεκόρ - Η πιο κερδοφόρα limited κυκλοφορία της Α24

Μετά την πρεμιέρα του «The Moment» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 50 προβολές εξαντλήθηκαν σε βασικές αγορές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν
Επίδειξη δύναμης; 27.01.26

ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν η χώρα πραγματοποιήσει μαζικές εκτελέσεις ή δολοφονίες διαδηλωτών.

Σύνταξη
Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ
Διαπραγματεύσεις 27.01.26

Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ διαμήνυσαν στην Ουκρανία πως για να τεθούν σε ισχύ οι εγγυήσεις ασφαλείας, η τελευταία οφείλει να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τη Ρωσία

Σύνταξη
Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία

Η τραγωδία συνεχίζεται καθώς 55χρονος προδόθηκε από την καρδιά του μαθαίνοντας τα νέα από τη Ρουμανία – «Μαύρη» μέρα για τον ΠΑΟΚ και την Ελλάδα

Σύνταξη
Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη
«Η θλιβερή αλήθεια» 27.01.26

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ έχουν κρατήσει τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια εμφανίζονται μαζί τους σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Σύνταξη
Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα
«Μη συζυγικές» υποχρεώσεις 27.01.26

Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα

Η άρνηση της σεξουαλικής σχέσης από έναν ή μία σύζυγο δεν είναι επαρκής λόγος έκδοσης μη συναινετικού διαζυγίου στην Γαλλία, αποφάνθηκε η Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κόσμος 27.01.26

ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Ακόμη και εβδομάδες μπορεί να χρειαστούν για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν από τη χιονοκαταιγίδα Fern. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ
Ραγδαία αλλαγή 27.01.26

Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ

Η πρώην υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σουέλα Μπρέιβμαν ανακοίνωσε ότι φεύγει από το Συντηρητικό Κόμμα και εντάσσεται στο Reform UK του λαϊκιστή Φάρατζ. Δεν είναι η πρώτη –ίσως ούτε η τελευταία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου
Ελλάδα 27.01.26

Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες των έμπειρων αξιωματικών της ΔΑΕΕ έχουν εντοπίσει σοβαρές αστοχίες στις σωληνώσεις αλλά και στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο εργοστάσιο Βιολάντα

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο