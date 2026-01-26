Σπουδαία μεταγραφή για τον Ολυμπιακό: Ανακοίνωσε τον Σέντλατσεκ με εντυπωσιακό βίντεο
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρκο Σέντλατσεκ, η οποία ανεβάζει κατά πολύ το επίπεδο της ομάδας βόλεϊ
Τη σπουδαία μεταγραφή του Μάρκο Σέντλατσεκ ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα του Αντώνη Βουρδέρη στα άκρα και θα την ανεβάσει επίπεδο.
Δείτε το φοβερό βίντεο του Ολυμπιακού για τον Σέντλατσεκ:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού για τον Σέντλατσεκ:
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Μάρκο Σέντλατσεκ. Ο διεθνής Κροάτης ακραίος (29/7/1996, 2,02μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου.
Ο 29χρονος ακραίος διαθέτει μεγάλη εμπειρία από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, όπως το ιταλικό, με «θητεία» σε Κούνεο, Πάντοβα, Τσιστέρνα, Μόντσα και Πιατσέντσα. Επίσης, έχει αγωνιστεί στην Πολωνία, με την Γιαστρέμπτσκι, με την οποία αναδείχθηκε πρωταθλητής, ενώ ήταν φιναλίστ στο CEV Champions League 2023-24.
Τη σεζόν 2021-22, αγωνίστηκε στην Τουρκία, με την Γαλατασαράι, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του στην Μλάντοστ Ζάγκρεμπ, με την οποία έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα και δύο Super Cup.
Είναι διεθνής με την Εθνική Κροατίας, με την οποία κατέκτησε το Silver League, το 2018, ενώ μετράει δύο ασημένια (2013, 2024) και δύο χάλκινα μετάλλια (2022, 2023) στο Golden League.
Η δήλωση του Μάρκο Σέντλατσεκ: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Μου αρέσει ο αθλητισμός και παρακολουθώ πολλά αθλήματα. Οπότε, ξέρω καλά, τι σημαίνει ο Ολυμπιακός! Ο Ολυμπιακός πάντα πρωταγωνιστεί στα αθλήματα, γνωρίζω πόσο καλές ομάδες έχει στο βόλεϊ, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και όχι μόνο. Οπότε, είμαι πολύ ενθουσιασμένος που φοράω, πλέον, αυτή τη φανέλα!
Τα πάντα συνέβησαν σε μια μέρα. Με το που ήρθε το τηλεφώνημα από την Ελλάδα, συμφωνήσαμε αμέσως για τη μεταγραφή! Ξέρω, ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγάλες φιλοδοξίες και προσδοκίες, οπότε ήθελα πολύ να το ζήσω. Να ζήσω μια νέα πρόκληση. Ξέρω πώς είναι η ατμόσφαιρα στην Ελλάδα, γνωρίζω τον κόσμο του Ολυμπιακού. Τους θέλουμε πάντα δίπλα μας!
Οι οπαδοί είναι ένα σημαντικό κομμάτι για κάθε σύλλογο. Χωρίς αυτούς, ο αθλητισμός δεν έχει νόημα. Φοράω και το Νο.7 στη φανέλα και ξέρω τι σημαίνει για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ελπίζω, να ανταποκριθώ στις προσδοκίες τους».
Προηγούμενες ομάδες:
2025-26 Κούνεο (Ιταλία)
2024-25 Πάντοβα (Ιταλία)
2023-24 Γιαστρέμπσκι (Πολωνία)
2022-23 Τσιστέρνα (Ιταλία)
2021-22 Γαλατασαράι (Τουρκία)
2019-21 Μόντσα (Ιταλία)
2016-19 Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Κροατία)
2015-16 Πιατσέντσα (Ιταλία)
2014-15 Ρεν (Γαλλία)
2013-14 Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Κροατία)
