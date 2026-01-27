Για πρώτη φορά οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων ξεπέρασαν τη βενζίνη στην ΕΕ
Οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπαταρίας αυξήθηκαν τον Δεκέμβριο κατά 51%, ενώ των υβριδικών κατά 5,8% και των απλών υβριδικών κατά 36,7%.
Παρά τις πιέσεις που δέχονται οι Βρυξέλλες για ακύρωση της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης το 2035, Οι πωλήσεις πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα βενζινοκίνητα τον Δεκέμβριο του 2025.
Οι πωλήσεις αυτοκινήτων συνέχισαν να αυξάνονται για έκτο συνεχή μήνα, με τις ταξινομήσεις στην Ευρώπη να φτάνουν σε υψηλό πέντε ετών το 2025, αν και παρέμειναν κάτω από τα επίπεδα προ της πανδημίας.
Η αμερικανική Tesla συνέχισε να χάνει μερίδιο της αγοράς λόγω του ανταγωνισμού από κατασκευαστές όπως η κινεζική BYD και η γερμανική Volkswagen, δείχνουν τα στοιχεία της ένωσης αυτοκινητοβιομηχανιών ACEA.
Από κοινού, οι τρεις αυτές κατηγορίες αντιστοιχούσαν στο 67% του συνόλου των ταξινομήσεων, συγκριτικά με 57,8% τον Δεκέμβριο του 2024.
Οι πωλήσεις στην ΕΕ, τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών αυξήθηκαν κατά 7,6% φτάνοντας τα 1,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα τον Δεκέμβριο. Στο σύνολο του 2025 αυξήθηκαν κατά 2,4% στα 13,3 εκατομμύρια, σύμφωνα με στοιχεία της ACEA.
Οι ταξινομήσεις της Volkswagen και της Stellantis αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 10,2% και 4,5% τον Δεκέμβριο, ενώ της Renault υποχώρησαν κατά 2,2%.
Οι ταξινομήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά 20,2, ενώ της BYD αυξήθηκαν κατά 229,7%.
Πρόσφατα, η BYD εκθρόνισε την Tesla ως η κορυφαία εταιρεία ηλεκτροκίνησης.
Ο ανταγωνισμός από φθηνά κινεζικά μοντέλα, καθώς και οι αμερικανικοί δασμοί, είναι τα βασικά επιχειρήματα που επικαλούνται η Γερμανία και η Ιταλία –χώρες με ισχυρή αυτοκινητοβιομηχανία- προκειμένου να πιέσουν την ΕΕ να μην απαγορεύσει τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.
Οι πωλήσεις νέων οχημάτων βενζίνης και ντίζελ επρόκειτο να απαγορευτούν στην ΕΕ από το 2035, ωστόσο τον Δεκέμβριο η Κομισιόν παρουσίασε πρόταση που εγκαταλείπει την πλήρη απαγόρευση.
