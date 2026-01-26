Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Μπογκντάνοβιτς είναι το καλοκαιρινό όνειρό μας…»

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ που αγωνίζονται στο NBA, όμως έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν διάφορα σενάρια και φήμες για πιθανή επιστροφή του στη Euroleague το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Σέρβος γκαρντ είναι ο διακαής πόθος της Παρτιζάν και σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στο εξωτερικό, οι «ασπρόμαυροι» θα κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να τον ντύσουν στα χρώματα τους.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Οστόγια Μιγιάιλοβιτς παρέμεινε πρόσφατα αινιγματικός όταν ρωτήθηκε αν ο έμπειρος γκαρντ θα μπορούσε να φορέσει ξανά τα ασπρόμαυρα, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση. Το θέμα απασχόλησε ακόμη και ξένα μέσα, με το Backdoor Podcast να επιχειρεί να ρίξει φως.

Τι ισχύει στην περίπτωση του Μπογκντάνοβιτς

Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται, η επιστροφή του Μπογκντάνοβιτς μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι, κυρίως λόγω του συμβολαίου του στο ΝΒΑ. Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να προκύψει μόνο αν μείνει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν, ανοίγοντας τότε τον δρόμο για επιστροφή στην Ευρώπη.

Από εκεί και πέρα, οι εμφανίσεις του Μπογκντάνοβιτς με τους Λος Άντζελες Κλίπερς φέτος δεν θεωρούνται αρκετές για να εγγυηθούν αυτόματα ανανέωση συνεργασίας, καθώς μετρά κατά μέσο όρο περίπου 8,0 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ ανά αγώνα.

Την ίδια στιγμή, θεωρείται δεδομένο ότι η Παρτιζάν θα προχωρήσει ξανά σε αλλαγές στο ρόστερ στο τέλος της σεζόν και ο πρόεδρος των Σέρβων θέλει να δώσει τα κλειδιά στο παρκέ στον εξαιρετικό σκόρερ που έχει κατακτήσει ήδη τη Euroleague πριν μερικά χρόνια με τη Φενέρμπαχτσε.