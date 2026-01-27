Kυβερνοεπίθεση δέχτηκε η Euroxx – Η ανακοίνωση της εταιρείας
Σταδιακή η επαναφορά όλων των συστημάτων - Μέχρι στιγμή δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων τονίζει η Euroxx
- Ο «Κύβος»… μένει ημιτελής - Σταματούν τα έργα για τον μεγαλύτερο ουρανοξύστη στον κόσμο
- ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό
- Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE - Αποχωρεί από την πολιτεία ο διαβόητος διοικητής
- Φυλακές Κασσαβέτειας: 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας θετικοί στο τεστ Mantoux
Κυβερνοεπίθεση δέχτηκε η Euroxx Χρηματιστηριακή, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο.
Η Euroxx επισημαίνει ότι προς ώρας δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση.
Η ανακοίνωση:
«Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ αντιμετώπισε ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης, το οποίο διαχειριστήκαμε άμεσα. Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων. Η αποκατάσταση γίνεται με σταδιακή επαναφορά όλων των συστημάτων με γνώμονα πάντοτε την απόλυτη προστασία της αγοράς και του επενδυτικού κοινού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων και η διερεύνηση συνεχίζεται. Η ασφάλειά σας παραμένει προτεραιότητά μας.
Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με την ολοκλήρωση της διερεύνησης.
Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας».
- Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ
- Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ ανακοινώνει σχέδια για την πυρηνική αποτροπή
- Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
- Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο
- To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο
- Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 98-92: Έκαναν την έκπληξη οι Γάλλοι – Η βαθμολογία της Euroleague
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 28.01.2026]
- Διπλό στη Βρέμη για τη Χόφενχαϊμ (2-0), χωρίς νικητή το Ζανκτ Πάουλι – Λειψία (1-1)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις