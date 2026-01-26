Βερόνα – Ουντινέζε 1-3: Έφυγε με το «διπλό» και την άφησε στον πάτο
Η Ουντινέζε έφυγε με το διπλό από το Μπεντεγκόντι, ανέβηκε στην 10η θέση και άφησε στον πάτο της βαθμολογίας την Βερόνα.
Με ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και δύο στο δεύτερο, η Ουντινέζε επικράτησε στο Μπεντεγκόντι της Βερόνα με 3-1, για την 22η αγωνιστική της Serie A. Με αυτό το τρίποντο η Ουντινέζε έφτασε τους 29 πόντους και ανέβηκε στην 10η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Βερόνα παρέμεινε στους 14 βαθμούς και είναι στην τελευταία θέση.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και στο 23’ άνοιξαν το σκορ με φοβερό σουτ του Ατά, αλλά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν τρία λεπτά αργότερα (26’) με σουτ του Ορμπάν.
Στο 43’ ο Ζεμούρα δοκίμασε το πόδι του, αλλά το σουτ έφυγε άουτ. Στο 45+1’ ο ίδιος παίκτης κατέβασε ωραία μέσα στην περιοχή και πλάσαρε, αλλά ο Περίλι του είπε «όχι». Στο δεύτερο ημίχρονο η Ουντινέζε κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο και πέτυχε δύο γκολ. Στο 58’ με υπέροχο σουτ του Τζανόλι και στο 67’ με τον Ντέιβις, με τους φιλοξενούμενους να φτάνουν στο 3-1 και να φεύγουν με το διπλό από την έδρα της Βερόνα.
Οι συνθέσεις:
ΒΕΡΟΝΑ: Περίλι, Σλοτσάγκερ, Νέλσον, Εμπόσε, Λιρόλα (68’ Νιάς), Σερντάρ (68’ Αρουί), Γκαλιαρντίνι, Μπερνέντ (84’ Κάστανος), Μπράνταριτς (84’ Ογιεγκόκε), Σαρ (71’ Ισαάκ), Ορμπάν.
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ: Οκόγιε, Ατά, Σολέ, Ζεμούρα (89′ Γκογκλιτσίντζε), Μπερτόλα, Κάρλστρομ, Κρίστενσεν, Μίλερ (77’ Θάραγα), Εκέλενκαμπ (84’ Λόβριτς), Ντέιβις (84’ Γκέιγ), Τζανόλι (77’ Εχιζίμπουε)
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής
Ίντερ – Πίζα 6-2
Κόμο – Τορίνο 6-0
Φιορεντίνα – Κάλιαρι 1-2
Λέτσε – Λάτσιο 0-0
Σασουόλο – Κρεμονέζε 1-0
Αταλάντα – Πάρμα 4-0
Τζένοα – Μπολόνια 3-2
Γιουβέντους – Νάπολι 3-0
Ρόμα – Μίλαν 1-1
Βερόνα – Ουντινέζε 1-3
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
30/1 21:45 Λάτσιο – Τζένοα
31/1 16:00 Πίζα – Σασουόλο
31/1 19:00 Νάπολι – Φιορεντίνα
31/1 21:45 Κάλιαρι – Βερόνα
1/2 13:30 Τορίνο – Λέτσε
1/2 16:00 Κόμο – Αταλάντα
1/2 19:00 Κρεμονέζε – Ίντερ
1/2 21:45 Πάρμα – Γιουβέντους
2/2 21:45 Ουντινέζε – Ρόμα
3/2 21:45 Μπολόνια – Μίλαν
