«Κατασκευάζω-Νοικιάζω»: Έρχεται νέο στεγαστικό πρόγραμμα

Σάρκα και οστά παίρνει το νέο πρόγραμμα «Κατασκευάζω-Νοικιάζω» (Build to Rent) της κυβέρνησης σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος.

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα βαθαίνει και η μεγάλη καθυστέρηση στην ανάπτυξη κοινωνικών κατοικιών αναδεικνύεται σε έναν από τους βασικότερους παράγοντες επιδείνωσής της, σύμφωνα και με τη διαΝΕΟσις.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση τόσο στην κατασκευή νέων κατοικιών όσο και στη μετατροπή ακινήτων άλλης χρήσης σε οικιστικά

Το «Κατασκευάζω-Νοικιάζω»

Το νέο πρόγραμμα «Κατασκευάζω-Νοικιάζω» ανοίγει τον δρόμο σε κατασκευαστές και διαχειριστές ακινήτων να κατασκευάσουν νέες οικίες ή να μετατρέψουν σε οικιστική τη χρήση υφιστάμενων ακινήτων άλλης χρήσης.

Συγκεκριμένα, προβλέπει:

Δυνατότητα κατασκευής νέων οικιών ή μετατροπή σε οικιστική τη χρήση υφισταμένων ακινήτων άλλης χρήσης από νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών ή διαχείρισης ακινήτων.

Αποκλειστική διάθεση των οικιών που θα κατασκευαστούν από τις εταιρείες προς μακροχρόνια μίσθωση, διάρκειας τουλάχιστον δέκα ετών και έναντι προκαθορισμένου μισθώματος.

Έκπτωση του εισοδήματος (σ.σ. από ενοίκια) από τον φόρο τον οποίο θα καταβάλει η εταιρεία που θα κατασκευάσει το ακίνητο και θα το δώσει σε μακροπρόθεσμη μίσθωση τουλάχιστον 10 ετών.

Οι τιμές στα ακίνητα

Οι τιμές στα ακίνητα κινούνται σε συνεχή ανοδική τροχιά. Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) εκτιμά ότι οι τιμές στα ακίνητα δεν έχουν πιάσει ακόμη ταβάνι και αναμένεται η αυξητική τους τάση να διατηρεί και στο προσεχές μέλλον, τροφοδοτούμενη από την ισχυρή ζήτηση και τη χαμηλή προσφορά.

Την τριετία 2022 – 2025 οι τιμές των ακίνητων στην Αττική συνέχισαν την ανοδική πορεία με την αγορά να δείχνει ότι η άνοδος δεν αφορά πλέον μόνο τις «παραδοσιακά ακριβές» περιοχές, αλλά διαχέεται σταδιακά σε όλο το λεκανοπέδιο.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα έρευνας της ReDataset, η οποία καταγράφει ότι ακόμη και οι οικονομικότερες ζώνες –εκεί όπου τα προηγούμενα χρόνια στρεφόταν μεγάλο μέρος της ζήτησης– χάνουν σταδιακά το πλεονέκτημα της χαμηλής τιμής, καθώς οι αυξήσεις συσσωρεύονται.

Η εικόνα διαφοροποιείται ανά περιοχή, ωστόσο το γενικό μοτίβο είναι κοινό: η πίεση της ζήτησης, σε συνδυασμό με τη χαμηλή προσφορά διαθέσιμου ποιοτικού αποθέματος, λειτουργεί ως σταθερός μηχανισμός ανόδου. Παράλληλα, η κτηματαγορά στην Ελλάδα δείχνει να διατηρεί το «momentum» της, παρά τις διεθνείς οικονομικές πιέσεις και το περιβάλλον αβεβαιότητας που επικρατεί σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές.

Πηγή: ΟΤ